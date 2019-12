Luka Dončić del globalne zgodbe NBA kot Boris Gorenc 22 let prej #video

Slovenski košarkarski biser Luka Dončić je v svoji drugi sezoni v ligi NBA že postal eden najbolj prepoznavnih športnikov v Združenih državah Amerike. Ljubiteljev košarke pa ne navdušuje le pri nas v Sloveniji in v ZDA, kjer si je med podporniki kluba Dallas Mavericks že prislužil status superzvezdnika, pač pa je njegov učinek globalen. To razveseljuje tudi vodstvo najmočnejše poklicne košarkarske lige na planetu, ki si že nekaj desetletij prizadeva preseči meje ZDA in Kanade, kjer je doma.

Liga NBA že štiri desetletja tekme, bodisi pripravljalne bodisi prave tekmovalne, prireja v tujini, serija tovrstnih srečanj pa se od leta 2013 imenuje NBA Global Games. Tudi Luka Dončić bo v noči na petek s svojimi Mavericks tekmo rednega dela sezone proti Detroit Pistons igral v Mehiki, v Mexico Cityju, mestu, ki je globalne tekme lige NBA gostilo največkrat. Mehiški ljubitelji košarke in tamkajšnji novinarji so slovenskega zvezdnika sprejeli z navdušenjem, od leta 1992 pa so tam na delu videli kar lepo število košarkarskih zvezd.

Ob tej priložnosti smo v rubriki top 10 zbrali deset zanimivih dejstev o tekmah lige NBA, ki so bile odigrane izven ZDA in Kanade.

1. Prvo gostovanje košarkarjev lige NBA izven Združenih držav Amerike se je zgodilo 7. septembra leta 1978, ko so takratni prvaki Washington Bullets obiskali glavno mesto Izraela Tel Aviv in v ekshibicijski tekmi s 97:98 izgubili proti Maccabiju. Bullets so naslednje leto gostovali še v Pekingi in Šanghaju na Kitajskem ter Quezon Cityju na Filipinih.

Washington Bullets so bili prvaki sezone 1978. V finalu so premagali Seattle SuperSonics:

2. Leta 1984 so moštva New Jersey Nets, Phoenix Suns in Seattle SuperSonics odigrala serijo prijateljskih tekem proti evropskim klubom v Italiji, Švici, Nemčiji in Izraelu, štiri leta kasneje pa so Atlanta Hawks v Tbilisiju, Vilni in Moskvi odigrali tri prijateljske tekme z izbrano vrsto Sovjetske zveze in postali prva NBA ekipa, ki je nastopila za železno zaveso.

3. Leta 1987 je bilo ustanovljeno McDonaldsovo prvenstvo, vsakoletni turnir, na katerem se je klub iz lige NBA pomeril s tekmeci iz Evrope, Avstralije in Južne Amerike. Prvi McDonaldsov turnir je gostil Milwaukee, preostalih osem izvedb pa je bilo v Evropi. Na vseh devetih turnirjih so slavila moštva lige NBA, na prvi izvedbi so Milwaukee Bucks v finalu porazili reprezentanco Sovjetske zveze.

4. McDonaldsovi turnirji so imeli tudi jugoslovanski pridih. Na drugi izvedbi, leta 1988 v Madridu, je tretje mesto zasedla reprezentanca Jugoslavije, ki so jo v polfinalu s 113:85 porazili Boston Celtics z MVP-jem turnirja, legendarnim Larryjem Birdom na čelu. V letih 1989 in 1990 so v finalih McDonaldsovega turnirja zaigrali košarkarji splitske Jugoplastike oziroma Pop 84 s kasnejšima NBA-jevcema Tonijem Kukočem in Dinom Rađo. Prvega v Rimu so s 129:135 izgubili proti Denver Nuggets, drugega v Barceloni s 101:117 proti New York Knicks.

Larry Bird proti Draženu Petroviću na McDonaldsovem turnirju leta 1988 v Madridu:

5. Leta 1997 je McDonaldsov turnir gostil Pariz, izjemno zanimiv pa je bil tudi slovenske ljubitelje košarke. NBA so na tej, predzadnji izvedbi ekshibicijskega turnirja zastopali šampionski Chicago Bulls z bržčas najboljšim košarkarjem vseh časov, njegovim visočanstvom Michaelom Jordanom, ob tej ameriški legendi pa je v dresu Bikov zaigral tudi slovenski reprezentant Boris Gorenc. Bulls so v finalu s 104:78 porazili grški Olympiacos.

