Družine bi morale imeti dovolj gotovine, da bi v primeru izrednih razmer zdržali vsaj tri dni, je v torek opozorila nizozemska centralna banka, poroča Politico. Državljanom svetujejo, naj na varnem mestu hranijo 70 evrov gotovine na odraslo osebo in 30 evrov na otroka za primer, da elektronski plačilni sistemi prenehajo delovati. Kot enega od razlogov za ta nasvet je banka navedla grožnjo kibernetskih napadov, ki se povečuje glede na vse bolj napete geopolitične razmere.

Pred časom so se v medijih že začele pojavljati novice, v katerih so oblasti v več državah opozarjale svoje državljane, naj si pripravijo nekaj zalog hrane in drugih pripomočkov. Tudi Evropska komisija priporoča, naj imajo državljani doma vsaj tridnevno zalogo hrane.

Aprila je izpad električne energije v Španiji in na Portugalskem namreč povzročil resne, a kratkotrajne težave s plačilnimi sistemi. Znesek gotovine, ki bi ga ljudje morali imeti doma, naj bi po priporočilu banke zadostoval za kritje "minimalnih osnovnih stroškov za tri dni, kot so voda, hrana, zdravila in prevoz".

Nizozemska centralna banka je izdala tudi priporočila za trgovce. Imeti bi morali pripravljene alternativne načine plačila, kot je skeniranje QR-kod, za primer, da bi blagajne in kartični sistemi odpovedali.

Marca je Evropska komisija objavila načrt pripravljenosti, v katerem priporoča, naj imajo državljani doma vsaj tridnevno zalogo hrane za pokrivanje osnovnih potreb v primeru vojne ali naravne nesreče.