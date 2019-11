Slovenija je brez Oblaka začela priprave na zadnji letošnji tekmi #video

Josip Iličić je na tokratni zbor pripotoval med prvimi in glede na to, da konec tedna za Atalanto zaradi kazni ni igral, treniral od začetka do konca.

Josip Iličić je na tokratni zbor pripotoval med prvimi in glede na to, da konec tedna za Atalanto zaradi kazni ni igral, treniral od začetka do konca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski nogometaši so danes začeli s pripravami za zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, ki bosta tudi zadnji njihovi v letošnjem letu. Na prvem treningu v Kopru, kjer se bodo pripravljali do konca delovnega tedna, ni bilo prvega zvezdnika slovenskega nogometa Jana Oblaka.

Prvič po oktobrskem pogromu, ko so praznih rok ostali najprej v Skopju proti Makedoncem in potem še doma z Avstrijo, s tem pa izgubili realne možnosti za uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo, so se zbrali najboljši slovenski nogometaši. Tokrat v Kopru, kamor so se Matjaž Kek in sodelavci skupaj z nogometaši zatekli, da bi pobegnili pred nekoliko bolj zimskimi temperaturami, ki vladajo v tradicionalni pripravljalni bazi na Brdu pri Kranju.

Na Obali bodo ostali do petka, ko se bodo iz Portoroža, kjer bodo nastanjeni v tamkajšnjem hotelu Kempinski, preselili v Ljubljano, v Stožicah opravili uradni trening pred tekmo z Latvijo in potem tam prespali do sobotne tekme z Latvijo. Lahko pa se zgodi tudi to, da bodo v Kopru trenirali tudi v petek, če bo vreme v Ljubljani preslabo, kar se seveda lahko zgodi.

Pred začetkom lažjega treninga, ki so ga opravili na Bonifiki, je tako kot vedno nekaj reprezentantov stopilo pred novinarske mikrofone. Med njimi tudi Haris Vučkić, trenutno zelo vroči strelec iz prve nizozemske lige, ki se je v reprezentanco vrnil prvič po sedmih letih. "Zelo sem vesel in ponosen, da sem spet tukaj. Skušal bom maksimalno dobro trenirati in izkoristiti priložnost, če jo bom dobil,'" je govoril napadalec Twenteja, najbolj zaželen sogovornik med tistimi, ki so bili na voljo.

Jan Oblak je kot edini zamudil

Med njimi ni bilo z naskokom prvega zvezdnika slovenskega nogometa Jana Oblaka, ki pred novinarje tudi sicer stopi zelo redko, a tokrat za kaj takega ni bilo nobene možnosti.

Zvezdnik Atletico Madrida in namestnik kapetana Slovenije namreč kot edini ni pripotoval na ponedeljkov zbor. Tokrat ne zaradi bojkota, kot se je dogajalo v preteklosti, ampak z dovoljenjem strokovnega štaba reprezentance, saj je bil v nedeljo zvečer dejaven v španskem prvenstvu in se bo soigralcem v slovenski izbrani vrsti priključil z zamudo.

Jan Oblak je na tokratni zbor v dogovoru s selektorjem Matjažem Kekom zamudil. Foto: Vid Ponikvar

Ponedeljkov trening je sicer zamudil, a naj bi bil zraven že v torek, ko bo na sporedu drugi, nekoliko resnejši trening. Tokratni to ni bil, saj so nogometaši pod budnim očesom selektorja le malce razgibali noge in se seveda še niso lotili taktičnih načrtov, s katerimi bodo skušali v soboto najprej premagati Latvijo in potem tri dni pozneje v Varšavi še Poljsko.

Na tribunah je bil tudi Rodolfo Vanoli

Rodolfo Vanoli med treningom Slovenije na Bonifiki. Foto: Sportal Rodolfa Vanolija, ki ga v slovenskem nogometu seveda poznamo zelo dobro. To je namreč trener, ki je z Olimpijo leta 2016 osvojil naslov slovenskega prvaka, ko se je na klop Ljubljančanov usedel v zadnjih šestih prvenstvenih krogih in dokončal delo, ki sta ga v tisti sezoni začela Marijan Pušnik in Srb Marko Nikolić.



"Nič takšnega ne počnem. Trenutno sem brezposeln in samo sproščeno uživam v življenju, ob tem pa malo spremljam nogomet. Seveda sem si z veseljem prišel pogledati najboljše slovenske nogometaše,'' nam je v nekaj besedah, ki smo si jih izmenjali z njim, povedal 56-letni v Kopru živeči Italijan, ki je delal tudi v Kopru. Zato ne čudi, da je po tem, ko je med treningom na tribune Bonifike prišel tudi predsednik Koprčanov Ante Guberac, pokramljal tudi z njim, a zgolj prijateljsko. Brez skrbi, Miran Srebrnič je še vedno trdno v sedlu trenutno vodilnega slovenskega drugoligaša, ki je na dobri poti, da se vrne med elito. Med nekaj gledalci, ki so z zanimanjem spremljali tokratni trening slovenske reprezentance na Bonifiki, smo zagledali tudi zanimivo ime. Italijanskega trenerja, ki ga v slovenskem nogometu seveda poznamo zelo dobro. To je namreč trener, ki je z Olimpijo leta 2016 osvojil naslov slovenskega prvaka, ko se je na klop Ljubljančanov usedel v zadnjih šestih prvenstvenih krogih in dokončal delo, ki sta ga v tisti sezoni začelain Srb"Nič takšnega ne počnem. Trenutno sem brezposeln in samo sproščeno uživam v življenju, ob tem pa malo spremljam nogomet. Seveda sem si z veseljem prišel pogledati najboljše slovenske nogometaše,'' nam je v nekaj besedah, ki smo si jih izmenjali z njim, povedal 56-letni v Kopru živeči Italijan, ki je delal tudi v Kopru. Zato ne čudi, da je po tem, ko je med treningom na tribune Bonifike prišel tudi predsednik Koprčanov, pokramljal tudi z njim, a zgolj prijateljsko. Brez skrbi,je še vedno trdno v sedlu trenutno vodilnega slovenskega drugoligaša, ki je na dobri poti, da se vrne med elito.

