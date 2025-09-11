Neznanci so mu ponoči z avtomobila ukradli troje vrat

Uporabnik Facebooka je na svojem profilu delil fotografije nenavadne in predrzne kraje avtomobilskih vrat, ki so jih v Velenju z avtomobila ukradli njegovemu prijatelju.

"Danes ponoči so kolegu fotografu Jerneju Vasletu na parkirišču pred zdravstvenim domom v Velenju vlomili v avto ter odtujili vrata ..." je zapisal uporabnik Facebooka in delil tudi fotografije avtomobila modela škode octavie, ki je v predrzni kraji ostal brez treh vrat (dveh sprednjih in zadnjih levih vrat).

Uporabnik je morebitne očividce ali druge, ki imajo informacije o kraji, prosil za morebitne dodatne informacije in pomoč.

Pod objavo so se zvrstili številni komentatorji, ki so v svojih komentarjih izrazili začudenje in ogorčenje nad krajo. Številni pa so zapisali, da česa podobnega – čeprav so mislili, da so videli že vse – še niso videli.