Beno Udrih lahko postane četrti Evropejec z izjemnim podvigom

Zaključni turnir košarkarske Evrolige se nezadržno približuje. Prvi polfinalni par bosta tvorila Fenerbahče in Žalgiris. Čeprav strokovnjaki v velikem finalu vidijo turško moštvo, pa so Litovci, za katere igra tudi Beno Udrih, že večkrat v tej sezoni pokazali, kako trd oreh so. Za slovenskega košarkarja bo to prvi zaključni turnir in prva priložnost, da osvoji lovoriko, kot ju je že v ligi NBA.

Željko Obradović, daleč najuspešnejši trener v Evroligi. Ima že kar devet lovorik in to s petimi klubi. Foto: Reuters

Z vidika navijaškega vzdušja bo polfinalni par med Fenerbahčejem in Žalgirisom zagotovo pritegnil več pozornosti kot drugi obračun med CSKA in Real Madridom. Tako navijači turškega kakor tudi litovskega moštva so napovedali invazijo v Beograd, kjer se bosta ekipi pomerili v petek ob 18. uri.

Fenerbahče je aktualni prvak in favorit dvoboja. A le na papirju. Vsi se zavedajo, da bo to le ena tekma in bo odločala tudi dnevna forma.

In če bo Litovcem stekel met, potem bodo imeli Turki kar nekaj težav. V povprečju zadenejo kar 42,41 odstotkov metov za tri točke. In ta dosežek ni le najboljši med ekipami v sezoni, ampak je tudi četrti najboljši dosežek v tem stoletju. Najbolj nevarna sta Kevin Pangos in Arturas Milaknis. Oba v povprečju dosegata po več kot dve trojki na tekmo.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Udrih ima priložnost, da kot četrti Evropejec osvoji osrednji lovoriki na dveh celinah

Da so izbrancem Šarunasa Jasikevičiusa izziv veliki klubi, smo se lahko med sezono prepričali. Padli so tako Panathinaikos, CSKA , Fenerbahče, Olympiakos pa je trpel že med sezono kakor tudi v končnici, ki ga je Žalgiris izločil s 3:1.

Prednost moštva, v katerem bi lahko pomembno vlogo v polfinalu odigral tudi slovenski košarkar Beno Udrih, ki ve, kako osvajati lovorike, potem ko je v ligi NBA prišel do dveh šampionskih prstanov, je sproščenost. Žalgiris namreč nima kaj izgubiti.

Foto: Getty Images

A košarkarji zagotovo ne bodo bili na parketu preveč sproščeni, za kar bo poskrbel trener Jasikevičius, ki je slovenski publiki zelo dobro poznan, saj je igral za ljubljansko Olimpijo. Zanj velja, da je zelo osredotočen in bo od svojih košarkarjev zahteval disciplino, ki se jo je naučil tudi pri slovenskih trenerjih. Eno leto je delal tudi pod taktirko petkovega trenerskega kolega Željka Obradovića.

Žalgiris se lahko pohvali z enim naslovom prvaka v Evroligi. Leta 1999 mu je uspel ta podvig. V polfinalu je s 87:71 odpihnil Olympiacos, v finalu pa še Kinder Bologno pod vodstvom Ettoreja Messine (82:74).

Udrih bo premierno zaigral na zaključnem turnirju in se potegoval za laskavo lovoriko tudi na evropskih tleh. Sicer ni imel osrednje vloge pri Litovcih, a so ravno takšne tekme priložnost, da na plan pridejo izkušnje. Njegova velika želja je, da ameriškima uspehoma s San Antoniom doda še naslov prvaka v Evroligi.

Do zdaj je trem evropskim košarkarjem uspelo osvojiti tako ligo NBA kakor tudi Evroligo. Toni Kukoć (Jugoplastika/Chicago Bulls), Žan Tabak (Jugoplastika/Houston Rockets) in naš Rašo Nesterović (Kinder Bologna) so trije korenjaki.

Na Obradovića se lepijo lovorike. Prvič dvakrat zapored z isto ekipo?

Eno lovoriko v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju ima tudi Žalgirisov tekmec Fenerbahče. Turško moštvo je lani krstno stopilo na evropski vrh. Prekaljeni trenerski maček Željko Obradović ima že kar devet naslovov v Evroligi, cilj pa je, da pride letos do dvomestnega števila.

Foto: Reuters

S petimi klubi mu je uspel ta podvig (Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos in Fenerbahče), le z Benettonom mu ni. Morda pa mu prvič v izjemni karieri uspe pokal dvigniti v zrak dvakrat zapored z isto ekipo.

Prednost Fenerbahčeja se skriva pod obročem, kjer so Jan Vesely, Jason Thompson in Nicola Melli. Odlična igralca sta tudi branilca Kostas Sloukas in Brad Wanameker. Ob njima ima Obradović še Alija Muhammeda, Marka Gudurića, veterana Sinana Gulerja in ostrostrelca Meliha Mahmutogluja. Na krilnih položajih sta prav tako odlična Nikola Kalinić in Luigi Datome. Skratka ogromno širine in ogromno orožij, osrednje pa zna biti njihova obramba, ki je bila v rednem delu najboljša.

Prihodnje leto bo zaključni turnir Evrolige v Vitorii (Španija)