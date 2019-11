Edini klub na svetu, v katerem je reci in piši 508 junakov #video

Ne bo prvi, vsekakor pa tudi ne zadnji, ki mu je to uspelo. Bo pa deležen posebnega spoštovanja, kot ga lahko na svoji koži občuti le peščica nogometašev na svetu. Bojan Jokić bo postal ''nesmrten'', vpisal se bo v klub 100, kar so sanje vsakega ponosnega reprezentanta. Potrebuje le en pogoj. Selektor Matjaž Kek mu mora v soboto proti Latviji nameniti priložnost.

Z nogometom, z naskokom najbolj priljubljenim športom na tem planetu, se ukvarja več milijonov ljudi. Le nekaj več kot 500 se jih lahko pohvali z dejstvom, da so državni dres svoje domovine oblekli vsaj stokrat. Med njimi je tudi Slovenec. Boštjan Cesar, nepozabni kapetan, prispodoba srčnosti, borbenosti in ljubezni do državnega grba v najbolj pozitivnem pomenu.

Bo v soboto Jokića pričakal prav poseben aplavz?

Cesar je lani predal Jokiću kapetanski trak. Bo kmalu ostal še brez slovenskega rekorda? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V soboto bi se mu lahko v izbrani druščini pridružil še veliki prijatelj in poslovni partner Bojan Jokić. Gorenjec se je v bogati karieri ustavil pri 99 reprezentančnih nastopih. Zbral bi jih še več, a mu je jeseni ponagajalo zdravje. Pred koncem kvalifikacij za EP 2020, Kekova četa se bo pomerila z Latvijo (16. novembra v Ljubljani) in Poljsko (19. novembra v Varšavi), je odpravil poškodbo. Nared je za nastop, o tem, ali bo dočakal mejnik, vreden posebnega spoštovanja, pa bo imel glavno besedo Matjaž Kek.

V soboto bi lahko torej na največjem nogometnem objektu v Sloveniji odmeval prisrčen aplavz, namenjen izkušenemu kapetanu. Vpiše lahko, govor je seveda zgolj o članski konkurenci, že 100. nastop za reprezentanco. Ne prvi, drugi, tretji, dvajseti ali petdeseti, ampak stoti! Bliža se torej trenutek, ko bo dočakal okrogli jubilej in se pridružil številnim velikanom, ki poveličujejo vrednost kluba 100. Pred 13 leti je debitiral v državnem dresu, zdaj pa naskakuje odmeven dosežek, ki bi lahko kaj kmalu prerasel še v lov za absolutnim državnim rekordom, ki si ga lasti Cesar (101).

Sto držav in 508 nogometašev

Izbrano druščino s trimestnim številom v statističnem stolpiču, namenjenem nastopom v državnem dresu, za zdaj sestavlja 508 nogometašev.

Nogometaši z največ reprezentančnimi nastopi na svetu:

Ime in priimek (država) Nastopi Obdobje 1. Ahmed Hassan (Egipt) 184 1995-2012 2. Mohamed Al-Deayea (Savdska Arabija) 178 1993-2006 3. Claudio Suarez (Mehika) 177 1992-2006 4. Gianluigi Buffon (Italija) 176 1997-2018 5. Ahmed Mubarak (Oman) 174 2003-2019 6. Bader Al-Mutawa (Kuvajt) 173 2003-2019 7. Hossam Hassan (Egipt) 170 1985-2006 8. Ivan Hurtado (Ekvador) 168 1992-2014 8. Sergio Ramos (Španija) 168 2005-2019 10. Vitalijs Astafjevs (Latvija) 167 1992-2010 10. Iker Casillas (Španija) 167 2000-2016

Največ jih prihaja iz Evrope (203), število držav, iz katerih prihajajo ''stonastopniki'', pa ne bi moglo biti bolj povezano z osnovnim kriterijem, kateri zadošča za sprejem med elito. Držav, ki lahko pozdravijo vsaj enega nogometaša z najmanj stotimi nastopi za člansko izbrano vrsto, je namreč na vsem svetu ravno, kdo bi si mislil, 100.

