Luka Dončič lahko pozabi na zimo

Tudi v Združenih državah Amerike so prepričani, da sta možnosti za ime novega delodajalca Luke Dončića zgolj dve: Phoenix Suns ali Sacramento Kings. V obeh primerih bi ga ob selitvi v ZDA pričakala toplo podnebje in srbski jezik.

Pred petnajstimi leti dvomov o tem, kdo bo prvi izbor nabora lige NBA ni bilo. LeBron James je bil namreč že krepko pred slovesnim trenutkom, ko je Cleveland izbral pričakovanega nabornika, "okronan" za kralja. Še več, že pred naborom je bil tako velika zvezda, da je Nike z njim podpisal sedemletno pogodbo za vrtoglavih 90 milijonov ameriških dolarjev.

Letos, ko je slovensko zanimanje za nabor tako veliko, kot ni bilo še nikoli in verjetno tudi v prihodnje še dolgo ne bo, tako izrazitega favorita zanesljivo ni. Tudi po tem, ko je ples kroglic v noči na sredo določil, da bo 21. junija prvi izbiral Phoenix, sledili pa bodo Sacramento, Atlanta in Memphis, ameriški mediji niso povsem prepričani, kdo bo prvi "pick".

Deandre Ayton ali Luka Dončić

Večina ameriških analitikov je sicer prepričanih, da je rahli favorit 216 centimetrov visoki bahamski center Deandre Ayton, ki je v tej sezoni v dresu Arizone v ligi NCAA v povprečju dosegal 20 točk in zbral 11,6 skoka. A ker njegova prednost ni tako izrazita in izvira predvsem z igralnega položaja, si ga nihče ne upa že danes razglasiti za prvega zvezdnika nabora. Ob bok mu postavljajo Luko Dončića.

Tudi pri Phoenixu so v prvih odzivih po žrebu sicer zadovoljni, da bodo izbirali prvi, a se nikakor nočejo javno opredeliti, na katero stran se nagibajo. Dali so le jasno vedeti, da s prvim izborom, ne glede na to, kdo to bo, ne nameravajo trgovati, temveč ga bodo vključili v igralski kader.

Igor Kokoškov ve, kaj lahko dobi z Dončićem. Foto: Sportida

Četrti Slovenec v Phoenixu?

Resda ne v neposredni izjavi, temveč zgolj prek svojega agenta je Ayton že sporočil, da upa na prvi izbor. Želi ostati v Arizoni, kjer je igral že na študentski ravni. Dončić mu bo skušal odgovoriti tam, kjer je doma – pod koši. Ob koncu tedna ga namreč z Realom čaka zaključni turnir evrolige v Beogradu, kjer se bo znova znašel pod velikim drobnogledom.

Škarje in platno imajo v rokah pri Phoenixu, torej v klubu, kjer so igrali že trije Slovenci – Marko Milić ter Goran in Zoran Dragić. "Čaka nas težka in pomembna odločitev. Vzeli si bomo čas, proučili najožji krog kandidatov in se odločili. Tudi naš trener Igor Kokoškov bo seveda želel, da izberemo," je bil v prvem odzivu skrivnosten direktor kluba Ryan McDonough.

Vpliv Igorja Kokoškova

Bolj kot središčna vloga ob prvem izboru in zajetnejši znesek v pogodbi, ki pripada novincu (4,9 milijona evrov v prvi sezoni), bi bila za Dončića selitev v Phoenix pomembna zaradi tamkajšnjega trenerja Igorja Kokoškova, s katerim bi bil njegov prehod v ligo NBA zanesljivo bolj eleganten.

Na slovensko reprezentančno navezo in dejstvo, da Kokoškov do potankosti pozna odlike nadarjenega Ljubljančana, opozarjajo tudi ameriški novinarji, ki pa vendarle dvomijo o scenariju, po katerem bi srbski trener zgolj na račun poznanstva z Dončićem vodilnim prišepnil, naj se odločijo za Slovenca. Deloma tudi zato, ker Phoenix ob gradnji novega okostja ekipe krvavo potrebuje dolgoročno rešitev na položaju centra.

Deandre Ayton: prvi izbor nabora? Foto: Getty Images

Sarcamento: načrt A, načrt B

O tem, kaj početi v Phoenixu, bi lahko Dončić vprašal Dragića. Že ob koncu tedna pa bi se lahko o značilnostih Sacramenta pozanimal pri Benu Udrihu, zdaj članu Žalgirisa. Če se bo namreč Phoenix odločil za Aytona, ki naj bi bil bolj dolgoročna naložba, utegne biti Luka favorit za drugi izbor. Tega bo prevzel klub Sacramento Kings, za mnoge pravi zmagovalec žreba, saj je imel zelo skromne možnost za prvi ali drugi izbor.

Ker v klubu iz kalifornijske prestolnice kot direktor deluje Vlade Divac, njegov pomočnik je Predrag Stojaković, na parketu pa ima pomembno vlogo Bogdan Bogdanović, gre verjeti, da so bolj naklonjeni evropskim košarkarjem kot v klasičnih ameriških okoljih. "Zelo smo veseli drugega izbora, saj nam to omogoča razvoj mladih igralcev," komentira Divac, ki o konkretnih imenih ni govoril. A ameriški analitiki so enotni: če bo Phoenix "izpustil" Dončića, ga bo vzel Sacramento.

"Luka pripravljen za prestop"

O Dončiću, ki ga torej po Madridu najverjetneje čaka ameriški kraj, v katerem ne poznajo prave zime, smo se pred kratkim pogovarjali tudi z mednarodnim oglednikom (skavtom) Sacramenta Predragom Drobnjakom. Ta tedaj seveda še ni vedel za drugi izbor, zelo dobro pa je vedel, kakšne so odlike najbolj nadarjenega mladega evropskega košarkarja.

"V preteklih letih je mnogo košarkarjev iz Evrope v ligo NBA odhajalo premladih. Luka pa je kljub mladosti že povsem zgrajen in pripravljen za ta prestop. Spada med najboljše tri košarkarje v evroligi. Je dominanten igralec ekipe, ki se je uvrstila na zaključni turnir. V Evropi ga odlikuje neverjetna košarka. A po drugi strani velja opozoriti, da se mora na njegovi poti iziti še kar nekaj elementov, da se bo razvil v pravo smer," je dejal nekdanji črnogorski košarkar.

Dončić in Bogdanović: tekmeca v finalu EuroBasketa, že letos soigralca? Foto: Sportida

Nabor lige NBA (21. 6.)

1. Phoenix

2. Sacramento

3. Atlanta

4. Memphis Grizzlies

5. Dallas Mavericks

6. Orlando Magic

7. Chicago Bulls

8. Cleveland Cavaliers

9. New York Knicks

10. Philadelphia 76ers

11. Charlotte Hornets

12. Los Angeles Cliippers

13. Los Angeles Clippers

14. Denver Nuggets

15. Washington

16. Phoenix

17. Phoenix

18. Atlanta

19. San Antonio

20. Indiana

21. Minnesota

22. Chicago

23. Utah

24. Portland

25. LA Lakers

26. Philadelphia

27. Boston

28. Golden State

29. Toronto

30. Houston