Luka Dončić se je vpisal zgodovino: kot prvi Slovenec nad vsemi!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić je spet v središču pozornosti. Večer pred velikim finalom evrolige je v roke prejel kar tri nagrade. Najprestižnejša je tista za najkoristnejšega košarkarja elitnega evropskega klubskega tekmovanja (MVP), sredi Beograda pa je na slavnostni prireditvi dobil še priznanje za najobetavnejšega igralca ter se uvrstil v idealno peterko evrolige.

Sanjska sezona se za Luko Dončića nadaljuje. Lani je ob koncu poletja na evropskem prvenstvu v Istanbulu s Slovenijo osvojil zlato medaljo in bil uvrščen v idealno peterko prvenstva. Ob odsotnosti Sergia Llulla, ki je večji del sezone namenil rehabilitaciji kolena, je postal osrednja gonilna sila najtrofejnejšega kluba v Evropi – Real Madrid je devetkrat osvojil evroligo.

V rednem delu je imel Luka daleč najboljše številke med vsemi na stari celini. Dobro je igral tudi v četrtfinalu proti Panathinaikosu in te igre so ga popeljale do naziva MVP. Kot prvemu slovenskemu košarkarju mu je uspel ta podvig in tako se je zapisal v zgodovino. Pri vsega 19 letih kroji evropsko košarko, v nedeljo pa bo imel v velikem finalu priložnost, da sanjsko mednarodno sezono konča na najboljši mogoč način. Z evroligaškim naslovom.

"Hvala vsem navijačem, trenerjem in soigralcem, ki me podpirajo. Brez njih ne bi bil dober. Ključ je, da uživam na igrišču, se zabavam," je ob prejetju najprestižnejše nagrade dejal Dončić

Dončiću v roke tri nagrade, želi pa si še četrto

Prejel je nagrado za MVP, za najobetavnejšega košarkarja in za uvrstitev v idealno peterko. Bo v nedeljo še četrto za naslov prvaka evrolige? Foto: Reuters A to ni edina lovorika, ki jo je Luka prejel. Že pred začetkom zaključnega turnirja je bilo jasno, da je drugič zapored postal najobetavnejši košarkar evrolige, uvrstili so ga tudi v idealno peterko.

Ti dve nagradi je v preteklosti že osvojil slovenski košarkar. Erazem Lorbek je bil najobetavnejši košarkar leta 2005, v prvo moštvo sezone pa se je uvrstil leta 2012.

Luka je postal šele tretji košarkar, ki je bil dvakrat zapored izbran za najobetavnejšega košarkarja. Pred njim je to uspelo Nikoli Mirotiću in Bogdanu Bogdanoviću.

"Bogdan in Nikola sta dobra igralca, izjemni osebi. Vesel sem, da sem tukaj in v takšni družbi," je dejal Luka, potem ko je nagrado prejel iz rok legendarnega Dušana Ivkovića. "On je eden najboljših trenerjev, zato je izjemno prejeti nagrado od njega."

V idealni peterki sezone mu družbo delajo gruzijski krilni center na začasnem delu v Baskonii Tornike Shengelia, stari znanec iz slovenskih dvoran Jan Vesely (Fenerbahče), vsestranski Nick Calathes iz Panathinaikosa in Nando De Colo (CSKA). Trije od peterice so tudi na zaključnem turnirju, Vesely in Dončić pa se bosta v nedeljo ob 20. uri udarila za najprestižnejšo nagrado sezone – naslov prvaka.

Luka je postavil mejnik, saj se je v najboljšo peterko uvrstil pri vsega 19 letih, kar ni uspelo še nobenemu. "Ključ je bil, da sem imel odlične soigralce. Zaradi njih sem vsak dan boljši," je ob prejetju nagrade dejal član Reala.

Najboljša popotnica za ligo NBA? "Res bi bila," pravi Luka.

Bi se pa zato lahko v nedeljo zvečer kot osmi slovenski košarkar pohvalil z osvojeno evroligaško krono, če bo skupaj s soigralci stopil nad Fenerbahče. Pred njim je to uspelo Juretu Zdovcu, Rašu Nesteroviću, Matjažu Smodišu (kar trikrat), Gregorju Fučki, Saniju Bečiroviću, Jaki Lakoviču in Erazmu Lorbku.

Vsi ti dosežki in zlasti odlične predstave na parketu so ga izstrelile ne le v evropsko, ampak tudi v svetovno orbito. Luka je resen kandidat za to, da ga na letošnjem naboru lige NBA izberejo povsem pri vrhu. Nekateri ga vidijo celo kot prvi izbor, spet drugi kot drugi. Če bo 21. junija pri njegovem imenu zapisana številka 1, ga bo izbral Phoenix Suns Igorja Kokoškova, ki bo prvič vodil eno izmed ekip v ligi NBA. Če bo Luka drugi izbor, se bo podal v Kalifornijo k Sacramento Kings.

V zadnjih dneh je mladi Dončić razburkal javnost onstran Atlantika, potem ko je dejal, da se bo po sezoni odločil, ali bo dejansko šel že v prihodnji sezoni v ZDA. Ko je v Beogradu dobil vprašanje, ali ne bi bili vsi ti dosežki v evroligi in uspeh z reprezentanco najidealnejša popotnica za ligo NBA, je odgovoril: "Bi bila. Res bi bila."