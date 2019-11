Jagoda se je na kulturni praznik znesel nad Arabci, ostalo je zgodovina

Slovenska nogometna reprezentanca bo v mesecu, ko praznuje dve okrogli obletnici od (naj)večjih uspehov – 20 let od preboja na evropsko prvenstvo 2000 in 10 let od uvrstitve na svetovno prvenstvo 2010 -, za nameček pa si je pred natanko 18 leti v Bukarešti zagotovila še vozovnico za prvi mundial 2002, odigrala dve tekmi. V soboto se bo udarila z Latvijo, tri dni pozneje še s Poljsko. Latvijce je v kvalifikacijah za EP 2020 v gosteh nadigrala s 5:0, kar je bila četrta najvišja zmaga članske reprezentance v zgodovini samostojne Slovenije. Bi lahko v soboto v Stožicah pozdravila še višjo zmago in oddala kandidaturo za najvišjo zmago vseh časov?

Za zdaj je na večni lestvici na najvišjem mestu čarobna sedmica, ki je pred 20 leti odzvanjala v ušesih reprezentance Omana. Azijska država je bila ponižana na domačih tleh, tedanja Katančeva četa pa je namignila, kako je pripravljena za največje izzive. Tako je tudi bilo, saj se je devet mesecev pozneje prvič, odkar je Slovenija del evropske nogometne družine, uvrstila na največje tekmovanje. Pa znate poleg rekordne zmage nad Omanom in najbolj sveže nad Latvijo našteti še osem preostalih triumfov, ki so povzdignili ugled Slovenije v nogometnem svetu? Gremo lepo po vrsti in se sprehodimo po lestvici.

Oman : Slovenija 0:7 (8. februar 1999)

Milan "Jagoda" Osterc je pred 20 leti mrežo Omana zatresel kar štirikrat. Foto: Reuters To je bila sedmica, še kako potrebna za dvig samozavesti Katančeve čete. V Muškatu, prestolnici s soncem obsijanega Omana, je Slovenija prijateljski turnir začela s porazom. Najprej je izkusila moč Švice (0:2), le dva dni pozneje, ravno na slovenski kulturni praznik, pa se predstavila v veliko boljši luči. Do 82. minute še ni kazalo, da bi lahko padel absolutni rekord, kar se tiče najvišje zmage.

Slovenija je zlahka prevladovala na igrišču in vodila s 3:0, nato pa v zadnjih minutah poskrbela za neusmiljeno strelsko eksplozijo. Končalo se je s čarobnih 7:0, več kot polovico zadetkov je prispeval Milan Osterc (4), med strelce so se vpisali še Saša Gajser, Zlatko Zahović in Sašo Udovič. Napadalec iz Prlekije, priljubljeni Jagoda, se je prvič vpisal med strelce. To je storil na način, ki je odmeval še toliko bolj po tem, ko je Švica sklenila turnir z novo zmago, a je Oman premagala ''zgolj'' z 2:1.

Slovenija : Islandija 7:1 (7. februar 1996)

Sašo Udovič je s petimi zadetki, s katerimi je leta 1996 šokiral Islandce, še vedno slovenski rekorder. Če je november omogočil slovenskemu reprezentančnemu nogometu največ srečnih trenutkov, saj so navijači leta 1999, 2001 in 2009 nazdravljali odhodu na velika tekmovanja, pa se je februar vpisal v zgodovino kot mesec, v katerem je Slovenija pozdravljala najvišje zmage. Takrat se je udeleževala prijateljskih turnirjev v deželah, ki so sredi zime ponujale prijetnejše razmere za igranje nogometa. Pred 23 leti je tako nastopila na Malti in se v uvodnem nastopu mednarodnega turnirja Rothmans udarila z Islandijo. To je bila ena najbolj nenavadnih srečanj, kar jih pozna slovenski nogomet in dan, ko je Sašo Udovič poskrbel za predstavo kariere. Prvi polčas ni naznanjal, da se bo pisala zgodovina na tako veličasten način. Bilo je 1:1, Udovič pa je v 42. minuti izenačil. V nadaljevanju je Ljubljančan uprizoril sanjski nastop.

