Znana atletinja o rekreativnem teku

Tek je priljubljena oblika rekreacije po vsem svetu, saj združuje številne koristi za telo in duha. Ponuja enostaven način za izboljšanje kondicije, sprostitev, odpravo stresa in ohranjanje zdravja. A pomembno je, da vas pri teku ne ovira neprimerna obutev, saj je to lahko razlog, ki vas oddalji od tega priljubljenega športa. Ustrezna obutev vam bo med tekom zagotavljala podporo, stabilnost, udobje, hkrati pa vam bo blažila udarce in vas tako ščitila pred nepotrebnimi poškodbami. Znana slovenska atletinja Nika Glojnarič je s sledilci delila svoj nasvet za pravo tekaško obutev.

S pomladjo je prišla sezona teka tudi za vse tiste tekače, ki si v hladnejših delih leta vzamejo čas za počitek ali pa se preusmerijo v druge dvoranske športe. Tek v naravi je neprimerljivo prijetnejši od teka na tekaški stezi. Omogoča povezavo z naravo in celo povezovanje z drugimi tekači, s katerimi si lahko delite tekaške izkušnje, pa naj gre za predloge dobrih tekaških prog v naravi ali primerno opremo.

Nika Glojnarič o pomenu dobrega športnega copata za tek

Priznana in uspešna slovenska atletinja Nika Glojnarič, ki je pred kratkim na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v Glasgowu v polfinalu na 60 metrov ovire dosegla skupno 21. izid, je z nami delila svojo izkušnjo z novimi športnimi copati za tek Adidas Supernova Stride.

Dober športni copat lahko popolnoma spremeni tekaško izkušnjo in to velja tudi za športni copat Adidas Supernova Stride, nam je zaupala Nika Glojnarič. Ob preizkusu te obutve med treningom na tekaški stezi je bila naravnost navdušena: "Njihove udobnost, stabilnost in kakovost so presegle moja pričakovanja. Najbolj pa me je presenetil podplat, ki zagotavlja odličen oprijem na različnih površinah, hkrati pa tudi blaži udarce med tekom, kar je za vsakega tekača še kako pomembno."

"Zelo všeč sta mi tudi oblika čevlja in predvsem funkcionalnost. Notranji del čevlja se zelo dobro prilagodi stopalu, kar zagotavlja udobje in podporo ves čas teka. Ima tudi višji in stabilen opetnik, kar je zelo pomembno pri tekačih, ki imajo občutljive ahilove tetive," je o športnem copatu Adidas Supernova Stride še povedala Glojnaričeva.

Tekačem svetuje športne copate Adidas Supernova Stride

Dober športni copat pozitivno vpliva na tekaško izkušnjo na več načinov. Pravilno oblikovani športni copati zagotavljajo ustrezno podporo in blaženje, kar pomeni, da so stopala bolj zaščitena pred udarci in obremenitvami, s tem pa tudi pred poškodbami.

Foto: Arhiv ponudnika

Dobro zasnovani športni copati, kot so tudi copati Adidas Supernova Stride, pravilno porazdelijo težo in pritisk med stopalom in podlago, kar omogoča učinkovitejši tek in manjše tveganje za prenapetost mišic ali sklepov. S tem omogočajo tudi večjo stabilnost, kar pa pomeni, da se tekač med tekom lažje osredotoči na svojo tehniko in celo doseže boljši rezultat.

Športni copat se mora stopalu prilegati kot rokavica, saj je tako gibanje med tekom kar najbolj naravno. Prva tako pa mora zagotavljati tudi dobro prezračevanje in odvajanje vlage.

Športni copati Adidas Supernova Stride tekačem ponujajo vse to in še več. Kot je še povedala Nika Glojnarič, "gre za zelo vsestranski in uporaben copat, ki bi ga priporočila vsem tekačem na srednje in dolge proge ter rekreativcem, ki si želijo udobnega in lahkotnega teka".

"Adidas Supernova Stride so odlična izbira za vse tekače, ki iščejo kombinacijo udobja, stabilnosti in zmogljivosti med športnimi aktivnostmi."

Športni copati Adidas Supernova Stride za super udoben tek S Supernovo Stride boste tekli samozavestno. Ti športni copati so oblikovani tako, da tekačem zagotavljajo največje udobje in podporo, ob tem pa so prilagojeni vsakodnevnim tekaškim preizkušnjam. Posebna pena Dreamstrike+ je preoblikovana tako, da v sprednjem delu stopala zagotavlja kar najboljšo podporo pri odrivu in s tem največje udobje. Srednji del podplata podpira nosilna pena EVA, ki zagotavlja dinamične gibanje in večjo oporo. Zunanji del podplata tvori trpežna guma, Adiwear, ki zagotavlja optimalen oprijem s tlemi. Foto: Arhiv ponudnika Športna obutev Supernova Stride sledi trajnostnim smernicam. Vsaj 20 odstotkov surovin, ki se uporabljajo pri proizvodnji, je iz reciklirane plastike.

Supernova Stride v trgovinah Sport Vision

Če za katero obliko rekreacije velja, da je na voljo praktično vsakomur, je to zagotovo tek. Izvajate ga lahko tako doma na tekaški stezi kot tudi na stadionih ali v naravi. Izberite sebi najustreznejšo razdaljo, ob tem pa nikakor ne pozabite na ustrezno obutev, saj ima lahko prav ta odločilno vlogo pri tem, kako dolgo boste vztrajali pri teku in s tem tudi zdravem načinu življenja.

Dobra obutev vas bo namreč zaščitila pred poškodbami in vam obenem zagotovila dovolj ugodja, da boste svoje misli lažje razbremenili in tudi dosegali boljše rezultate. Pri tem vam lahko tako kot Niki Glojnarič pomagajo udobni športni copati Supernova Stride.