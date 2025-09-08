Londonska gasilska brigada je zvečer sporočila, da so gasilci evakuirali terminal na letališču Heathrow zaradi "morebitnega incidenta z nevarnimi snovmi". Potnike so prosili, naj ne potujejo na terminal 4, kjer so na delu reševalne službe. Kasneje so z letališča sporočili, da so terminal ponovno odprli in da si prizadevajo za to, da bi danes opravili čim več poletov. Za zdaj ni povsem znano, kaj je bil razlog za evakuacijo na največjem evropskem letališču.

V objavi na X je letališče Heathrow okoli 20. ure potnikom svetovalo, naj ne potujejo na terminal 4, saj imajo reševalne službe tam intervencijo.

Terminal 4 check-in has been closed and evacuated while emergency services respond to an incident. Please do not travel to Terminal 4, colleagues are supporting passengers on site. We will provide further information as soon as we can, all other terminals are operating as normal pic.twitter.com/Zdbc8D7gw3 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2025

Tiskovni predstavnik londonske gasilske brigade je dejal, da so na terminal poslali "specializirane ekipe, ki bodo opravile oceno dogodka, terminal 4 pa je bil previdnostno evakuiran, medtem ko gasilci posredujejo".

🇬🇧 BREAKING: EXCLUSIVE FIRST INSIDE FOOTAGE from Heathrow Terminal 4 post-evacuation amid HAZARDOUS MATERIALS scare! London Fire Brigade on scene assessing, check-in CLOSED, trains skipping T4—passengers urged to AVOID, other terminals NORMAL, flights mostly UNAFFECTED. pic.twitter.com/gB5h5yvuqo — CAIN (@XTechPulse) September 8, 2025

"Brigada je bila o incidentu prvič obveščena ob 17.01, na kraj dogodka pa so bile poslane ekipe iz Felthama, Heathrowa, Wembleyja in okoliških gasilskih postaj," je še pojasnil predstavnik gasilske brigade.

Malo po 21. uri so z letališča sporočili, da so jih gasilci obvestili, da so intervencijo zaključili, zato so se odločili terminal 4 ponovno odpreti za potnike.