Znanost gladkosti – varno, učinkovito in dostopno lasersko odstranjevanje dlačic

V svetu, kjer se lepota in samozavest začneta pri občutku udobja v lastni koži, postaja trajno odstranjevanje dlačic ena izmed najbolj iskanih estetskih storitev. Britje in voskanje sta sicer hitri rešitvi, a prinašata draženje, vraščene dlačice, bolečino in stalne stroške.

Pri Laser Skin verjamemo, da si zaslužite več – medicinsko varno, učinkovito in cenovno dostopno lasersko odstranjevanje dlačic z uporabo najnovejše diodne laserske tehnologije.

Medicinski diodni laser – napredna tehnologija za popolne rezultate

Ključ do uspeha Laser Skin je diodni medicinski laser, ki velja za zlati standard pri odstranjevanju dlačic.

Foto: Laser Skin klinika

Deluje tako, da s ciljno svetlobno energijo segreje lasni mešiček in prepreči njegovo rast, ne da bi pri tem poškodoval okoliško kožo. Zahvaljujoč natančni valovni dolžini (808 nm) in vgrajenemu hladilnemu sistemu je postopek izjemno učinkovit, varen in skoraj neboleč.

Diodni laser omogoča:

hitrejše tretmaje – večje površine, obdelane v manj časa,

– večje površine, obdelane v manj časa, učinkovitost na vseh tipih kože,

trajne rezultate – do 90 odstotkov manj dlačic po končanem tretmaju,

– do po končanem tretmaju, minimalno draženje in brez vraščenih dlačic.

Tehnologija, ki jo uporablja Laser Skin, je enaka kot v vrhunskih dermatoloških klinikah, vendar po dostopnejši ceni, saj verjamemo, da mora biti kakovostna nega kože dosegljiva vsakomur.

Zakaj izbrati Laser Skin

V nasprotju z mnogimi kozmetičnimi saloni Laser Skin deluje po medicinskih standardih.

Vsako zdravljenje se začne s posvetom in analizo kože, kjer strokovna terapevtka prilagodi nastavitve laserja glede na ton kože, debelino dlačic in občutljivost posameznika.

Zato so rezultati natančni, varni in prilagojeni posamezniku.

Naši tretmaji so:

brez bolečin – zahvaljujoč sistemu hlajenja kože,

– zahvaljujoč sistemu hlajenja kože, primerni tudi za občutljive predele (bikini, pazduhe, noge, hrbet),

(bikini, pazduhe, noge, hrbet), higiensko in strokovno izvedeni,

cenovno ugodni – kakovostni rezultati po razumni ceni.

Tretmaji, prilagojeni vsakemu telesu

Laser Skin ponuja širok izbor tretmajev, prilagojenih ženskam in moškim:

lasersko odstranjevanje dlak na predelu bikinija in brazilskega bikinija – za popolno gladkost intimnih predelov brez vraščenih dlačic,

– za popolno gladkost intimnih predelov brez vraščenih dlačic, lasersko odstranjevanje dlak na nogah in rokah – dolgotrajno gladka koža brez britja,

– dolgotrajno gladka koža brez britja, lasersko odstranjevanje dlak na pazduhah – hitro, učinkovito in brez draženja.

– hitro, učinkovito in brez draženja. lasersko odstranjevanje dlak na hrbtu ali prsnem košu (za moške) – zmanjšanje rasti dlačic za bolj urejen videz.

– zmanjšanje rasti dlačic za bolj urejen videz. paketi za celo telo – popolna rešitev za trajno gladkost po ugodni ceni.

Vsaka seja traja od 15 do 45 minut, odvisno od velikosti obravnavanega predela. Za optimalen rezultat se običajno priporoča od šest do osem tretmajev, saj laser deluje na dlačice v aktivni fazi rasti.

Varno in strokovno

Varnost je za Laser Skin najvišja prioriteta. Uporabljamo izključno certificirane medicinske diode, ki sta jih odobrila FDA in CE, kar zagotavlja najvišje standarde kakovosti.

Pred vsakim tretmajem izvedemo test kože (patch test), da zagotovimo pravilno reakcijo. Naše terapevtke so strokovno usposobljene, s poglobljenim znanjem o delovanju laserjev, strukturi kože in varnostnih protokolih.

Po tretmaju prejmete natančna navodila za nego kože, vključno z uporabo pomirjevalnih izdelkov in zaščito pred soncem, da zagotovite najboljše rezultate brez rdečice ali draženja.

Dostopna cena, dolgotrajna vrednost Čeprav lasersko odstranjevanje velja za napredno tehnologijo, je v Laser Skin cenovno dostopno. Z našimi paketi je mogoče prihraniti do 40 odstotkov v primerjavi s posameznimi tretmaji. Ker rezultati trajajo več let, odpravite stalne stroške britvic, voskanja in depilacijskih krem. V povprečju se vam naložba v diodni laser povrne že v enem letu, medtem ko prihranite čas, bolečino in stres vsakodnevne nege.

Rezultati, ki jih občutite in vidite

Že po nekaj tretmajih boste opazili:

počasnejšo in redkejšo rast dlačic,

manj vraščenih dlačic,

mehkejšo in bolj enakomerno kožo,

dolgotrajno gladkost brez draženja.

Z rednimi tretmaji dosežete trajen učinek, ki ga ohranjajo le občasne vzdrževalne seje.

Ko znanost ustvari lepoto

Laser Skin združuje medicinsko znanje, sodobno tehnologijo in estetsko strokovnost. Naša filozofija je preprosta: gladka koža brez kompromisov – varno, strokovno in po pošteni ceni.

Vsaka stranka prejme osebno pozornost, svetovanje in prilagojen načrt tretmajev. Ne glede na to, ali gre za prvi obisk ali za redno nego, boste pri nas deležni profesionalne obravnave in vidnih rezultatov.

Laser Skin – vaš partner za trajno gladkost

Čas je, da pozabite na britvice in boleče voskanje. Izberite Laser Skin – kjer znanost sreča lepoto in doživite razliko medicinskega diodnega laserja po pošteni ceni.

Laser Skin – napredna tehnologija, trajni rezultati, dostopna cena.