Skoraj vsaka žoga, ki se jo je dotaknil, je končala izza hrbta islandskega vratarja. Do 74. minute je zadel v polno kar petkrat! To je rekord, ki ga ni uspelo popraviti nobenemu izmed njegovih rojakov. Slovenija je v nadaljevanju turnirja zapravil dober vtis po začetni sedmici. Proti Malti je remizirala (0:0), proti Rusiji pa ostala praznih rok (1:3). Na obeh tekmah se je poznalo, da je junak Udovič po epskem dosežku na zahtevo kluba zapustil reprezentančni tabor takoj po ''velezmagi'' nad Islandijo. Takratni selektor Zdenko Verdenik je podobno ostal tudi brez Zlatka Zahovića in Matjaža Florjančiča …

Slovenija : San Marino 6:0 (27. marec 2015)

Na zadnjem domačem dvoboju s San Marinom sta se prvič med strelce vpisala Branko Ilić in Andraž Struna, prvenec je dosegel tudi Dejan Lazarević. Foto: Vid Ponikvar Najvišja zmaga Slovenije, dosežena v kvalifikacijah za veliko tekmovanje, je stara štiri leta in pol. V Stožicah, kjer bo slovenska reprezentanca gostila tudi sobotno tekmo z Latvijo, je zlahka upravičila vlogo favorita proti palčku z Apeninskega polotoka. Amaterjem iz San Marina, žepne državice, ki ni še nikoli resneje ogrozila slovenske izbrane vrste, je napolnila mrežo. Podobno kot pri ''rekordnih'' sedmicah proti Omanu in Islandiji je tudi na tej tekmi glavnina zadetkov padla v drugem polčasu. V prvem je bil uspešen le Josip Iličić, nato pa se je začel šov. Kevin Kampl, Andraž Struna, Milivoje Novaković, Dejan Lazarević in Branko Ilić.

Dobrih osem tisoč gledalcev sploh ni vedelo, kateremu posamezniku Katančeve zasedbe bi namenilo večji aplavz, saj so se kar trije prvič vpisali med strelce. Starejši izmed bratov Struna, Lazarević, ki je z imenitnim slalomom med nemočnimi branilci San Marina poskrbel za najlepšo akcijo večera in Ilić. Po dvoboju so soigralci v šali zbadali Miša Brečka, da je zapravil idealno priložnost za zadetek, ki ga je čakal vso kariero. Zbral je 77 nastopov, a je strelska statistika žal ostala prazna.

Latvija : Slovenija 0:5 (10. junij 2019)

Slovenci so se pred petimi meseci znesli nad Latvijci. Foto: Reuters Edina tekma, ki spada med deset najvišjih vseh časov, in je bila dosežena v tem kvalifikacijskem ciklusu. Zgodilo se je pred dobrimi petimi meseci v Rigi, ko je Kekova četa stresla jezo in razočaranje po porazu v Celovcu (0:1) nad slabotnimi Latvijci. Čeprav jih vodi Slaviša Stojanović, ki odlično pozna stanovskega kolega Matjaža Keka in večino njegovih izbrancev, tudi to ni pomagalo, da bi jo predstavniki Baltika odnesli z manj bolečim porazom.

Slovenija se je spogledovala z novim rekordom, saj je že na začetku drugega polčasa vodila s 5:0. Do takrat so se med strelce vpisali Domen Črnigoj (dvakrat – njegova prva zadetka za izbrano vrsto), Josip Iličić (tudi on dvakrat, zadel pa je še okvir vrat) ter Miha Zajc. Iličić in Zajc bosta nastopila proti Latviji tudi v soboto, Črnigoj pa je moral druženje z reprezentanco zaradi zdravstvenih težav odpovedati. Slovenija je letos v Rigi prekinila niz devetih zaporednih tekem brez zmage, hkrati pa tudi popravila rekord, saj je dosegla najvišjo zmago v gosteh v kvalifikacijah za veliko tekmovanje! Bi lahko v soboto, znova proti Latviji, popravili še rekord v najvišji domači zmagi?

