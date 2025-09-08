Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
21.14

Osveženo pred

51 minut

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 21.14

51 minut

Zaradi nevarnosti evakuirali terminal na londonskem letališču Heathrow

Avtor:
P. P.

letališče Heathrow, terminal 4 | Tiskovni predstavnik londonske gasilske brigade je dejal, da so na terminal poslali "specializirane ekipe, ki bodo opravile oceno dogodka, terminal 4 pa je bil previdnostno evakuiran, medtem ko gasilci posredujejo". | Foto Gulliverimage

Tiskovni predstavnik londonske gasilske brigade je dejal, da so na terminal poslali "specializirane ekipe, ki bodo opravile oceno dogodka, terminal 4 pa je bil previdnostno evakuiran, medtem ko gasilci posredujejo".

Foto: Gulliverimage

Londonska gasilska brigada je zvečer sporočila, da so gasilci evakuirali terminal na letališču Heathrow zaradi "morebitnega incidenta z nevarnimi snovmi". Potnike so prosili, naj ne potujejo na terminal 4, kjer so na delu reševalne službe. Kasneje so z letališča sporočili, da so terminal ponovno odprli in da si prizadevajo za to, da bi danes opravili čim več poletov. Za zdaj ni povsem znano, kaj je bil razlog za evakuacijo na največjem evropskem letališču.

V objavi na X je letališče Heathrow okoli 20. ure potnikom svetovalo, naj ne potujejo na terminal 4, saj imajo reševalne službe tam intervencijo.

Tiskovni predstavnik londonske gasilske brigade je dejal, da so na terminal poslali "specializirane ekipe, ki bodo opravile oceno dogodka, terminal 4 pa je bil previdnostno evakuiran, medtem ko gasilci posredujejo".

"Brigada je bila o incidentu prvič obveščena ob 17.01, na kraj dogodka pa so bile poslane ekipe iz Felthama, Heathrowa, Wembleyja in okoliških gasilskih postaj," je še pojasnil predstavnik gasilske brigade.

Malo po 21. uri so z letališča sporočili, da so jih gasilci obvestili, da so intervencijo zaključili, zato so se odločili terminal 4 ponovno odpreti za potnike.