Boris Gorenc ob Michaelu Jordanu na turnirju McDonalds leta 1997 v Parizu:

6. Prva resna tekma NBA sezone na tujih tleh je bila odigrana leta 1990 na Japonskem. Na dveh zaporednih tekmah v Tokiu sta se za točke rednega dela sezone pomirili moštvi Phoenix Suns in Utah Jazz. Do danes je bilo odigranih natanko 30 globalnih tekem rednega dela lige NBA, šest jih je gostil Tokio, štiri Jokohama in dve Saitama na Japonskem, osem jih je bilo odigranih v londonski dvorani O2, devet pa jih je gostil Mexico City, ki bo tudi prizorišče spopadal med Dončićevim Dallasom in Detroitom.

7. Leta 1991 sta moštvi Miami Heat in Washington Bullets odigrali prvo tekmo lige NBA (predsezonsko) na Karibih, spektakel je gostil Nassau na Bahamih, leto kasneje je Mexico City s pripravljalnim teksaškim derbijem med Dallas Mavericks in Houston Rockets NBA-ju odprl srednje- in južnoameriški trg, prva tekma v Evropi je bila kot že rečeno odigrana leta 1984, prva v Aziji leta 1990. Avstralija in Afrika še čakata na priložnost.

8. Posebej atraktivna je za vodilne može lige NBA Kitajska, s svojim orjaškim trgom. Washington Bullets (danes Wizards) so na Kitajskem gostovali že davnega leta 1979, ko so se odzvali povabilu predsednika Denga Xiaopinga. Odigrali so dve tekmi, najprej so s 96:85 v Pekingu porazili kitajsko vojaško košarkarsko selekcijo, nato so se preselili v Šanghaj in tam s 113:80 porazili še lokalno šanghajsko moštvo. Za tega pa je takrat igral dobrih 208 centimetrov visoki center z imenom Yao Zhiyuan. Temu se je 12. septembra dve leti kasneje rodil sin, poimenoval pa ga je Yao Ming. Ming je kasneje postal najboljši kitajski košarkar vseh časov, devet sezon je odigral v ligi NBA za Houston Rockets in z njimi leta 2004 gostoval v rodnem Šanghaju.

Yao Ming je najboljši kitajski košarkar do zdaj. Foto: Reuters

9. Ljubezen med ligo NBA in Kitajsko pa se na trenutke tudi zaplete. Tako so letos za "škandal" poskrbeli Houston Rockets, ko je njihov direktor Daryl Morey javno izrazil podporo hongkonškim protestnikom. Kitajske oblasti so se odzvale agresivno, liga NBA pa se je znašla v precepu in nadvse javni zadregi. Košarkarska zvezdnika James Harden in Russell Westbrook sta na novinarska vprašanja o politiki ostajala nema, vodstvo kluba se je javno opravičilo za besede direktorja, liga NBA se je opravičevala kitajskim oblastem, ameriška in svetovna javnost pa sta se spraševala, kaj se je zgodilo s svobodo govora, za katero se nenazadnje borijo tudi zatirani Honkongžani.

Kakšni so načrti komisarja Adama Silverja, ki je na naboru leta 2018 v NBA takole sprejel našega Luko Dončića? Foto: Reuters

10. Prve globalne korake je liga NBA storila pod vodstvom komisarja Larryja O'Briana (na položaju od 1975 do 1984), delu je nadaljeval in nadgrajeval njegov naslednik David Stern (1984 – 2014), danes vajeti v rokah drži Adam Silver, ki se je oktobra letos spopadal s kitajsko afero in se tudi zaradi pritiska domače javnosti nazadnje le postavil na stran demokratičnih vrednot tudi na račun poslovne izgube, saj je nekaj kitajskih podjetij protestno prekinilo sodelovanje z ligo. A globalizacija NBA košarke ostaja Silverjeva prioriteta. "Zavedamo se, da ZDA predstavljajo nekaj manj kot štiri odstotke svetovne populacije, zunaj pa je cel svet, ki ljubi košarko in ligo NBA," je pred kratkim povedal na televiziji CNBC in poudaril, da se bo fokus v naslednjih letih s Kitajske premaknil v Evropo.

