Adidas predstavil žogo za Euro 2020

Na nogometnem evropskem prvenstvu 2020 bodo reprezentance igrale z Adidasovo žogo, imenovano Uniforia, ki so jo predstavili danes. Ime žoge izhaja iz enotnosti in evforije, ki jo prinese takšno tekmovanje, pravijo pri omenjenem proizvajalcu športne opreme.

Prvenstvo, ki bo v 12 evropskih mestih, bo zaznamovalo 60. obletnico evropskega prvenstva. Žoga bo ponazarjala združevanje, nogomet brez meja in vse skupaj skozi mešanico umetnosti in nogometa. To naj bi predstavljale tudi poteze na žogi, ki spominjajo na črne poteze s čopičem, ki jih dopolnjujejo odtenki svetlejših barv.

EP 2020 se bo začelo 12. junija v Rimu, mesec dni zatem pa se bo končalo na Wembleyju v Londonu. Tekme bodo sicer gostili Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarešta, Budimpešta, Koebenhavn, Dublin, Glasgow, London, München, Rim in Sankt Peterburg.

