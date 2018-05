Kje bo Dončić zaslužil svoje prve milijone?

Sedem od desetih najbolj relevantnih ameriških napovedi Luki Dončiću pripisuje drugo mesto na naboru lige NBA, preostale tri celo prvo. Vprašanje ostaja: Phoenix Suns ali Sacramento Kings? Od tega bo odvisna tudi višina njegove plače.

Trenutno najbolj vroč slovenski košarkar in eden največjih evropskih talentov Luka Dončić ne skriva, da je v Beograd, ki mu je tudi zaradi korenin ter očetovega večnega navdušenja nad Crveno zvezdo od nekdaj zelo pri srcu, prišel z jasnim namenom. Z madridskim Realom se želi zavihteti na evropski klubski prestol, za kar bo moral v srbski prestolnici v polfinalu evrolige najprej ugnati CSKA, nato pa še boljšega iz para Fenerbahče – CSKA.

A čeprav ga danes zvečer čaka ena najpomembnejših tekem v karieri, se 19-letni Ljubljančan v stiku s sedmo silo ni mogel izogniti vprašanjem o ligi NBA. Odhoda v ZDA sicer (še) ni potrdil, je pa dejal, da bi si želel ponovnega sodelovanja s trenerjem Igorjem Kokoškovom pri Phoenixu, ter dodal, da ga je z morebitno selitvijo v Sacramento spodbodel tudi srbski član moštva Kings Bogdan Bogdanović.

Dončič ali Ayton, Phoenix ali Sacramento

DeAndre Ayton: favorit št. 1? Foto: Reuters Vse od torka, ko je jasno, da bo na naboru severnoameriške poklicne lige 21. junija prvi izbiral Phoenix, sledil pa mu bo Sacramento, v ZDA ugibajo o tem, ali bo prvi izbor 216 centimetrov visoki bahamski center DeAndre Ayton ali mladi slovenski zvezdnik, ki lahko vrednost svojih delnic okrepi še na zaključnem turnirju evrolige v Beogradu. Tam bo zanesljivo pod drobnogledom oglednikov iz lige NBA.

Strokovnjaki za nabor so prepričani tudi o tem, da bo Scaramento kot drugi v svoje vrste povabil tistega, ki mu ga bo od dvojca Ayton-Dončić p(rep)ustil Phoenix. Več možnosti za prvi "pick" Američani pripisujejo centru Arizone, medtem ko se pri Phoenixu še nočejo javno opredeliti, na katero stran se nagibajo. Zanesljivo se bodo pogovarjali z obema. Tako je direktor Ryan McDonough že napovedal obisk Madrida, kjer se bo sestal z Dončićem.

Ringer, SB Nation in Bleacher: Dončić bo št. 1.

Uradna spletna stran lige NBA je medtem zbrala deset najbolj znanih in vplivnih medijskih analiz oziroma napovedi nabora. Iz teh je razvidno, da v Sloveniji še zdaleč ne pretiravamo s hvalnicami na račun čudežnega dečka, saj "nekaj več" v njem vidijo tudi v domovini košarke. V vseh desetih primerih sta namreč na prvem mestu Ayton in Dončić. Sedem napovedi na prvo mesto postavlja Aytona, medtem ko so Luko na prvo mesto postavili trije, in sicer The Ringer, SB Nation in Bleacher Report.

Za Dončića, ki ima še vedno pogodbo z madridskim Realom, so pri nba.com ob tem zapisali, da je bilo v zgodovini le malo neameriških igralcev pri teh letih tako dobro pripravljenih na ligo NBA, izpostavili pa so tudi njegovo vsestranskost in možnost igranja na obeh branilskih položajih.

Se vidiva v ligi NBA: Luka Dončić in Goran Dragić. Foto: Vid Ponikvar

Milijonu mu ne uidejo

Dončić bo torej na prag lige NBA zanesljivo stopil kot Slovenec z najboljšo popotnico. Obeta se mu triletna pogodba z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono. V tem času bo sicer zaslužil manj kot že uveljavljeni Goran Dragić, ki je leta 2015 z Miamijem podpisal petletno pogodbo za debelih 72 milijonov evrov.

A s tako finančno bogato pogodbo novinca, kakršna se obeta Luki, se niti približno ne more primerjati noben predhodni slovenski legionar v ligi NBA. Drugi izbor nabora bo namreč v prvi sezoni zaslužil 5,1 milijona evrov, v drugi 5,9, v tretji že 6,2, v morebitni četrti pa še za 25 odstotkov več.

Foto: Siol.net

Napovedi: nabor lige NBA 2018

ESPN.com

1. DeAndre Ayton

2. Luka Dončić

3. Marvin Bagley

4. Jaren Jackson

5. Mohamed Bamba

The Ringer

1. Luka Dončić

2. DeAndre Ayton

3. Jaren Jackson

4. Mohamed Bamba

5. Michael Porter

NBADraft.net

1. DeAndre Ayton

2. Luka Dončić

3. Marvin Bagley

4. Jaren Jackson

5. Michael Porter

SI.com

1. DeAndre Ayton

2. Luka Dončić

3. Jaren Jackson

4. Marvin Bagley

5. Mohamed Bamba

USA Today

1. DeAndre Ayton

2. Luka Dončić

3. Marvin Bagley

4. Jaren Jackson

5. Mohamed Bamba

SB Nation

1. Luka Dončić

2. DeAndre Ayton

3. Jaren Jackson

4. Marvin Bagley

5. Michael Porter

Bleacher Report

1. Luka Dončić

2. DeAndre Ayton

3. Marvin Bagley

4. Jaren Jackson

5. Mohamed Bamba

Net Scouts

1. DeAndre Ayton

2. Luka Dončić

3. Marvin Bagley

4. Jaren Jackson

5. Mohamed Bamba

CBS Sports

1. DeAndre Ayton

2. Luka Dončić

3. Marvin Bagley

4. Michael Porter

5. Jaren Jackson

Basketball Insiders

1. DeAndre Ayton

2. Luka Dončić

3. Marvin Bagley

4. Michael Porter

5. Jaren Jackson

Kako bodo izbirali klubi na naboru?

1. Phoenix

2. Sacramento

3. Atlanta

4. Memphis Grizzlies

5. Dallas Mavericks

6. Orlando Magic

7. Chicago Bulls

8. Cleveland Cavaliers

9. New York Knicks

10. Philadelphia 76ers

11. Charlotte Hornets

12. Los Angeles Cliippers

13. Los Angeles Clippers

14. Denver Nuggets

15. Washington

16. Phoenix

17. Phoenix

18. Atlanta

19. San Antonio

20. Indiana

21. Minnesota

22. Chicago

23. Utah

24. Portland

25. LA Lakers

26. Philadelphia

27. Boston

28. Golden State

29. Toronto

30. Houston