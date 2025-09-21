Zaradi kibernetskega napada zamude na evropskih letališčih

Zaradi kibernetskega napada na ponudnika storitev za sisteme prijave in vkrcanja danes že drugi dan prihaja do zamud na evropskih letališčih. Na letališču Berlin Brandenburg so v današnjem sporočilu za javnost opozorili potnike, naj bodo še naprej pripravljeni na daljše čakalne dobe in morebitne zamude letov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O težavah s sprejemom potnikov zaradi zapletov z informacijsko tehnologijo so v soboto poročala letališča v Berlinu, Bruslju, Dublinu in Londonu, je sporočila krovna organizacija za nadzor zračnega prometa Eurocontrol.

Po navedbah letališč Heathrow in Berlin Brandenburg je bil v petek tarča napada ponudnik storitev za sisteme za obravnavo potnikov Collins Aerospace. Podjetje, ki je dejavno na različnih področjih letalske tehnologije, je za dpa potrdilo, da je "bilo seznanjeno s kibernetsko motnjo v naši programski opremi MUSE na izbranih letališčih".

Kaj svetujejo potnikom?

Na letališču Berlin Brandenburg, ki služi nemškemu glavnemu mestu, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da "si skupaj z letalskimi družbami in ponudniki storitev na tleh prizadevajo, da bi bile motnje v najmanjšem možnem obsegu".

Poudarili so, da letališki terminali sicer nemoteno delujejo. Potnikom svetujejo, naj se prijavijo na let prek spleta ali na samopostrežnih avtomatih na letališču.

Na omenjenem letališču so v soboto odpovedali štiri pristanke in osem vzletov. Več drugih letal je imelo zamudo, letališko osebje pa je prijave na lete izvajalo namesto prek računalnikov s papirjem in pisalom.

Na bruseljskem letališču so v soboto odpovedali najmanj deset letov, še 17 jih je imelo zamudo več kot enot uro, kar je povzročilo dolge vrste pred sprejemnimi okenci.