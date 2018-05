Real na evropskem prestolu, izjemni Dončić do nove nagrade #video

Košarkarji Reala se veselijo jubilejnega desetega evropskega klubskega naslova. V velikem finalu zaključnega turnirja evrolige v Beogradu so Madridčani tudi z veliko pomočjo MVP-ja Luke Dončića (15 točk) premagali Fenerbahče (85:80) in ga vrgli z evropskega prestola. V tekmi za tretje mesto je Žalgiris Bena Udriha premagal CSKA (79:77) in na prekrasen način končal pravljično sezono.

Real je v finalu pokazal izjemno predstavo in branilcem naslova ni pustil dihati že od samega začetka. Na polčas so Turki sicer odšli s prednostjo dveh točk, a so Realovci na krilih Fabiena Causerja in Luke Dončića pobegnili v tretji četrtini (63:55) in prednost z izjemno ekipno igro zadržali do konca.

Košarkarski beli balet se veseli že desetega naslova (Decima) v tem tekmovanju in s tem ponovili uspeh svojih nogometnih kolegov iz leta 2014.

Nagrado za MVP na Final 4 je Dončiću predal legendarni Dušan Ivković:

Nova odlična partija je tudi za Dončićem, ki je bil s 15 točkami (met iz igre: 3/8, prosti meti: 8/10) in statističnim indeksom 17 izbran tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) zaključnega turnirja.

"Zelo sem vesel. Vesel sem, da imam takšne trenerje, soigralce, ekipo in da se zabavam vsakič, ko stopim na parket. Ključ do uspeha je bila ekipa. Tudi v težkih časih, ko so nas pestile številne poškodbe smo verjeli vas in bili skupaj v dobrem in slabem," je po tekmi dejal slovenski košarkar.

Učinek Luke Dončića po četrtinah: Po 1. četrtini : 6 točk (met za dve: 2/2, met za tri: 0/1, prosti meti: 2/2), 1 skok; statistični indeks: 6; igral je: 6:59 Po 2. četrtini : 6 točk (met za dve: 2/4, met za tri: 0/1, prosti meti: 2/2), 2 skoka, 3 asistence, 1 ukradena žoga, 1 izgubljena žoga; statistični indeks: 8; igral je: 11:59 Po 3. četrtini : 9 točk (met za dve: 2/4, met za tri: 1/3, prosti meti: 2/2), 2 skoka, 4 asistence, 1 ukradena žoga, 1 izgubljena žoga; statistični indeks: 10; igral je: 19:59 Po 4. četrtini : 15 točk (met za dve: 2/4, met za tri: 1/4, prosti meti: 8/10), 3 skoki, 4 asistence, 1 ukradena žoga, 1 blokada, 2 izgubljeni žogi; statistični indeks: 17; igral je: 28:41

Pobral vse, kar se pobrati da

19-letni biser slovenske košarke je tako pobral vse, kar se pobrati da. Že v soboto je bil proglašen tudi za najkoristnejšega igralca (MVP) evrolige in hkrati izbran v idealno peterko sezone. Že pred dnevi je Dončić drugo leto zapored dobil še nagrado za najbolj perspektivnega igralca tega elitnega tekmovanja.

Za 19-letnim biserom slovenske košarke je noro leto. Foto: Sportida

Dončić sedmi Slovenec s to lovoriko

Izjemni Luka je po naslovu evropskega prvaka s Slovenijo v svojo zbirko dodal še najbolj prestižno klubsko lovoriko. Postal je sedmi Slovenec z naslovom evropskega prvaka. Pred njim so se na vrh Evrope zavihteli Jure Zdovc (1993), Rašo Nesterović (1998), Matjaž Smodiš (2001, 2006, 2008), Sani Bečirović (2007), Jaka Lakovič (2010) in Erazem Lorbek (2010).

Litovski prvak na koncu tretji

Beno Udrih je tako kot v polfinalu tudi v tekmi za tretje mesto dosegel dve točki. Foto: Sportida Pred večerno poslastico ste za najnižjo stopničko udarila Žalgiris in moskovski CSKA. Čeprav je po 30 minutah igralne časa kazalo na sprehod litovskega velikana, so Rusi v zadnji četrtini skoraj nadoknadili 21 točk prednosti. Prišlo so le na dve točki zaostanka (77:79) in imeli celo priložnost za zmago. Met za tri točke je ob zvoku sirene zgrešil Semen Antonov.

Najboljša strelca pri Žalgirisu sta bila Paulius Jankunas in Vasilije Micić s po 15 točkami, za CSKA pa sta po 14 točk dosegla Othello Hunter in Mihajil Kulagin.

Slovenski predstavnik pri Žalgirisu, Beno Udrih, je v dobrih 11 minutah dosegel dve točki (met iz igre: 1/3). Zbral dve asistenci in skoka, izgubil pa je tudi tri žoge in naredil dve osebni napaki.

Vrhunci tekme za 3. mesto:

An amazing end to an amazing season.



Evroliga, zaključni turnir: Finale: Nedelja, 20. maj:

Fenerbahče : Real Madrid 85:80 (63:55, 38:40, 21:17)

Causer 17, Dončić 15, 3 skoki, 4 asistence v 28:41, Thompkins 10; Melli 28, Wanamaker 14 Za 3. mesto: CSKA Moskva : Žalgiris 77:79 (48:69, 35:41, 19:22)

Hunter in Kulagin 14, Higgins 12; Micić in Jankunas 15, Ulanovas 14, Udrih 2, 2 skoka, 2 asistenci, 3 izgubljene žoge v 11:15. Polfinale: Petek, 18. maj:

Fenerbahče : Žalgiris 76:67 (54:50, 39:33, 19:13)

Muhammed 19, Datome 16, Sloukas 14; Pangos 16, Davies 12, White 10, Udrih 2, 1 skok v 7:41



CSKA Moskva : Real Madrid 83:92 (56:63, 46:47, 30:20)

De Colo 20, Clyburn in Hines 16; Dončić in Llull 16, Thompkins in Ayon 12

Najuspešnejše ekipe v evroligi: 10 - Real Madrid

7 - CSKA Moskva

6 - Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos

5 - Varese

3 - Olympiacos, Olimpia Milano, Rigas ASK, Split

2 - Barcelona, Virtus Bologna, Cantu, Cibona

1 - Dinamo Tbilisi, Joventut, Žalgiris, Fenerbahče, Bosna, Virtus Roma, Partizan, Limoges