Rekord Egipčana (še) ni v nevarnosti

Ahmed Hassan je bil vrsto let kapetan Egipta. Foto: Reuters Svetovni rekorder je Egipčan Ahmed Hassan. Zbral je 184 nastopov, igral v zvezni vrsti, v tujini pa se dokazoval tudi v Turčiji in Belgiji. Na večni lestvici sta mu najbližje Mohamed Al-Deayea iz Savdske Arabije (178) in Mehičan Claudio Suarez (177), ki pa že dolgo več ne naskakujeta svetovnega rekorda. Oba sta namreč leta 2006 prenehala igrati za reprezentanco, tako da si bo vrh vsaj še nekaj časa lastil Hassan.

Med Evropejci, s katerimi se Slovenija srečuje na večini mednarodnih srečanj, si absolutni rekord lasti Gianluigi Buffon. Italijanski vratar, sovrstnik najverjetnejšega bodočega starostnega rekorderja 1. SNL Jasmina Handanovića, s katerim sta rojena na isti dan, je med vratnici Azzurrov stopil 176-krat, nazadnje pred poldrugim letom. Odsotnost Italije na SP 2018 je bila zanj velik udarec. Danes je le rezervni vratar Juventusa, a še ni končal kariere, v izbrano vrsto pa bi ga lahko zaradi pomanjkanja tekmovalne forme vrnil le še čudež.

Ramos napada čarobno dvestotico

Sergio Ramos se želi vpisati v klub 200! Foto: Reuters Kmalu bi ga moral na evropski lestvici prehiteti Sergio Ramos. Španija se redno uvršča na največja tekmovanja in igra na veliko srečanjih, kapetan Reala pa je star ''šele'' 33 let. Na vrhunski ravni namerava odigrati še kar nekaj sezon, tako da so njegove napovedi o tem, da želi kot prvi Zemljan vpisati 200 nastopov za reprezentanco, še kako uresničljive.

''Rekordi so zato, da jih rušimo. Moj cilj je, da bi zbral 200 nastopov,'' je jeseni poudaril v pogovoru za španski športni dnevnik Marca. Za zdaj je pri 168 nastopih, kot branilec pa je tudi izjemen strelec, saj je dosegel že 21 zadetkov. Neredko tudi z bele točke. Letos je spektakularno skočil v zakon, kaj kmalu pa bi lahko dočakal nov vrhunec v življenju, trenutek, ko bi nastopil dvestotič v državnem dresu, kar se je pred nekaj desetletji, ko nogometaši na leto niso igrali tako veliko tekem, zdela še znanstvena fantastika.

Med največjimi tudi Latvijec

Vitalijs Astafjevs je leta 2004 z Latvijo nastopil na Euru. Foto: Reuters Tretje mesto na evropski lestvici pripada tudi Latvijcu, predstavniku naroda, s katerim se bo Slovenija pomerila za kvalifikacijske točke v soboto. Vitalijs Astafjevs je že davno končal reprezentančno pot. Bilo je leto 2010, zadnje ''sveto'' leto, kar ga pomni slovenska reprezentanca, saj je takrat nazadnje nastopila na velikem tekmovanju.

Astafjevs, ki je nekaj časa v karieri prebil tudi v avstrijskih klubih, je največjo čast v karieri doživel šest let poprej, ko je bil kapetan Latvije na Euru 2004. To je bil tudi največji uspeh latvijske reprezentance, ki je v zadnjih letih doživela tako strm padec, da danes kakovostno spada v najslabšo evropsko jakostno skupino. Zato bi bilo v soboto vse kaj drugega kot zmaga Slovenije veliko presenečenje. Astafjevs je na tretjem mestu izenačen z legendarnim španskim vratarjem Ikerjem Casillasom, ki se po velikih težavah s srcem še odloča o nadaljevanju kariere.

