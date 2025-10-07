Londonska policija je aretirala 46 ljudi v okviru akcije, usmerjene proti mreži tatov mobilnih telefonov. Te v Londonu pogosto kradejo mimoidočim iz rok, tako domačinom kot turistom, in jih prodajajo naprej. Skupino sumijo, da je v zadnjem letu iz Velike Britanije v Azijo pretihotapila do 40 tisoč ukradenih mobilnih telefonov.

Policija je sporočila, da je šlo za doslej največjo akcijo proti članom tolp, ki kradejo mobilne telefone v britanski prestolnici, pri čemer so turisti še posebej izpostavljeni, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Thousands of phones stolen. A global black market worth millions.



Step inside the Met Police operation that brought down those suspected of being at the top of London’s phone theft crime pyramid. pic.twitter.com/zjPg1Va4ry — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2025

"To je brez dvoma največja operacija te vrste v zgodovini Združenega kraljestva," je dejal tudi londonski župan Sadiq Khan in dodal, da je policija prijela tako vodje tihotapskih tolp kot ulične roparje in tatove.

Skupno lani samo v Londonu ukradenih več kot 80 tisoč telefonov

Obsežna policijska preiskava, poimenovana Operacija Echosteep, se je začela decembra lani, potem ko je ena od žrtev s storitvijo iskanja izgubljene naprave locirala kraj svojega iPhona v bližini letališča Heathrow. Po preiskavi so v nekem skladišču našli škatlo s približno tisoč ukradenimi mobilnimi telefoni, ki so bili namenjeni v Hongkong.

Po podatkih policije je bilo v Londonu lani skupno ukradenih več kot 80 tisoč mobilnih telefonov, to število se je v štirih letih skoraj potrojilo. Glavni razlog naj bi bilo naraščajoče povpraševanje po rabljenih telefonih, tako v Veliki Britaniji kot v tujini.