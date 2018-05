Luka Dončić v središču pozornosti

Pred F4 evrolige

Foto: Sportida

Misli Luke Dončića so trenutno skoraj povsem pri zaključnem turnirju evrolige v Beogradu, kjer košarkarje madridskega Reala v petkovem polfinalu čaka CSKA, sicer najbolj učinkovito moštvo rednega dela najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. V srbski prestolnici pa 19-letni Ljubljančan ne bo v središču pozornosti le zaradi oglednikov lige NBA, številnih slovenskih ljubiteljev košarke, skorajšnjega slovesa od evrolige ali vodilne vloge pri devetkratnem prvaku, temveč tudi zaradi slovesne podelitve priznanj za najboljše v iztekajoči se sezoni 2017/18.

Dve nagradi že zagotovljeni

Dončić bo domov zanesljivo odnesel vsaj dve priznanji. Še drugo leto zapored je bil namreč izbran za vzhajajočo zvezdo oziroma najboljšega mladega igralca evrolige. Obenem pa je že jasno, da bo prejel še kipec za člana najboljše peterke. Poleg Luke so bili med najboljše izbrani še gruzinski krilni center na začasnem delu v Baskonii Tornike Shengelia, stari znanec iz slovenskih dvoran Jan Vesely (Fenerbahče), vsestranski Nick Calathes iz Panathinaikosa in Nando De Colo (CSKA). Med temi petimi gre iskati tudi tistega, ki bo v soboto prejel priznanje za najkoristnejšega igralca sezone. Slovenec do zdaj tega priznanja še ni osvojil.

Prvi slovenski MVP?

Nagrajenca so sicer določili novinarji in navijači s svojimi glasovi (75 % : 25 %). Če upoštevamo nepisano pravilo, da nagrado prejme košarkar, ki je ekipo popeljal na zaključni turnir četverice, v ožjem izboru "ostanejo" Vesely, De Colo in Dončić. Slednji je bil na statistični ravni prepričljivo najboljši v rednem delu sezone. V končnici je De Colo zaradi poškodbe odigral le na eni tekmi, Vesely je bil bolj konstanten (13,3 točke in 7,5 skoka), medtem ko se je Dončić izkazal predvsem na zadnji tekmi, a je v celotni sezoni zanesljivo pokazal več od Čeha, ki je del kariere prebil pri ljubljanskem Slovanu.

Eurohoops: najboljši je bil Dončić

Kot svojevrstno napoved, da bo glavno priznanje v Beogradu prejel prav Luka, bi lahko razumeli tudi odločitev spletnega medija Eurohoops. Tam so na podlagi glasov vseh novinarjev iz Španije, Rusije, Nemčije, Grčije, Turčije in Anglije vlogo najkoristnejšega košarkarja namenili slovenskemu reprezentantu. Sledila sta mu Nick Calates in Sergio Rodriguez. Pri tem so opozorili, da je "čudežni deček evropske in v kratkem tudi svetove košarke izstopal ter Real kljub številnim poškodbam popeljal na zaključni turnir".