Kralj Dončić zagospodaril Evropi, pobral nov naziv MVP in ostal brez besed! Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0,69 termometer Avtor: Jaka Lopatič

Foto: Reuters

V pravi košarkarski poslastici v nabito polni Star Areni v Beogradu je Real Madrid prišel do okroglega desetega naslova v Evroligi. Sanje Luke Dončića so postale resničnost. Prišel je do tistega, kar si je tako želel. Klubskega naslova v elitni Evroligi. V desetih mesecih je tako osvojil vse, kar se osvojiti da. Postal je nesporni kralj elitnega evropskega klubskega tekmovanja. Prislužil si je tudi naziv MVP zaključnega turnirja. In to pri 19 letih!