Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
7.50

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Luka Bojanc Anže Hribar Sebastijan Piletič Gregor Rakovič gimnastika

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 7.50

13 minut

SP v športni gimnastiki, Džakarta (2025)

Slovenski tabor bo trepetal do zadnjega, Gregor Rakovič na pragu finala SP

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gregor Rakovič | Foto Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

Mladi slovenski telovadec Gregor Rakovič je v kvalifikacijah svojega prvega svetovnega prvenstva z odliko opravil svoje delo. Dvajsetletnik je na konju z ročaji po nastopih sedmih (od osmih) skupin za zdaj med finalisti na osmem mestu (14,233 točke). Ali se mu bo že na svojem prvem SP uspelo prebiti v boj za kolajne, bo znano še danes.

Gregor Rakovič je sestavo na konju po besedah trenerja Aljaža Vugrinca prikazal najboljše na tekmah doslej, tako da si mladi telovadec, ki je s finalom in petim mestom navdušil že na letošnjem evropskem prvenstvu, nima česa očitati.

"Na treningih seveda zna telovaditi še lepše, morda so bile kakšne manjše napakice, a fant je svoje delo opravil tako, kot je treba," je bil po uspešni predstavi svojega varovanca zadovoljen trener. Slovenski tabor bo zdaj trepetal do zadnjega nastopa, ali se je Rakoviču uspelo uvrstiti med najboljšo osmerico.

Bo Gregor Rakovič nastopil v finalu SP? | Foto: Boštjan Podlogar/STA Bo Gregor Rakovič nastopil v finalu SP? Foto: Boštjan Podlogar/STA

Medtem pa Anže Hribar na parterju ni nastopil po željah, po napakah je ta čas z oceno 11,600 na 82. mestu, Luka Bojanc pa je nastop na krogih prikazal boljše in je z 12,700 na 32. mestu.

V torek se bodo v kvalifikacijah pomerile še slovenske telovadke Lucija Hribar, Tjaša Kysselef, Zala Trtnik in Vita Prijanovič.

Slovenska gimnastična reprezentanca za SP 2025
Sportal Telovadci prihodnji teden v Džakarto na vrhunec sezone
Luka Bojanc Anže Hribar Sebastijan Piletič Gregor Rakovič gimnastika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.