Milivoje Novaković je videti, kot da bi lahko še vedno pomagal

Pravzaprav je resneje trenirala le polovica od 24 nogometašev, ki jih je k tokratni akciji povabil selektor Kek. Tisti, ki so se pretekli konec tedna potili po nogometnih zelenicah širom Evrope, so na zelenico štadiona v Kopru prišli z zamudo in le pridno nabirali kroge okoli igrišča, medtem ko se žoge niso dotikali.

Vezist italijanskega prvoligaša Lecceja Žan Majer ni počel niti tega, saj ima težave s poškodbo kolena in še sploh ne ve, ali bo tokrat lahko pomagal. Po torkovih dodatnih zdravniških pregledih bo jasno, kako in kaj. Glede na to, da gre za nogometaša, ki je do zdaj za Slovenijo odigral le dve tekmi, se Kek zaradi njegovih težav verjetno ne tolče poglavi.

Podobno velja tudi za povratnika Vučkića, ki ima prav tako manjše težave s prstom. Ne na nogi, ampak na roki, tako da se ne gre bati, da ne bo na voljo. Sedem golov v prvi nizozemski ligi je v tej sezoni namreč zabil z nogami in ne rokami.

Kaj se je dogajalo na igrišču? Prav nič posebnega. Še najbolj nam je v oči padlo dejstvo, da se je na njem z reprezentanti potil tudi zdajšnji član Kekovega strokovnega vodstva, pred tem pa vrsto let prvi golgeter slovenske reprezentance Milivoje Novaković, ki je še danes, več kot dve leti po zadnji tekmi, ki jo je odigral v slovenskem dresu, videti zelo podobno, kot je bil videti takrat.

Zdi se, kot da bi lahko še vedno priskočil na pomoč in zabil še 33., morda tudi 34. reprezentančni gol. Glede na neučinkovitost, ki v zadnjih letih že tradicionalno tare slovensko nogometno reprezentanco, bi njegovi goli reprezentanci prišli še kako prav, a zdaj so zanje zadolženi drugi nogometaši.

Mini mojstrovina, ki je na treningu uspela Milivoju Novakoviću (z roza majico):

Andraž Šporar: Neuspeh Slovenije me je prizadel

V prvi vrsti Andraž Šporar, ki je z dvema goloma drugi najboljši strelec Slovenije v teh kvalifikacijah in s kar 13 goli, ki jih je v slovaškem prvenstvu in ligi Europa zabil v tej sezoni, slovenska številka ena (oziroma devet), ko beseda nanese na napad.

"Z mojo sezono sem zelo zadovoljen. Vesel sem tudi zaradi tega, ker sem zdrav. Upam, da bo tako tudi ostalo. Me je pa zelo razžalostilo, ker se s Slovenijo nismo uspeli uvrstiti na evropsko prvenstvo. To me je precej prizadelo, saj smo imeli lepe možnosti. V nogometu se lahko veliko naučiš iz porazov. Upam, da smo mi iz njih odnesli nekaj pozitivnega in bomo to pokazali v prihodnosti," je pred treningom na Bonifiki, kjer so slovenski reprezentanti trenirali pod žarometi, povedal najbolj vroč slovenski napadalec ta hip, ki na mesto v začetni enajsterici seveda računa tudi na prihajajočih, zadnjih reprezentančnih izzivih v letu 2019.

Strelci Slovenije v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020:

3 – Josip Iličić

2 – Domen Črnigoj, Andraž Šporar, Benjamin Verbič, Miha Zajc

1 – Roman Bezjak, Aljaž Struna

Mladi nogometaši so pozorno spremljali svoje vzornike

Trening, ki je minil ob rahlem dežju, si je sicer ogledala tudi peščica radovednežev, med katerimi je izstopala množica mladih, nadobudnih nogometašev iz Moravč, ki so pred treningom na Nogometno zvezo Slovenije naslovili prav posebno prošnjo. Želeli so se fotografirati z najboljšimi slovenskimi nogometaši, ki v očeh marsikoga kljub neuspešnem oktobru še vedno ostajajo junaki. Dobili so obljubo, da bodo njihove želje izpolnjene po koncu treninga.

Sami smo se na pot domov napotili, preden je bilo treninga konec, tako da tega, ali so se jim želje res izpolnile, ne moremo stoodstotno potrditi, a poznavajoč Josipa Iličića in soigralce to lahko trdimo z 99-odstotno gotovostjo ...

Trening so pozorno spremljali tudi nadobudni nogometaši iz Moravč: