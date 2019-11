Če ne bi bilo San Marina, bi bili najslabši v Evropi

Zbor slovenske reprezentance v Kopru Izbranci Matjaža Keka se bodo zbrali danes na Primorskem, kjer se bodo od 16. ure družili s predstavniki sedme sile. V soboto bodo v Stožicah pričakali Latvijo, nato pa 19. novembra v Varšavi sklenili kvalifikacijski ciklus za EP 2020 z gostovanjem na Poljskem. Nastop na Euru jim lahko omogoči le še malo verjeten razplet, v katerem bi Slovenija ta mesec osvojila vseh šest točk, Avstrija bi morala ostala praznih rok proti Severni Makedoniji in Latviji, Izraelci pa v zadnjem krogu ostati neporaženi v Skopju.

Trenerju, ki je Domžale popeljal do dveh državnih naslovov v Sloveniji, prvak pa je postal tudi s Crveno zvezdo v Srbiji, ni lahko. Odkar je Slaviša Stojanović selektor Latvije, doživlja le neuspehe. Na osmih tekmah je vknjižil ravno toliko porazov. Njegovi varovanci so izjemno neučinkoviti. Dosegli so le dva, prejeli pa kar 27 zadetkov.

Od Latvije slabši le San Marino

Latvija je 10. junija v kvalifikacijah za EP 2020 gostil Slovenijo in izkusila visok poraz (0:5). Foto: Reuters Brez točk sta v kvalifikacijah za EP 2020 le še dve reprezentanci. Dva evropska nogometna palčka. To sta Gibraltar (gol razlika 2:19) in San Marino (0:43), statistično najslabši in najmanj nevaren udeleženec kvalifikacij za EP 2020. Žepna državica na Apeninskem polotoku je torej edina, ki ji gre v boju za Euro 2020 še slabše kot Stojanovićevi četi.

To pa je krut dokaz o tem, kam je padel latvijski reprezentančni ponos, ki je še leta 2004, ko je predstavljal veliko senzacijo (nastop na EP 2004 in remi proti Nemčiji), prekipeval od pozitivne energije. Petnajst let pozneje se Latvija sooča z najmanj uspešnimi predstavami.

Rezultati so tako slabi, da bodo naslednje veliko tekmovanje, septembra 2020 se začne nova liga narodov, pričakali v druščini najslabših. V ligi D, kjer bodo poleg Latvije nastopili še Gibraltar, Ferski otoki, Liechtenstein, Andora, Malta in San Marino. Z njimi bi se morala po prvotnem scenariju družiti tudi Slovenija, a je Evropska nogometna zveza (Uefa) pred kratkim v Ljubljani sprejela sklep o novi razdelitvi ekip v različne skupine, po kateri je postalo očitno, da bo Slovenija tudi v novi izvedbi lige narodov tekmovala v kakovostni ligi C.

Kot selektor nanizal osem porazov

Latvijci so v 720 minutah dosegli le dva, prejeli pa kar 27 zadetkov! Foto: Reuters Stojanović, ki ne more biti zadovoljen z rezultati v kvalifikacijah za EP 2020, pričakuje, da bi lahko Latvija prikazala drugačen obraz in v druščini ''sebi podobnih'' izbranih vrst končno ujela zmagoviti ritem. Odkar je selektor baltiške države, sploh še ni zmagal. Osvojil ni še niti točke. Prav vsako tekmo, ki jo je vodil, je izgubil. To je hud udarec za samozavest igralcev, a je v izdatnem pogovoru za Sportacentrs poudaril, kako v tem stresnem obdobju ni izgubil podpore igralcev v slačilnici in že vidi obrise igre, s katero bi lahko v prihodnosti dosegal boljše rezultate.

Po koncu kvalifikacij bo opravil temeljit sestanek s predstavniki latvijske nogometne zveze, na katerem bodo začrtali strategijo dela v prihodnje. Cilje, zahteve in želje. Latvijska zveza je pred kratkim ostala brez predsednika Kasparsa Gorkšsa, velikega podpornika Stojanovića. Napočilo je novo obdobje, v katerem želi Stojanović pred začetkom novega tekmovanja z delodajalci doreči še marsikaj.

Dobro pozna Keka in slovenske reprezentante

Slaviša Stojanović se bo kot nekdanji slovenski selektor v soboto pomeril proti številnim nekdanjim izbrancem. Foto: Vid Ponikvar Najprej pa se bo posvetil zaključku neuspešnih kvalifikacij za Euro 2020. V soboto bo gostoval v Ljubljani, na stadionu, kjer se je pred leti dokazoval kot selektor Slovenije, tri dni pozneje bo sklenil ciklus z domačo tekmo proti Avstriji.

''V Ljubljani nas čaka zahtevna naloga, saj je Slovenija izgubila dvakrat zapored in bo proti nam zelo motiviran. Dobro poznam slovenskega selektorja in igralce. To bo njihova zadnja domača tekma v kvalifikacijah. Štirje Slovenci igrajo v ligi prvakov, še trije v ligi Europa. Radi bi osvajali točke ob vsaki priložnosti, a sta ključna vizija, nabiranje izkušenj za prihodnost. To je težka skupina, zato moramo izkoristiti vsako priložnost, da prihodnje leto zaigramo bolje,'' je napovedal pred tremi dnevi, ko je v Latviji predstavil seznam igralcev.

Če bi v soboto pisali zgodovino in prvič, odkar je selektor Latvije, ostal neporažen, bi s tem Slovenija, ki potrebuje za nastop na Euro 2020 čudežen razplet v skupini G, tudi dokončno ostala brez vseh možnosti za preboj na veliko tekmovanje. Tako bi se zgodilo, da bi Slovenec zaprl Sloveniji vrata na Euro 2020. Ker pa je junija izgubil proti Kekovi četi kar z 0:5, ga v tem trenutku skoraj ni junaka, ki bi upal v soboto staviti na takšen scenarij.

Čaka ga veliko dela Stojanovićev predhodnik Mixu Patellainen je lani zapustil stolček in latvijski zvezi očital, da nima prave vizije reprezentančnega nogometa. O tem, kako mora Latvija v kratkem sprejeti skupno vizijo za prihodnost, razmišlja tudi Stojanović. Stojanović je nogometno Rigo najprej spoznaval kot trener istoimenskega prvoligaša, spomladi pa je postal še selektor članske latvijske reprezentance. Foto: Pixabay ''Vedno govorimo o Euru 2004, dobrih rezultatih proti reprezentancam, s katerimi zdaj doživljamo poraze. A ne smemo pozabljati, da so številne ekipe, ki so bile še od pet do deset let nazaj slabše od nas, veliko napredovale in še vedno napredujejo. Čaka nas veliko dela. Ne le mene, ampak bo veliko odvisno tudi od dela igralcev v klubih, kondicijski pripravljenosti in še čem.''

Up Bayerna ga spominja na Vučkića

Daniels Ontužans nabira izkušnje pri Bayernu. Zaradi poškodbe ne bo kandidiral za dvoboj v Ljubljani. Foto: Guliver/Getty Images Stojanović kot latvijski selektor še išče pravo zasedbo. Med igralci skuša doseči pravo kemijo in tako izboljšati igro, da bi lahko mešal štrene boljšim. Kot enega bodočih nosilcev igre naznanja 19-letnega Danielsa Ontužansa, ki je veliki talent latvijskega nogometa. Igra za drugo ekipo Bayerna, a je Stojanović zadovoljen, ker večino treningov že opravlja s prvo ekipo nemških prvakov. Pričakuje, da bo prihodnje leto, ko se začne liga narodov, že eden izmed vodilnih členov reprezentance.

''Moja filozofija je, da omogočim čim več priložnosti mladim igralcem, ki bi lahko v prihodnosti postali nosilci naše igre. Na aktualnem seznamu je od 12 do 13 igralcev, mlajših od 25 let. Verjetno imamo najmlajšo zasedbo v teh kvalifikacijah. Dva igralca sta mlajša od 20 let. Ontužans (Bayern München II) in pa Tobers (Liepaja). Ontužans me spominja na zgodbo igralca, ki sem ga treniral v Sloveniji. Zdaj se je po mnogih letih vrnil v reprezentanco. To je Haris Vučkić. Ko je imel 15 let in pol, sem ga poslal v igro v domačem prvenstvu, pri 18 letih pa povabil v reprezentanco. Nato je odšel v Newcastle in pogosto postal žrtev poškodb. Med njim in Ontužansom vidim podobnost, saj se nahaja v odločilnih letih, ki odrejajo, za katero reprezentanco bo igral. Vučkić bi lahko izbral tudi Bosno in Hercegovino, Daniel pa bi lahko izbral tudi Nemčijo,'' je pojasnil Stojanović.

Haris Vučkić je pod vodstvom Slaviše Stojanovića debitiral za Slovenijo še kot najstnik. Foto: Vid Ponikvar

Da bo Ontužans vendarle igralec Latvije, je poskrbel pred petimi meseci, ko je v Rigi ostal praznih rok proti Sloveniji (0:5), na tej tekmi pa v 78. minuti omogočil krstni nastop Ontužansu. Mladi zvezni igralec, ki nabira izkušnje za drugo ekipo Bayerna, se je sicer pri osmih letih s starši preselil v Nemčijo. Z bavarskim velikanom ima sklenjeno pogodbo do leta 2021.

Stojanović ga je želel pripeljati v Stožice, a ga je moral pred kratkim zaradi poškodbe odstraniti s seznama. Tako ''latvijskega Harisa Vučkića'' ne bo proti slovenskemu, ki se mu v soboto obeta zelo zanimiva prigoda. Prvič, in do danes edinič, je zaigral za Slovenijo pred sedmimi leti pod vodstvom Stojanovića, v soboto pa bi lahko vknjižil drugi nastop. Tokrat proti Stojanoviću …