Stela Mihajlović

Petek,
3. 10. 2025,
Zakaj s polic trgovcev izginjajo najbolj priljubljeni izdelki?

trgovske police, trgovina | Trgovci imajo za nekatere artikle prakso, da so ti dostopni ob pomoči prodajnega osebja. Gre tudi za tako vsakdanje izdelke, kot so konservirane ribe, zobne ščetke, britvice in podobno. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Trgovci imajo za nekatere artikle prakso, da so ti dostopni ob pomoči prodajnega osebja. Gre tudi za tako vsakdanje izdelke, kot so konservirane ribe, zobne ščetke, britvice in podobno. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Zasledili smo, da so v nekaterih prodajalnah na policah namesto nekaterih priljubljenih izdelkov napisi, naj se za artikel obrnemo na prodajno osebje. V konkretnem primeru, katerega sliko objavljamo, gre za ribje konzerve znamke Rio mare. Nekaj trgovcev smo vprašali za pojasnilo, zakaj kupce namesto izdelkov na polici pričakajo taki napisi.

Iz Mercatorja so nam odgovorili, da se v določenih okoljih soočajo z izzivom povečanih kraj. "Zato smo pri posameznih izdelkih višje vrednosti oziroma tistih, ki so najpogosteje odtujeni iz trgovine, uvedli prakso, da so ti dostopni ob pomoči prodajnega osebja," pojasnjujejo. Po njihovih besedah s tem kupcem zagotavljajo, da so izdelki vedno na voljo.

rio mare | Foto: posnetek zaslona/Reddit.com Foto: posnetek zaslona/Reddit.com Tudi v trgovinah Hofer imajo na policah tako označene le izdelke, ki so zaklenjeni v vrednostnih vitrinah, in kupci do njih ne morejo dostopati brez pomoči prodajalcev. "Načeloma gre za tehnične izdelke, večje vrednosti. Glede odzivov kupcev niso zaznali posebnosti," so sporočili iz Hoferja. 

