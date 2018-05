"Luko Dončića čaka nov začetek"

Intervju: Predrag Drobnjak

Predrag Drobnjak deluje kot mednarodni oglednik NBA-moštva Sacramento Kings. Foto: Sportida

Potem ko smo pretekli mesec v Tivoliju naleteli na Trajana Landgdona, ki je kot košarkarski oglednik oziroma "skavt" na plačilni listi Brooklyn Nets, je zdaj v podobni vlogi v Ljubljano prišel še en znan obraz - Predrag Drobnjak. Njegov delodajalec je Sarcamento Kings, kjer kot direktor deluje tudi Vlade Divac. Danes 42-letnega Črnogorca, ki je v svoji karieri med drugim igral za Partizan, Efes Pisen, Tau Ceramico, Seattle, LA Clippers in Atlanto ter bil z reprezentanco ZR Jugoslavije svetovni in evropski prvak, smo za rokav pocukali na slovenski prvenstveni tekmi med Petrolom Olimpijo in Šenčurjem v Stožicah, kjer je v svojo beležko zapisal nekaj misli o Yusuhu Sanonu.

V Ljubljani ste pogosto gostovali kot košarkar. Tokrat v novi vlogi …

Da, Ljubljano rad obiščem. Olimpija je bila na tekmi proti Šenčurju občutno boljša, kar je sicer pričakovano. A pomembneje je to, da se kažejo zametki bolj stabilne Olimpije. Kot bi se počasi vračali na stare položaje, od katerih so bili v zadnjih sezonah oddaljeni.

A verjetno ni skrivnost, da vas v Stožicah nismo srečali kot prijatelja Ljubljane, temveč kot oglednika Sacramento King?

Seveda. Spremljam veliko lig. Želim videti čim več igralcev, ki bi lahko bili potencialni igralci za ligo NBA.

Če sva povsem konkretna, vas je potemtakem na tekmi Olimpije in Šenčurja zanimal le en košarkar (Yusuh Sanon) …

Oba veva, da je to on. Rečem lahko le, da ga čaka še zelo veliko dela. Menim, da je še daleč od ravni pripravljenosti, potrebne za ligo NBA.

Kot košarkar ni bil nikoli izstopajoči zvezdnik, a je na račun borbenosti in čvrstosti v številnih ekipah igral pomembno vlogo. Z Jugoslavijo (na fotografiji drugi z desne) je bil dvakrat svetovni (1998 in 2002) in enkrat evropski prvak (2001). Foto: Reuters

Povsem drugačna pa je zgodba v primeru Luke Dončića, mar ne?

Oh, on je več kot pripravljen. To je neki povsem nov položaj. V preteklih letih je mnogo košarkarjev iz Evrope v ligo NBA odhajalo premladih. Luka pa je kljub mladosti že povsem zgrajen in nared za ta prestop. Spada med najboljše tri košarkarje v evroligi. Je dominanten igralec ekipe, ki se je uvrstila na zaključni turnir. V Evropi ga odlikuje neverjetna košarka. A po drugi strani velja opozoriti, da se mora na njegovi poti iziti še kar nekaj elementov, da se bo razvil v pravo smer. Potreboval bo tudi nekaj sreče. Predvsem pa bo potreboval pravo moštvo, ki bo zanj kompatibilno. Liga NBA bo, ne glede na njegovo izjemnost, neki nov začetek.

Na katerih ravneh lahko oziroma mora napredovati?

Izpostavil bi rutino in izkušnje z igranjem tekem. Ima pa vse atribute. Način, na katerega igra ter izkorišča svojo višino ter druge odlike, je na zavidljivi ravni. V ligi NBA pa bo velik izziv igranje proti fizično močnejšim in tistim, ki so hitrejši od Evropejcev.

Pred letošnjim naborom mnogi opozarjajo, da košarkarji iz lige NCAA igrajo med vrstniki, Dončić pa po drugi strani večinoma proti starejšim in izkušenim košarkarjem. Je to dodaten argument pri izbiranju?

Ameriški sistem je res specifičen. Vse pogosteje se dogaja, da se v ligo NBA podajajo zelo mladi košarkarji iz študentskih lig, ki telesno še niso razviti. Klubi, ki jih izbirajo, se zavedajo možnosti njihovega napredka. Vedo, da bodo šele čez kakšne tri sezone pokazali svojo pravo vrednost. Morda so prav letos novinci pokazali malce več, v preteklih letih pa so potrebovali kar nekaj sezon, da so pokazali svojo pravo vrednost. Če torej govoriva o Dončiću, sem prepričan, da bo Dončić na začetku svoje poti v ligi NBA pokazal občutno več kot pa njegovi tekmeci iz lige NCAA. Kot ste sami omenili, vendarle igra v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju.

A zdi se, da bodo klubi pozorni tudi na igralne položaje, na katerih so nekoliko šibkejši …

Težko je karkoli napovedovati. Te napovedi se menjajo iz dneva v dan. Morda bo več znano po tem, ko bo jasen vrstni red izborov. Verjetno pa se bodo klubi na nabor podali z različnimi pričakovanji in interesi.

"Luka Dončić je vsekakor pripravljen za ligo NBA." Foto: Sportida

Menite, da bo letošnji nabor močnejši od predhodnih?

Navezal bi se na predhodni odgovor. To bomo videli čez nekaj let. Letošnja generacija novincev je zelo dobra. Izpostavil bi igralce, ki niso bili izbrani kot prvi, pa so nato postregli z izjemnimi igrami. Donovan Mitchell, John Collins, Kyle Kuzma … No, prihajajo še Jayson Tatum, De'Aron Fox in Denis Smith. Prava slika vrednosti teh fantov bo torej vidna šele čez nekaj let. Podobno bo verjetno tudi z generacijo 2018.

Ob tem pogovoru ne moreva mimo Igorja Kokoškova, ki bo kot prvi Evropejec postal glavni trener moštva iz lige NBA (Phoenix Suns).

Igorja poznam že več kot dve desetletji. Zelo sem vesel, da je deležen te časti. Izpostaviti pa velja, da si je to službo zaslužil. Missouri, LA Clioppers, Detroit … Povsod je garal, se dokazoval in se učil. Zdaj je dobil priložnost. Prepričan sem, da jo bo tudi izkoristil.

V ligi NBA (2001-2005) je igral za Seattle, LA Clippers in Atlanto. Foto: Reuters

Menite, da so se Američani s težkim srcem odločili za Evropejca?

Kokoškov ni Svetislav Pešić ali Željko Obradović. Ni klasični evropski trener, ki bi že v prvi sezoni dobil pravo priložnost. To ni "ad hoc" odločitev. Američani dobro vedo, da je prehodil celotno ameriško košarkarsko pot. Igor se je asimiliral. Je del ameriškega sistema in tamkajšnjega načina košarkarskega razmišljanja.

Verjetno vam je jasno, da ima v slovenskem športnem prostoru posebno mesto …

Logično. Slovenska zgodba na EuroBasketu 2017 je bila neverjetna. Kokoškov je znal povezati neverjetnega Gorana Dragića, mladega Dončića in Američana Anthonyja Randolpha. Slovenija je igrala odlično in učinkovito košarko. To je zmaga brez kakršnekoli sence dvoma. Ko nekdo na poti do zlata premaga Francijo, Grčijo, Latvijo, Španijo in Srbijo, je jasno, da si je zmagoslavje zaslužil. Ne, to ni zgodba o presenetljivi ekipi, ki je imela srečo ali pa bi izkoristila spodrsljaje drugih. Premagali so vse najboljše ekipe v Evropi.