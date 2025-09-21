Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
12.16

Osveženo pred

51 minut

zamuda letališče letala

Nedelja, 21. 9. 2025, 12.16

51 minut

Zaradi kibernetskega napada zamude na evropskih letališčih

Avtorji:
K. M., STA

Dublin, Irska, letališče | V soboto so odpovedali štiri pristanke in osem vzletov. Več drugih letal je imelo zamudo, letališko osebje pa je prijave na lete izvajalo namesto prek računalnikov s papirjem in pisalom. | Foto Guliverimage

V soboto so odpovedali štiri pristanke in osem vzletov. Več drugih letal je imelo zamudo, letališko osebje pa je prijave na lete izvajalo namesto prek računalnikov s papirjem in pisalom.

Foto: Guliverimage

Zaradi kibernetskega napada na ponudnika storitev za sisteme prijave in vkrcanja danes že drugi dan prihaja do zamud na evropskih letališčih. Na letališču Berlin Brandenburg so v današnjem sporočilu za javnost opozorili potnike, naj bodo še naprej pripravljeni na daljše čakalne dobe in morebitne zamude letov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

O težavah s sprejemom potnikov zaradi zapletov z informacijsko tehnologijo so v soboto poročala letališča v Berlinu, Bruslju, Dublinu in Londonu, je sporočila krovna organizacija za nadzor zračnega prometa Eurocontrol.

Po navedbah letališč Heathrow in Berlin Brandenburg je bil v petek tarča napada ponudnik storitev za sisteme za obravnavo potnikov Collins Aerospace. Podjetje, ki je dejavno na različnih področjih letalske tehnologije, je za dpa potrdilo, da je "bilo seznanjeno s kibernetsko motnjo v naši programski opremi MUSE na izbranih letališčih".

Kaj svetujejo potnikom? 

Na letališču Berlin Brandenburg, ki služi nemškemu glavnemu mestu, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da "si skupaj z letalskimi družbami in ponudniki storitev na tleh prizadevajo, da bi bile motnje v najmanjšem možnem obsegu".

Poudarili so, da letališki terminali sicer nemoteno delujejo. Potnikom svetujejo, naj se prijavijo na let prek spleta ali na samopostrežnih avtomatih na letališču.

Na omenjenem letališču so v soboto odpovedali štiri pristanke in osem vzletov. Več drugih letal je imelo zamudo, letališko osebje pa je prijave na lete izvajalo namesto prek računalnikov s papirjem in pisalom.

Na bruseljskem letališču so v soboto odpovedali najmanj deset letov, še 17 jih je imelo zamudo več kot enot uro, kar je povzročilo dolge vrste pred sprejemnimi okenci.

