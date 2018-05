Dončić in Kokoškov: še kdaj skupaj?

Športni direktor severnoameriškega poklicnega moštva Phoenix Suns Ryan McDonough je govorice o tem, da se bo po Igorju Kokoškovu v Arizono selil tudi Luka Dončić, označil za "preprosto predvidevanje", medtem ko prvi Slovenec v ligi NBA Marko Milić o tem scenariju pravi: "To bi bilo že kičasto."

Kdaj se bosta križali poti Igorja Kokoškova in Luke Dončića? Foto: Sportida

Zdaj že nekdanji selektor slovenske reprezentance in skoraj nekdanji pomočnik trenerja pri Utah Jazz Igor Kokoškov se s svojim klubom iz Salt Lake Cityja še bori v končnici lige NBA, čeprav je v seriji proti Houstonu že na robu izpada (3:1). Ko bo zastor sezone zanj tudi uradno padel, se bo lahko posvetil novemu izzivu. Že od preteklega tedna je namreč jasno, da bo prevzel vodenje Phoenixa in tako postal prvi neameriški trener v zgodovini ligi NBA.

Športni direktor Phoenixa Ryan McDonough je v pogovoru za AZ Central ob tem znova izrazil navdušenje nad tem, da bo 46-letni Srb prevzel vodenje Sonc. Kot je pojasnil, je zadnja odločitev padla po obsežnem telefonskem pogovoru, v katerem mu je Kokoškov predstavil svojo filozofijo. Izpostavil je tudi navdušenje nad košarko, ki jo je prav pod njegovo taktirko na zadnjem evropskem prvenstvu gojila slovenska reprezentanca.

Ayton v prednosti pred Dončićem?

Kot odmev na naznanjen dogovor z novim trenerjem pa so se v košarkarskih krogih že pojavile govorice o tem, da bi lahko prav Kokoškov močno vplival na klubsko odločitev pri izboru na naboru lige NBA. Seveda so namigovali na Luko Dončića. "To je zelo preprosto predvidevati. Toda izbrali bomo tistega, za katerega bomo presodili, da je najboljši košarkar. Če bomo izbirali prvi, bo zagotovo v kombinacijah tudi Luka, a še zdaleč ne bo edini," govorice o že sprejeti odločitvi v kali zatira McDonough.

Košarkar, ki naj bi bil še pred Dončićem na seznamu želja, naj bi bil 19-letni in kar 216 centimetrov visoki bahamski center z univerze Arizona Deandre Ayton. Precej večje možnosti za uresničitev scenarija ponovne združitve Kokoškova in Dončića pa bi bile, če Phoenix na naboru (21. 6.) ne bi izbiral prvi, temveč drugi ali tretji. To bo sicer jasno že 15. maja, ko bo žreb določil vrsti red klubov na naboru.

Marko Milić: Držimo pesti

Na dejstvo, da so gibljivi in košarkarsko razviti centri na naborih pogosto v prednosti pred branilci in krili, opozarja tudi prvi Slovenec v ligi NBA Marko Milić. Leta 1997 ga je na naboru izbrala Philadelphia, a je pravo priložnost dočakal prav v Phoenixu. V pogovoru za oddajo Zicer na Planet 2 je Dončićevo morebitno selitev v Arizono označil za nadaljevanje pravljice.

"V ligi NBA košarkarja čaka veliko neznank. Če bi torej Dončića še tam pričakal trener, s katerim je osvojil naslov evropskega prvaka, bi bilo vse skupaj že malce kičasto. A držimo pesti," razmišlja Milić, ki je prepričan o tem, da je Dončić boljši od Aytona, a je ta na trgu bolj cenjen.