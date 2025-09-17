Letalo krožilo nad Korziko zaradi kontrolorja, ki je zaspal

Letalo na poti iz Pariza v korziški Ajaccio je v ponedeljek eno uro krožilo nad Korziko, saj je pristojni kontrolor zračnega prometa zaspal in ni moglo pristati. Po posredovanju gasilcev in žandarmerije se je vse srečno izteklo, po zagotovilih enega od potnikov pa v nobenem trenutku ni prišlo od panike, poroča francoski časnik Le Figaro.

Potniško letalo družbe Air Corsica je z enourno zamudo ob 22.45 vzletelo s pariškega letališča Orly. Ko se je začelo nad Korziko pripravljati na pristanek na letališču Napoleon-Bonaparte v Ajacciu, je posadka opazila, da pristajalna steza ni razsvetljena.

Pilot je poskusil vzpostaviti stik z nadzornim stolpom, a brez uspeha. Pri tem so bili neuspešni tudi gasilci, ki so se nato glede na pričevanje enega od potnikov po pomoč obrnili na lokalno žandarmerijo.

Potem ko je letalo skoraj eno uro krožilo nad letališčem, so se luči na tleh vendarle prižgale, vzpostavili so tudi komunikacijo z nadzornim stolpom. Malo po pol eni uri zjutraj je letalo varno pristalo.

Izkazalo se je, da je edini prisotni kontrolor zaspal. Pilot je za korziški dnevnik Corse Matin priznal, da se v več desetletjih kariere ni še nikdar znašel v takšni situaciji.

Eden od potnikov je medtem zagotovil, da ni v nobenem trenutku prišlo od panike. Če letalu ne bi uspelo vzpostaviti stika s kontrolorjem, bi se sicer preusmerilo na letališče v Bastii.

