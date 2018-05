Dončić računa na pomoč Srbov, odločitev glede lige NBA še ni padla

Napetost pred petkovima polfinalnima obračunoma v košarkarski Evroligi se iz dneva v dan, počasi pa že iz ure v uro stopnjuje. Veliko oči bo uprtih v Luko Dončića, ki bi lahko odigral zadnji dve tekmi v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. A je v Beogradu dal vedeti, da se bo o tem, ali bo odpotoval v ligo NBA, odločil po končani sezoni.

Polfinalna para sklepnega turnirja Evrolige (F4) sta Fenerbahče – Žalgiris (v petek ob 18. uri) in CSKA – Real Madrid (21.00). Ekipe so že v sredo pripotovale v Beograd, ki bo gostil turnir najboljše četverice. Prav tako so opravile trening, imele tudi medijske obveznosti, košarkarji pa so z mislimi povsem pri petkovem obračunu.

Veliko pozornosti bo deležen naš Luka Dončić. Morda bosta v Beogradu zadnji dve evropski tekmi, ki ju bo odigral pred odhodom v ZDA. Na letošnjem naboru lige NBA ga namreč uvrščajo v ospredje, presenečenje pa bi bilo, da Luka po tej sezoni ne bi odpotoval onstran Atlantika. A slovenski košarkarski biser vse pušča še v negotovosti: "Ne vem, če bosta to zadnji tekmi. Moramo se še odločiti. Morda po sezoni."

Njegova velika želja je, da bi pred odhodom v ligo NBA osvojil Evroligo, kar je do zdaj uspelo devetim slovenskim košarkarjem. Kot prvi je elitno evropsko klubsko tekmovanje leta 1993 osvojil Jure Zdovc, kot zadnja pa Jaka Lakovič in Erazem Lorbek leta 200 z Barcelono.

Slovenski košarkarji, ki so osvojili Evroligo 1993 - Jure Zdovc (Limoges) 1998 - Rašo Nesterović (Kinder Bologna) 2001 – Matjaž Smodiš (Kinder Bologna) 2003 – Gregor Fučka (Barcelona) 2007 – Sani Bečirović (Panathinaikos) 2008 – Matjaž Smodiš (CSKA) 2010 – Jaka Lakovič in Erazem Lorbek (Barcelona)

"Sem zvezdaš, rad imam Beograd in poseben občutek je biti tukaj"

Sicer lahko pravo navijaško vzdušje pričakujemo na polfinalni tekmi med aktualnim prvakom Fenerbahčejem in Žalgirisom. Na drugi tekmi naj bi bilo manj navijačev iz Rusije in Španije. Zato pa Dončić upa na pomoč srbske publike. "Posebno je igrati v Beogradu. Sezona je bila težka in srečni smo, da smo tukaj. Za menoj je sijajna sezona. Tu smo, da osvojimo lovoriko. Ne vem, ali bo to moja zadnja tekma, vendar pričakujem, da me bodo navijači podprli. Sem zvezdaš, rad imam Beograd in poseben občutek je biti tukaj," je dejal slovenski košarkar.

Luka Dončić upa na pomoč srbskih navijačev. Foto: Sportida

Nato se je dotaknil CSKA, ki mu mnogi pripisujejo več možnosti za vstop v finale: "Tovrstne tekme so težke, vendar ko greš na parket, želiš uživati in pozabiti na vse skupaj. Enostavno želiš igrati dobro in se imeti dobro. CSKA je bil prvi v rednem delu in ima v svojih vrstah odlične posameznike. Odigrati bomo morali popolno tekmo, če bomo želeli zmagati."

Zanimivo bo tudi na prvi tekmi med Fenerbahčejem in Žalgirisom. Nasproti si bosta stala izkušeni in mladi trener. Željko Obradović je legenda evropske klubske košarke, Šarunas Jasikevičius pa se je trenerskega posla učil tudi pri srbskem strokovnjaku, ko je bil še igralec Panathinaikosa, Obradović pa trener.

"Če na zaključnem turnirju igraš proti Željku, je že velik dosežek"

"Brez kakršnihkoli vprašanj je zame posebno, da sem tukaj. Edina stvar, ki ni dobra, je ta, da bom v Beogradu le pet dni. Vem, da je Šaras trdo delal, in vem kako posebno je biti na zaključnem turnirju in kako posebno je za njegovo ekipo, da je med štirimi najboljšimi. Jankunas je eden izmed vodij ekipe in zanjo postori ogromno stvari. Eden od ključnih trenutkov bo, da ga ustavimo," pravi srbski strokovnjak na klopi Fenerbahčeja, ki bo v Beogradu branil lanski naslov.

Šarunas Jasikevičius si bo zrl iz oči v oči z nekdanjim trenerjem, ki je povrhu vsega trenerska legenda. Skušal bo presenetiti Željka Obradovića. Foto: Sportida

"Če na zaključnem turnirju igraš proti Željku, je že velik dosežek, saj pomeni, da si prišel zelo daleč. Zavedamo se, da nas čaka težko delo. Prepričan sem, da bodo zelo dobro pripravljeni na nas. Kot vsi trenerji gledam stvari na dnevni bazi. Košarka je dolg proces. Neverjetno srečo imam, da imam v ekipi košarkarje, ki so željni učenja. Moramo iti korak za korakom. Klub, kot je Žalgiris, kaj drugače ne more delovati. Sliši se lahko, a ne?" je dejal nekdanji košarkar Olimpije in zdaj prvi mož stroke Žalgirisa.