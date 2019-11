Goran Dragić znova na parketu

Potem ko je zaradi bolezni izpustil tekmo proti New Orleansu, se je Miamijev organizator igre Goran Dragić vrnil pod koše in bo trenerju na voljo za sredin obračun s Clevelandom v American Airlines Areni.

Za razliko od pretekle sezone, ko je zaradi zdravstvenih težav izpustil kar 46 od skupno 82 tekem, je bila nedavna bolezen Gorana Dragića, kot vse kaže, komaj omembe vredna. Potem ko je manjkal na zadnji domači tekmi proti New Orleans Pelicans in na ponedeljkovem treningu, se je izkušeni 33-letni Ljubljančan zdaj vrnil pod koše. MVP zadnjega EuroBasketa naj bi zaigral že v noči na četrtek, ko bo v Miamiju gostoval Cleveland.

Na tekmi proti nekdanjim prvakom iz zvezne države Ohio bodo košarkarji Miamija v vlogi popolnih favoritov. Moštvo s Floride je namreč eden od hitov uvodnega dela nove sezone. Če so se izbranci trenerja Erika Spoelstre lani krčevito borili za vstop med vzhodne potnike v končnico in na koncu ostali praznih rok, pa so po šestini sezone z devetimi zmagami na štirinajstih tekmah celo tretja ekipa vzhodne konference. Premoč so priznali le Minnesoti, Denverju in LA Lakers.

Dragić je vlogo prvega strelca prepustil Jimmyju Butlerju. Hkrati je izgubil mesto v prvi peterki. Se je pa odlično znašel v vlogi šestega igralca. Kot trenerjev adut s klopi je na enajstih tekmah na parketu v povprečju prebil kar 28 minut na tekmo, kar je celo več kot v pretekli sezoni (27,5), v tem času dosega dobrih 16 točk, 5,1 asistence in 3,4 skoka. V vseh teh kazalcih je boljši kot v svojem dolgoletnem povprečju v ligi NBA, ki pa seveda vključuje tudi bolj skromna začetna leta pri Phoenixu.