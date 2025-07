Ruski letalski prevoznik Aeroflot je moral danes zaradi kibernetskega napada, za katerega so odgovornost prevzeli ukrajinski in beloruski hekerji, prizemljiti 42 letal. Tako hekerji kot rusko državno tožilstvo so potrdili, da je prenehal delovati Aeroflotov informacijski sistem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Rusko državno tožilstvo je sporočilo, da je začelo kriminalistično preiskavo, potem ko je prišlo do motenj v letalskem prometu na moskovskem letališču Šeremetjevo, ki je eno od treh Aeroflotovih vozlišč in njegova baza. "Razlog je bila odpoved Aeroflotovega IT-sistema zaradi kibernetskega napada," so povedali.

V Aeroflotu so povedali, da se trudijo, da bi čim prej spet vzpostavili normalno delovanje.

Kremelj seznanjen z incidentom

V Kremlju so potrdili, da so seznanjeni z incidentom. Kot je dejal tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, čakajo na ustrezna pojasnila.

Odgovornost za napad sta prevzeli ukrajinska hekerska skupina Silent Crow in beloruska skupina Cyber Partisans. "Naznanjamo uspešno izvedbo dolgotrajne in obsežne operacije, s katero smo popolnoma uničili Aeroflotovo notranjo IT-strukturo," so navedli v skupinah.

Uničili naj bi sedem tisoč strežnikov

Trdijo, da so uničili sedem tisoč strežnikov letalskega prevoznika, in napovedujejo, da bodo objavili osebne podatke vseh Rusov, ki so leteli z Aeroflotom.

Motnje v ruskem zračnem prometu so postale od začetka vojne v Ukrajini običajne, pogosto so posledica delovanja ukrajinskih dronov v ruskem zračnem prostoru, je pa to prvi primer, da je kakšen kibernetski napad povzročil tako obsežne težave, poroča AFP.

Ukrajina in njene zaveznice že dlje časa opozarjajo, da ruski hekerji z državno podporo napadajo vladne in zasebne informacijske sisteme ter ključno infrastrukturo.

Evropski policijski urad Europol je sredi meseca sporočil, da je v mednarodni operaciji proruski hekerski skupini NoName, ki je odgovorna za več deset kibernetskih napadov na kritično infrastrukturo v evropskih zaveznicah Ukrajine, onemogočil del strežniške infrastrukture, prek katere je skupina izvajala napade.