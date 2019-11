Ko je odšel, je šlo v Domžalah vse po zlu

Ne spada med novince, saj je v reprezentanci v preteklosti že bil in pod vodstvom Srečka Katanca odigral tudi tri tekme. Odkar je selektor Matjaž Kek, ga ni bilo zraven. Zdaj se je prvič znašel tudi pod njegovim vodstvom. "Vpoklica sem bil, tako kot ga je vsak, zelo vesel. Srečen in ponosen sem, da lahko predstavljam svojo državo," je najprej povedal Amedej Vetrih, ki se je na zboru pojavil z rano na kolenu, a ne gre za nič hujšega.

"Nič posebnega. Padel sem na trdem igrišču, tako da je, kar je, a sem v redu in lahko normalno treniram," je razložil 29-letni primorski vezist, ki seveda upa, da bo dobil novo priložnost v dresu slovenske reprezentance.

"Ne pričakujem prevelikih sprememb, saj se mi zdi, da je ekipa že sestavljena, a seveda upam na kakšno minuto. Če jo bom dobil, bom naredil vse, da upravičim zaupanje selektorja," je povedal o tem.

"Res je, da nimamo več realnih možnosti za nastop na evropskem prvenstvu, a reprezentanca je motivacija sama po sebi. Verjamem, da bomo pravi na obeh tekmah. Da bomo dali maksimum. Dokler imamo teoretične možnosti, pa je tako ali tako jasno, da moramo verjeti v uspeh. Če jih ne bomo imeli, pa je pomembno, da kvalifikacije končamo v pozitivnem slogu," se je razgovoril.

V Turčiji je vse tako, kot bi si lahko le želel

Ko je bil v reprezentanci zraven nazadnje, je bil še brez izkušenj iz tujine, če ne upoštevamo čudne epizode v italijanski Parmi, kateri ga je posodila Gorica, a zanjo ni odigral niti minute. Zdaj je drugače. Letos poleti je odšel v tujino in okrepil Rizespor. Odkar je prišel tja, za tega turškega prvoligaša redno igra.

V prvi slovenski ligi je v majicah Gorice in Domžal odigral 203 tekme in zabil 25 golov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne morem se pritoževati. Vse je super. Zadovoljen sem z vsem. Tako z okoljem kot z ligo in slogom igranja. V Turčiji igrajo odprt nogomet, ob katerem uživam. Morda taktično ni na najvišji ravni, a je zagotovo zanimiv za navijače. Veliko je dinamike, individualne kakovosti. Zadovoljen sem, da mi uspeva in da redno igram," je o štirih mesecih, ki jih je prebil v približno kot Maribor veliki Rizi na vzhodni obali Črnega morja, povedal Vetrih.

Prepričan je, da se bodo Domžale kmalu vrnile tja, kamor spadajo

V reprezentanci je prvič pod vodstvom Matjaža Keka. Foto: Sportal Rizespor, ki od leta 2003 redno igra v najmočnejši turški ligi, je trenutno na desetem mestu prvenstvene lestvice, na kateri je 18 klubov. Odkar je Vetrih prišel tja, je odigral deset od enajstih prvenstvenih tekem. Od tega je bil na devetih na igrišču od prve minute. Podobno je bilo tudi v Domžalah, od koder se je sredi julija prvič preselil na tuje.

V Domžalah, ki jih je takrat še vodil zdajšnji trener Rijeke Simon Rožman in so na začetku sezone spadale med favorite za vrh lestvice v Prvi ligi Telekom Slovenije, je dobro, z zmago in remijem, krenil v novo sezono. Ko je odšel, je šlo v Domžalah vse po zlu. Predvsem v prvenstvu, v katerem so Domžalčani, ki so z Andrejem Razdrhom medtem dobili novega trenerja, v naslednjih 16 tekmah nanizali kar devet porazov in le štirikrat zmagali, tako da so trenutno celo na osmem mestu prvenstvene lestvice. Zadnjem, ki ob koncu sezone zagotavlja obstanek med prvoligaši.

"Res je, Domžale so zdaj v krizi, ampak sem prepričan, da se bodo slej ko prej vrnile tja, kamor spadajo. V vrh," je sporočilo ob Kamniško Bistrico poslal Vetrih, ki je bil član Domžal od leta 2015, pred tem pa igral za Gorico.