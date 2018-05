Velika hvala za Dončića: mama Dražena Petrovića vidi v njem pokojnega sina

Ko beseda v košarkarskem svetu, zlasti v evropskem, nanese na velikane tega športa, je prvo ime, ki ga izstrelijo, Dražen Petrović. Kot poudarja njegova mama Biserka, je naredil ogromno za evropske košarkarje, v slovenskem košarkarju Luki Dončiću pa vidi tudi svojega sina.

Dražen Petrović je košarkarska legenda, ki je, žal, prehitro zapustila ta svet, Luka Dončić pa je legenda v nastajanju. A je pred našim košarkarskim draguljem še ogromno stopnic, pa čeprav je že pri 19 letih osvojil ogromno lovorik, do katerih marsikdo v vsej karieri nikoli ne pride.

Pohvali se lahko z naslovom evropskih prvakov, naslovom prvaka Evrolige, nazivom MVP Evrolige, nazivom MVP zaključnega turnirja Evrolige … Le veliki košarkarji imajo mesto med najboljšimi. In v Beogradu je njegove predstave spremljala tudi Biserka Petrović, mama pokojnega Dražena: "V Luki sem videla Dražena. Tu sem zaradi Luke in košarke. Če tako zrelo igra pri teh letih, je pred njim velika kariera. V Luki prvič vidim Dražena."

VIDEO

"Dražen je eden in edini. Hvala Biserki."

Foto: Sportida Ko je Luka slišal, kakšne besede so prišle iz ust mame legendarnega košarkarja, ki je odpiral vrata Evropejcem v ligo NBA, je s ponosom dejal: "Zelo veliko mi pomeni. Dražen je eden in edini. On je bil najboljši košarkar. Hvala Biserki. Če bi prišel tako daleč kot Dražen, bi bilo super."

Po letih, načinu razmišljanja, vedenju in zrelosti je zelo podoben Draženu, poudarja Biserka: "Pri Luki se vidi, da se ne boji. Dražen je pri tej starosti igral v pokalu Radivoja Korača, Luka v Evroligi, kar sta sicer različni obdobji in tekmovanji, vendar sta igrala na isti ravni."

Biserka zelo ceni slovenske košarkarje. Spomnimo se, kako je presenetila Gorana Dragića, ko je ta popeljal Slovenijo do zlate medalje na evropskem prvenstvu v Istanbulu. V solzah je sprejel Draženov dres, ki mu ga je poklonila. "Vi ste tisti, ki zdaj nadaljujete njegovo delo," mu je takrat polaskala.

"Vesela sem, da ima v Luki naslednika. Dražen je odšel, da ostane."

Sedmega junija bo minilo že 25 let, ko se je Dražen v prometni nesreči smrtno ponesrečil. Čeprav ga ni več med nami, je še vedno prisoten. Z zlatimi črkami je pisal posebno poglavje košarke.

Luka Dončić je postal nesporni kralj Evrope v sezoni 2017/18. Foto: Reuters

Njegovo razmišljanje Biserka širi naprej: "Vesela sem, da ima v Luki naslednika. On je rekel, če ne pustiš naslednikov, nisi naredil pravega dela. Vesela sem, da se to nadaljuje. Dražen je želel, da bi lahko Evropejci igrali v ligi NBA. V NBA ni želel predstavljati sebe, ampak vso Evropo, Balkan, kjer se je igrala najboljša košarka. Odprl je vrata, da lahko naslednje generacije igrajo v NBA. On je zaradi tega vedno z nami. Težko mi je to reči, a on je odšel, da ostane."