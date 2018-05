Luki Dončić se bodo metali pod kolena, pele bi lahko tudi pesti

Evroligaške sezone je konec, njen kralj pa je postal Luka Dončić. Zdaj ne bi smelo biti več ovir, da ostane v Evropi. Vrata v ligo NBA ima povsem odprta. In tam ga, po besedah Boštjana Nachbarja, čaka izjemno težak preskok. A verjame, da bo Luki uspelo.

Luka Dončić je pri vsega 19 letih postal MVP Evrolige, bil uvrščen v idealno peterko, drugič zapored dobil naziv za najbolj obetavnega košarkarja, povsem za konec pa osvojil še Evroligo. Sanjska sezona se je začela septembra lani v Istanbulu, kjer je s Slovenijo osvojil EuroBasket, in končala z velikim zmagoslavjem Real Madrida v Beogradu.

Luka je bil na pravkar končanem zaključnem turnirju elitne Evrolige na tapeti na vsakem koraku. Vsi so govorili praktično le o njem in tem, kako pri takšni mladosti kaže zrele in obenem vrhunske predstave. OD vseh košarkarjev je kanil največ pozornosti.

Luka že leto ali dve navdušuje s to zrelostjo

V elitni Evroligi je pobiral nagrado za nagrado. Prejel je tudi osrednji za najkoristnejšega košarkarja ter se s soigralci veselil naslova prvaka. Foto: Sportida "Luka je prvi Slovenec s to nagrado, do katere je prišel pri rosnih 19 letih. To ogromno pove. In vsi, ki spremljate Evroligo, veste, kako težko je priti do takšnega naslova. In konec koncev z ekipo, ki je osvojila to tekmovanje. Luki je treba iskreno čestitati. Luka že leto ali dve navdušuje s to zrelostjo. V Beogradu sem se pogovarjal z Igorjem Rakočevićem, ki je bil v Evropi med boljšimi košarkarji, in tudi on je najprej poudaril zrelost. Nekateri potrebujejo do 24. ali celo do 30. leta, da se razvijejo v glavi. Preostale stvari, ki jih mora nadgraditi, bo nadgradil, a pri glavi ne bo težav," Boštjan Nachbar poudarja veličino dosežka Luke Dončića.

Slovenski košarkarski dragulj je vse bolj v središču pozornosti tudi v ZDA, kjer mu odpirajo vrata lige NBA. Nestrpno ga pričakujejo. Na naboru mu predvidevajo prvo ali drugo izhodišče.

Ali ga bodo zaradi tovrstnega uspeha v Evroligi kaj drugače gledali, Boki odgovarja: "Mislim, da to ne bo veliko spremenilo njihovega mnenja. Že zdaj vedo, da gre za enega od najboljših mladih košarkarjev. To je za Luko, Real Madrid in konec koncev slovensko reprezentanco eno priznanje več."

"Vsak nasprotnik in tudi njegovi soigralci bodo šli stoodstotno vanj"

Zato pa opozarja, da ga čaka v ZDA povsem drugačen svet, kot ga je vajen v Evropi: "Srečal se bo z veliko pritiski. Vsak nasprotnik in vsi v njegovi soigralci v ekipi, ki si bodo želeli njegovih minut, bodo šli stoodstotno nanj. Upam, da je na to pripravljen. Verjamem, da je. NBA je trdo delo, zlasti ko si novinec. Nihče ti ne popušča. Višje ko si izbran, toliko več se od tebe pričakuje. Toliko bolj se želijo drugi igralci izkazati na tebi. Iz lastnih izkušenj lahko povem, kaj se mi je dogajalo. Na naboru sem bil izbran kot 15. V ekipi sem imel soigralce, ki si nikoli niso ustvarili kariere. Na treningu sem se moral pošteno potruditi, ker so bili agresivni in so želeli moje mesto. Luka se bo prav tako soočil s tem. Mu bo pa lažje, ker bo imel spoštovanje širše javnosti."

Pritisk velikih tekem mu ne bo povzročal preglavic, saj je tovrstno breme že prenesel. Igral je finale evropskega prvenstva, Evrolige, bil del španskih derbijev in dokazal, da se zna spoprijeti s pritiskom.

"V ZDA bodo tudi takšni soigralci, ki jim bo malo mar zanj"

Boštjana Nachbarja so leta 2002 Houston Rockets izbrali na naboru kot 15. po vrsti. Poudaril je, kaj vse novinca pričakuje, preden si zasluži spoštovanje. Foto: Reuters A je ta drugačen kot tisti, ki ga bo doživel v ligi NBA. Nachbar je še nekoliko bolj nazorno opisal, kaj lahko Luka pričakuje: "Ti pritiski so takšni, da se mu bo vsak dan nekdo spustil pod kolena. Pri Realu ima spoštovanje soigralcev, kot sta Llull in Fernandez. Ti stojijo za njim. In prav je, da je tako. Zaslužil si je to vlogo. V ZDA bodo soigralci, ki jih to ne bo brigalo. Ali bo prenesel tovrstni pritisk? Po mojem da. Ga bo pa stoodstotno doživel."

In kdaj bo Luki potem v ligi NBA postalo lažje? "Ko si bo ustvaril svoje mesto, pridobil spoštovanje soigralcev in tekmecev. Na začetku ne bo lahko. Za zaprtimi vrati tega ne boste nič videli. Že zdaj vam povem, da se to dogaja. Tudi kašne pesti bodo lahko pele. To se dogaja. Ampak Luka bo to prenesel. Vsi smo. Takšne stvari te naredijo še boljšega igralca," odgovarja Nachbar.