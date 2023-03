Adidas v zadregi: kaj storiti z obutvijo Kanyeja Westa, ki jim tiči v skladišču?

Kot je pojasnil šef Adidasa Bjorn Gulden, podjetje razmišlja tudi o prodaji obutve in donaciji dobička v dobrodelne namene. Dodal je tudi, da so že izključili možnost, da bi obutev preprosto uničili. Ob tem je poudaril, da so zadržani do možnosti, da bi obutev razdelili brezplačno, češ da bi jo lahko nato kdo preprodajal, poroča BBC.

Prodaja čevljev se je povečala

Par čevljev Yeezy 350 'Zebra' se zdaj prodaja po ceni od 320 do 340 evrov, pred približno štirimi meseci pa so se isti prodajali za slabih 250 evrov, je za Reuters povedal John Mocadlo, šef ameriškega prodajalca obutve Impossible Kicks.

Od lanskega oktobra, ko je Adidas zaradi antisemitizma in drugih vrst sovražnega govora prekinil sodelovanje s Kanyejem Westom, je ameriška veriga zabeležila več kot 30-odstotno povečanje prodaje, je še dodal Mocadlo. "Veliko ljudi si želi izdelka kot del zbirateljske zbirke in niti ne vedo, da je (Kanye) povezan z izdelkom," je še povedal.

Kaj bodo naredili s preostanki zalog, se bodo še odločili

Iz Adidasa so sporočili še, da jih je samo v zadnjih treh mesecih lanskega leta razhod z Westom stal okoli 600 milijonov evrov. Če pa se bodo odločili za prodajo izdelkov, bodo morali Westu plačati v skladu s pogodbo.

Gulden je razdor pogodbe z raperjem označil za težko, a pravilno odločitev ter dodal, da se še odloča, kaj bodo naredili s preostanki zalog. Kot je dodal, ne smejo prehitro sprejeti odločitev in se morajo odločiti tako, da bodo posledice te odločitve najbolj pozitivne, kar so lahko. "Inventar je tam, ne beži. Ne smemo se odločiti samo zato, da nekomu ugodimo," je izjavil.