Slovenija : San Marino 5:0 (12. avgust 2009)

Robert Koren je k petardi Slovenije nad žepno državico prispeval dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar To so bili časi, ko je slovenska reprezentanca večino domačih tekem igrala v Mariboru. Prenovljeni Ljudski vrt je prinesel Kekovi četi veliko sreče. Zlasti v letu 2009. Sredi poletja je pričakovano visoko v mestu ob Dravi padel San Marino. Zmaga, ki je Sloveniji pomagala v boju za SP 2010, je bila pričakovana.

Mrežo gostov je kot prvi načel kapetan Robert Koren, prednost je do konca prvega dela podvojil Aleksander Radosavljević, v drugem delu je najprej v polno zadel Andraž Kirm, Korošec s kapetanskim trakom je dodal še drugi gol, v sodnikovem podaljšku pa se je med strelce vpisal še Zlatan Ljubijankić. Odjeknila je petarda, na tej tekmi pa sta prvi nastop v slovenskem dresu vpisala Etien Velikonja in v zadnjih letih ''pozabljeni'' Armin Bačinović.

Slovenija : Ferski otoki 5:1 (8. oktober 2010)

Tim Matavž je imeniten nastop proti Fercem kronal s tremi zadetki. Foto: Vid Ponikvar Po južnoafriški pravljici je sledila svečana otvoritev stadiona v Stožicah. V prijateljski tekmi je pred nabito polnimi tribunami padla Avstralija (2:0), ko pa je šlo prvič na novi pridobitvi v Ljubljani zares in se je igralo za točke, je Kekova četa ponovno zablestela. S 5:1 je odpravila Ferske otoke, ki so bili nemočni proti razigranim gostiteljem.

Izstopal je zlasti Tim Matavž. Mladi napadalec je dosegel hat-trick in dal vedeti, da je pred njim še velika kariera. Takrat je blestel tudi Josip Iličić. To je bil šele njegov četrti nastop za reprezentanco, goste pa si je privoščil z atraktivnimi preigravanji. Po prekršku nad njim je sodnik pokazal na belo točko, podal je tudi Zlatku Dediću za vodstvo 5:0. Gostje so častni zadetek dosegli v izdihljajih srečanja.

Slovenija : Litva 4:0 (4. september 2017)

Josip Iličić je dvakrat zatresel mrežo Litovcev. Foto: Morgan Kristan/Sportida Katančeva četa je v boju za SP 2018 pred dobrima dvema letoma v nekaj dneh pokazala dva različna obraza. Najprej je na Slovaškem (0:1) izgubila brez ''izstreljenega naboja'', nato pa v Stožicah po izjemni predstavi, polni atraktivnih potez in dinamične kombinatorike, napolnila mrežo Litvi. S tem se ji je maščevala za slabšo igro na začetku ciklusa, ko je v gosteh po hudem boju, v zadnjih sekundah je zadel v polno Boštjan Cesar, osvojila točko (2:2), kar ji je pozneje onemogočalo konkretnejši naskok na višja mesta v skupini.

Dvakrat je zadel v polno Josip Iličić (enkrat je zadel z bele točke, na katero je pokazal sodnik po prekršku nad Janom Repasom v kazenskem prostoru Litovcev), nato sta njegovo delo nadaljevala Benjamin Verbič in Valter Birsa.

Oman : Slovenija 0:4 (23. februar 2000)

Milenko Ačimović je oboževal, ko je lahko zaigral skupaj z Zlatkom Zahovićem. Slovenija je leto, ki ga je nestrpno pričakovala, saj se je prvič uvrstila na veliko tekmovanja, začela na jugu Arabskega polotoka. Ponovno je sprejela povabilo Omana in se udeležila mednarodnega turnirja. Sprva ni šlo vse po načrtih, saj je Slovenija, svežepečena udeleženka EP 2000, remizirala z Združenimi Arabskimi Emirati (1:1).