Opozoriti je treba na reprezentanta Omana Ahmeda Mubaraka, ki je pri 34 letih zbral že 174 nastopov in ga od absolutnega rekorda loči le še deset tekem. Podobno velja za Kuvajta Baderja Al-Mutawo, prav tako starega 34 let, ki igra v napadu.

Ronaldo in Messi jih imata skoraj 300

Cristiano Ronaldo za svetovnim rekordom zaostaja 22 nastopov. Foto: Reuters Od igralcev, ki so še vedno aktivni reprezentanti in merijo na nove rekorde, velja v Evropi poleg Ramosa vsekakor navesti njegovega nekdanjega soigralca Cristiana Ronalda. Aktualni evropski prvak in zmagovalec lige narodov, pa tudi strelski rekorder Portugalske, je zbral že 162 nastopov! Čez tri mesece bo dopolnil 35 let, a še ni rekel zadnje. Še vedno spada med najboljše in je lačen novih dokazovanj na največjih tekmovanjih.

Od najbolj znanih nogometašev, ki so polnopravni člani kluba 100, najdemo kapetana Argentine Lionela Messija (136 nastopov) na 62. mestu. Kmalu bo ujel rekorderja gavčev Javierja Mascherana (147). Ker je star ''šele'' 32 let, je pred njim še veliko izzivov, povezanih z reprezentanco. Še vedno čaka na veliki naslov.

Lionel Messi z Argentino še ni osvojil velikega tekmovanja. Foto: Reuters

Nekdanji Oblakov, zdaj pa Handanovićev soigralec Diego Godin je dres Urugvaja oblekel 134-krat, Luka Modrić (126) – Hrvaška ima kar osem ''stonastopnikov'' - lovi državni rekord Darija Srne (134), Poljak Robert Lewandowski, ki je edini poraz v kvalifikacijah za EP 2020 doživel prav v Ljubljani (0:2), jih ima 110, Makedonec Goran Pandev, ki ga dobro poznajo Slovenci, pred leti pa je bil tudi varovanec Srečka Katanca, je pri 107 nastopih, rekorderja Bosne in Hercegovine ter Srbije, Edin Džeko in Branislav Ivanović, sta izenačena s 105 nastopi. Dva manj je zbral avstrijski rekorder Andreas Herzog, aktualni selektor Izraela, pri 101 nastopu, toliko znaša tudi slovenski rekorder Cesarja, pa je trenutno Brazilec Neymar.

Slovenski reprezentanti z največjim številom nastopov:

Ime in priimek Nastopi 1. Boštjan Cesar 101 2. Bojan Jokić 99 3. Valter Birsa 90 4. Samir Handanović 81 5. Milivoje Novaković 80 5. Zlatko Zahović 80 7. Mišo Brečko 77 8. Milenko Ačimović 74 8. Aleš Čeh 74 10. Andraž Kirm 71 10. Džoni Novak 71

Iličić najbližje Jokiću

Josip Iličić je z 62 nastopi drugi najbolj izkušen član aktualne Kekove zasedbe. Foto: Vid Ponikvar Največ predstavnikov v klubu 100 imata med državami Savdska Arabija in ZDA (oba po 17), v Evropi najbolj izstopata Estonija in Španija (oba pa 13). Slovenija ima enega. Kmalu bi lahko dobila še drugega (Jokić), nato pa bo moralo preteči še kar nekaj let, preden bi lahko stoti nastop praznoval še kateri izmed nogometašev, rojenih na sončni strani Alp.

Izmed Kekovih izbrancev za aktualni reprezentančni ciklus ima po Jokiću največ nastopov za Slovenijo Josip Iličić (62), ki pa bi moral za naskakovanje stotice državni dres nositi vsaj še štiri do pet let.