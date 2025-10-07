Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
7. 10. 2025,
8.10

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
aretacija tatovi mobilni telefon kraja policija London

Torek, 7. 10. 2025, 8.10

1 ura, 5 minut

Londonska policija z obsežno akcijo proti tatovom mobilnih telefonov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
policija, Anglija | Po podatkih policije je bilo v Londonu lani skupno ukradenih več kot 80 tisoč mobilnih telefonov, to število se je v štirih letih skoraj potrojilo. | Foto Shutterstock

Po podatkih policije je bilo v Londonu lani skupno ukradenih več kot 80 tisoč mobilnih telefonov, to število se je v štirih letih skoraj potrojilo.

Foto: Shutterstock

Londonska policija je aretirala 46 ljudi v okviru akcije, usmerjene proti mreži tatov mobilnih telefonov. Te v Londonu pogosto kradejo mimoidočim iz rok, tako domačinom kot turistom, in jih prodajajo naprej. Skupino sumijo, da je v zadnjem letu iz Velike Britanije v Azijo pretihotapila do 40 tisoč ukradenih mobilnih telefonov.

Policija je sporočila, da je šlo za doslej največjo akcijo proti članom tolp, ki kradejo mobilne telefone v britanski prestolnici, pri čemer so turisti še posebej izpostavljeni, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

"To je brez dvoma največja operacija te vrste v zgodovini Združenega kraljestva," je dejal tudi londonski župan Sadiq Khan in dodal, da je policija prijela tako vodje tihotapskih tolp kot ulične roparje in tatove.

Skupno lani samo v Londonu ukradenih več kot 80 tisoč telefonov

Obsežna policijska preiskava, poimenovana Operacija Echosteep, se je začela decembra lani, potem ko je ena od žrtev s storitvijo iskanja izgubljene naprave locirala kraj svojega iPhona v bližini letališča Heathrow. Po preiskavi so v nekem skladišču našli škatlo s približno tisoč ukradenimi mobilnimi telefoni, ki so bili namenjeni v Hongkong.

Po podatkih policije je bilo v Londonu lani skupno ukradenih več kot 80 tisoč mobilnih telefonov, to število se je v štirih letih skoraj potrojilo. Glavni razlog naj bi bilo naraščajoče povpraševanje po rabljenih telefonih, tako v Veliki Britaniji kot v tujini.

trgovske police, trgovina
Novice Zakaj s polic trgovcev izginjajo najbolj priljubljeni izdelki?
avtovrata ukradena
Novice Neznanci so mu ponoči z avtomobila ukradli troje vrat

aretacija tatovi mobilni telefon kraja policija London
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.