Selektor Srečko Katanec po dvoboju proti njegovemu bodočemu delodajalcu vseeno ni bil nezadovoljen, štiri dni pozneje pa je pozdravil visoko zmago nad gostitelji (4:0). V polno so zadeli Miran Pavlin, Zlatko Zahović, Sašo Udovič in Milenko Ačimović, ki je po dvoboju izpostavil, kako je užival v igri v začetni enajsterici z Zahovićem. Tovrstnih prizorov v nadaljevanju ni bilo veliko, saj je selektor Katanec ocenil, da lahko ''dirigenta'' iz Ljubljane in Maribora v zvezni vrsti združita moči le proti tekmecem slabšega ranga.

Slovenija : Katar 4:1 (3. marec 2010)

Bojan Jokić je v 99 nastopih dosegel en zadetek. Ravno proti Katarju! Foto: Vid Ponikvar Prva tekma v letu, ko se je Slovenija pripravljala na nepozaben dogodek, nastop na SP 2010, ni polnila naslovnice le z dogajanjem na igrišču, ampak tudi sporom med igralci, Nogometno zvezo Slovenije in predsednikom krovne zveze Ivanom Simičem. Na igrišču se to na srečo ni poznalo, niti vplivalo na kakovost izvedbe.

Izbranci Matjaža Keka so v Ljudskem vrtu hitro pokazali, kdo je gospodar. Po dobre pol ure je bil rezultat že 3:0, strelci pa Milivoje Novaković, Boštjan Cesar in Andraž Kirm. Končalo se je s 4:1, končni rezultat pa je sredi drugega polčasa postavil Bojan Jokić. To je bil tudi edini zadetek zdajšnjega kapetana slovenske izbrane vrste v državnem dresu, ki bi lahko v soboto proti Latviji vknjižil jubilejni stoti nastop.

Slovenija : Ciper 4:1 (2. april 2003)

Uvodna zadetka za visoko zmago Slovenije nad Ciprom je prispeval Ermin Šiljak. Foto: Guliver/Getty Images Slovenska reprezentanca je na znamenitem bežigrajskem stadionu, ki ga je načel zob časa in je danes v zelo klavrnem stanju, dosegla največ zadetkov na tekmi proti Cipru. Takrat je bil selektor Bojan Prašnikar, Slovenija pa je v skupini zaostajala le za favorizirano Francijo, ki ji je prizadejala najhujši poraz v zgodovini (0:5 v Parizu), a je vseeno dokaj mirno plula proti drugemu mestu, ki ji je prinesel nastop v dodatnih kvalifikacijah za EP 2004.

Na začetku aprila 2003 je tako za Bežigradom gostoval Ciper, Slovenija pa mu je na krilih Ermina Šiljaka, velikega strelskega kralja takratnih kvalifikacij, hitro pristrigla peruti. Ljubljančan je zadel v 5. in 14. minuti. Vmes je Ciper izenačil, a sta do konca prvega polčasa Slovenijo na varno razdaljo visoke prednosti popeljala Zlatko Zahović in Nastja Čeh.

Po atomskem prvem polčasu se je dogajanje na igrišču umirilo, ostalo je pri 4:1. V slovenski reprezentanci je na tej tekmi debitiral Robert Koren, ki se je pozneje vpisal v zgodovini kot kapetan znamenite južnoafriške zasedbe na SP 2010 in strelec zadetka za do danes edino zmago Slovenije na velikem tekmovanju (1:0 proti Alžiriji). Ker se je Kekova zasedba v kvalifikacijah za EP 2020 znašla v skoraj brezupnem položaju, bo Slovenija priložnost za nov nastop na velikem tekmovanju iskala v naslednjem tekmovanju, kvalifikacijah za SP 2022.