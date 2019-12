Nedavni Dončićevi žrtvi med seboj, zvezdniške rakete pri prvakih

Phoenix Suns so 30. novembra izgubili proti Dallasu, slovenski as Luka Dončić jim je nasul kar 42 točk.

V košarkarski ligi NBA se bosta v noči na petek spopadli ekipi, ki sta morali v zadnjih dneh položiti orožje pred Luko Dončićem in njegovimi Mavericks. New Orleans Pelicans so proti Dallasu izgubili v noči na sredo, Phoenix Suns nekaj dni prej, v noči na soboto. Ekipi se bosta zdaj pomerili v New Orleansu. Vloga favorita pripada Phoenixu, ki je na lestvici zahodne konference osmi, New Orleans je skromen 13.