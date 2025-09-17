Kontrolorji zračnega prometa napovedali stavko, ker bi jim ukinili 15 dni rekreativnega dopusta

Večina kontrolorjev zračnega prometa oziroma 103 od 135 je za 6. in 7. oktober napovedala stavko, ker jim je vlada ukinila rekreacijski dopust, poroča portal Preiskovalno. To bo po navedbah portala povzročilo kolaps polovice mednarodnega prometa, ki poteka skozi Slovenijo.

"Naše delo še nikoli ni bilo tako stresno, rekreacijski dopust potrebujemo," je napoved stavke pospremil sindikalist Robert Štauber.

Po navedbah portala Preiskovalno je rekreacijski dopust kontrolorjem omogočal 15 dni plačanega dopusta, od tega sedem dni v različnih resortih na račun delodajalca. Paket tega dopusta je vključeval savne, termalne bazene in fitnes, različne masaže, zdravniški pregled in meritve vitalnih funkcij, poln hotelski penzion, pozimi pa še šestdnevno smučarsko vozovnico.

Vsak takšen paket je Kontrolo zračnega prometa Slovenije stal približno 800 evrov na zaposlenega na teden. Skupni letni strošek je nanesel okoli 1,5 milijona evrov, piše portal.

"Predlagali smo avstrijski model, ne pa ukinitve"

Vodstvo je ukinitev rekreacijskega dopusta zanikalo. Kot je navedlo, so predlagali uvedbo avstrijskega modela, s katerim pa se zaposleni niso strinjali.

Po tem sistemu bi kontrolor po treh letih dela pridobil pravico do sedemdnevnega programiranega dopusta, na primer v termah, po petih letih pa bi mu postopoma dodali neprogramirani dopust. Po 15 letih zaposlitve bi pridobil enake pravice, kot jih ima danes, torej sedemdnevni programirani dopust v termah in osem dodatnih dni prostega časa.

Direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije Rok Marolt je pojasnil, da kontrolorji v povprečju prihajajo na delo 15-krat na mesec in delajo po osem ur. Na vsaki dve delovni uri imajo eno uro počitka. Zaposleni so upravičeni do beneficiranega delovnega staža, njihova plača pa v povprečju znaša več kot deset tisoč evrov bruto.

Delovne obveznosti kontrolorjev zračnega prometa so podvržene mednarodnim standardom. Dela jim ne nalagajo ne uprava, ne vodstvo in ne država. Njihova delovna obveznost je predpisana in znižana na 154 ur mesečno, piše Preiskovalno. Poroča še, da je letalski promet porasel, a je obenem močno napredovala tudi tehnika.