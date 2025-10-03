Zakaj s polic trgovcev izginjajo najbolj priljubljeni izdelki?

Zasledili smo, da so v nekaterih prodajalnah na policah namesto nekaterih priljubljenih izdelkov napisi, naj se za artikel obrnemo na prodajno osebje. V konkretnem primeru, katerega sliko objavljamo, gre za ribje konzerve znamke Rio mare. Nekaj trgovcev smo vprašali za pojasnilo, zakaj kupce namesto izdelkov na polici pričakajo taki napisi.

Iz Mercatorja so nam odgovorili, da se v določenih okoljih soočajo z izzivom povečanih kraj. "Zato smo pri posameznih izdelkih višje vrednosti oziroma tistih, ki so najpogosteje odtujeni iz trgovine, uvedli prakso, da so ti dostopni ob pomoči prodajnega osebja," pojasnjujejo. Po njihovih besedah s tem kupcem zagotavljajo, da so izdelki vedno na voljo.

Foto: posnetek zaslona/Reddit.com Tudi v trgovinah Hofer imajo na policah tako označene le izdelke, ki so zaklenjeni v vrednostnih vitrinah, in kupci do njih ne morejo dostopati brez pomoči prodajalcev. "Načeloma gre za tehnične izdelke, večje vrednosti. Glede odzivov kupcev niso zaznali posebnosti," so sporočili iz Hoferja.

Zanimalo nas je, kako kupci sprejemajo tovrstne varnostne ukrepe. V nekaterih trgovinah je namreč praksa, da imajo dražje žgane pijače zaklenjene v vitrinah in je treba za nakup prositi prodajno osebje, da vitrino odpre. Z artiklom nato kupec ne sme sam k blagajni, ampak ga tja odnese prodajno osebje, kupec pa mora na blagajni prositi za artikel. Podoben ukrep imajo ponekod tudi za britvice in brivsko opremo ter nekatere znamke zobne kreme.

Trgovci pravijo, da ne prejemajo pritožb

Marsikomu ta način ni pogodu, saj implicira, da bo kupec blago ukradel, kar pušča neprijeten priokus. Zlasti ker imajo mnoge trgovine za namen varovanja na artiklih nameščeno zaščitno opremo, ki jo blagajnik pred kupčevim odhodom iz trgovine sname oziroma razmagneti. Ta pa verjetno pomeni dodaten strošek za trgovca.

"Naj poudarimo, da naš namen z varovanjem ni, da bi se kupci počutili slabo," so povedali na Sparu. Pravijo, da do zdaj niso prejeli pritožb glede zaščite določenih izdelkov. "Nasprotno, kupci praviloma razumejo, zakaj so ti ukrepi potrebni. Kraje se, žal, dogajajo, zato smo dodatno zaščitili predvsem izdelke višjega cenovnega razreda, denimo žgane pijače, kozmetiko, pralne praške ali dražje kose mesa, ter tiste, ki so bili v preteklosti večkrat odtujeni," dodajajo.

Pri franšiznih trgovinah Spar – zgoraj opisan primer zaklenjene pijače v vitrinah je iz dveh franšiznih trgovin – pa o varovanju izdelkov odločajo njihovi lastniki, ki so samostojni podjetniki. "Tudi njihov namen ni, da bi kupci ob tem imeli slab občutek, temveč da se preprečujejo tatvine in posledično poslovna škoda zaradi tatvin," so zaključili.

Policijo smo prosili za informacijo, kako pogoste so tatvine v trgovinah. Odgovore še čakamo in jih bomo objavili po prejemu.