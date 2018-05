S slovensko pomočjo do sanjske službe

Igor Kokoškov

Luka Dončić in Igor Kokoškov: bosta sodelovala tudi v ligi NBA? Foto: Vid Ponikvar

"V ZDA zame pravijo, da sem tujec. V Evropi pa pogosto slišim, da imam ameriško državljanstvo. Kot me nikjer ne bi želeli," je se na predstavitveni novinarski konferenci severnoameriškega poklicnega moštva Phoenix Suns pošalil Igor Kokoškov, prvi neameriški trener na klopi kluba iz lige NBA. "Sem trener lige NBA. Nimam se za evropskega trenerja. A na koncu je pomembno zmagovati, pri čemer ni pomembno, ali si ameriški ali neameriški trener," razmišlja 46-letni srbski križanec med jugoslovansko in ameriško košarkarsko šolo, ki je prvo samostojno priložnost označil za izjemno čast in veliko odgovornost, pogodbo s Phoenixom primerjal z vrnitvijo domov in celotno zgodbo orisal z znamenito oceno, da gre za sanjsko službo.

Kokoškov se predstavi ... EuroBasket 2017 močna utež na tehnici

Kokoškova uvodna novinarska konferenca v Arizoni je vnovič potrdila tudi dejstvo, da so se njegove trenerske delnice močno okrepile po septembrskem evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenijo popeljal do zlatega odličja. Ameriški košarkarski strokovnjaki namreč niso spregledali napadalne slovenske igre, pri kateri sta ritem narekovala predvsem člana najboljše peterke EuroBasketa Luka Dončić in Goran Dragić. "Ljudje v takšnem položaju vidijo, česa si sposoben," je dejal Kokoškov, pomen EuroBasketa pri odločanju za nekdanjega slovenskega selektorja, ki je sicer večkrat obljubil, da bo ostal povezan s prvaki, pa sta javno potrdil tudi klubski podpredsednik James Jones in športni direktor Ryan McDonough.

Velik dan zanj. Kaj pa za Phoenix?

"Svoje šibkosti bomo poskušali pretvoriti na naše vrline." Zveni znano? S temi besedami je Kokoškov pogosto naslovil slovensko sedmo silo. Zdaj je svoj moto ponudil še Američanom in jim obljubil, da ne bo iskal izgovorov v mladosti kadra. "To ni razvojna liga. To je liga NBA," pravi povratnik v Phoenix, kjer je kot pomočnik skrbel tudi za razvoj Gorana Dragića, in dodaja: "To je moja življenjska priložnost. Storil bom vse, da jo izkoristim. Veste, danes je zame velik dan. Bomo videli, kako bo čez tri ali štiri leta. Tedaj se bodo videli sadovi dela. Upam, da bodo takrat tudi pri Phoenixu lahko pogledali nazaj in rekli, da je bil to res velik dan."

Na reprezentančni ravni je samostojno vodil Slovenijo in Gruzijo, v ligi NBA je bil pomočnik pri Utah, Phoenixu, Clevelandu, Detroitu in Orlandu. Foto: Vid Ponikvar

Gradnja trenerske filozofije

Kokoškov, ki bo prvič zares na trnih že v torek, ko bo prilagojen žreb določil, ali bo Phoenix, ki bo imel zaradi najslabšega izkupička v bobnu največ kroglic, na naboru lige NBA izbiral kot prvi, se je moral pred sedmo silo tudi opisati. In? "Imam to sposobnost, da se znam prilagoditi in uporabiti tisto, kar imam. Bil sem z dobrimi in z manj kakovostnimi ekipami. Veliko sem se naučil. Znam se prilagajati novim položajem. Na koncu pa je pomembno zmagovati," je dejal in dodal: "Mlad trener nima filozofije. Imaš mnenje, misli in ideje. Skozi kariero, skozi zmage gradiš filozofijo. Jaz še nisem povsem tam."