Mama štirih otrok v hudi stiski prosi za pomoč, saj družini grozi izguba doma

Mlada mama štirih otrok iz Litije se je čez noč znašla v izredno hudi življenjski stiski, so sporočili iz Društva Vilijem Julijan. Njen mož je doživel srčni zastoj in je v bolnišnici s trajno poškodbo možganov, družini pa so ostali veliki dolgovi, zaradi katerih jim grozi izguba doma. Ker ima druga najmlajša deklica tudi težko redko bolezen, so v Društvu Viljem Julijan začeli zbiralno akcijo, s katero morajo za družino čim prej zbrati 45 tisoč evrov, da bodo lahko poplačali dolgove in obdržali streho nad glavo.

Kristino in njene štiri otroke, dveletnega Nika, triletno Vito Evo, 15-letno Najo in 17-letno Tio, je doletela nenadna tragedija. "Kot da ta stiska že sama po sebi ni dovolj velika, ima mala Vita Eva tudi težko redko genetsko bolezen z zahtevnimi zdravstvenimi posledicami, čaka pa jo še naporna operacija v tujini. Tudi za najmlajšega bratca Nika zdravniki sumijo redko genetsko obolenje. Družino zdaj čakajo še hladni zimski meseci in že stroški ogrevanja bodo zanje hud finančni zalogaj," so zapisali v Društvu Vilijem Julijan.

Mama Kristina z deklico Vito Evo, ki ima težko redko bolezen. Foto: Društvo Viljem Julijan

Oče Alen doživel nepojasnjen srčni zastoj in utrpel trajne poškodbe možganov

Kot so pojasnili, je mladi oče Alen letos poleti doživel nepojasnjen srčni zastoj sredi belega dne. Oživljali so ga kar 40 minut, zato je zaradi pomanjkanja kisika utrpel trajne poškodbe možganov. Po dolgi komi se je nedavno sicer prebudil, vendar je še vedno hospitaliziran in potrebuje stalno strokovno oskrbo, saj zaradi možganskih poškodb ni zmožen samostojnega funkcioniranja. Zdravniki ne vedo, kakšna bo njegova prihodnost in ali bo kdaj okreval, v prihodnosti pa ga čaka najmanj dolga rehabilitacija, zato je mama za nedoločen čas ostala sama s štirimi mladoletnimi otroki.

Ena izmed hčera z najmlajšim bratcem Nikom. Foto: Društvo Viljem Julijan

Družini iz Litije lahko pomagate tako, da pošljete SMS s ključno besedo VJ5 ali VJ10 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan: SI56 0400 1004 8660 136, sklic SI00 992025, namen: Za Družino iz Litije.

Družini zaradi dolgov grozi zaplemba premoženja in izguba doma

V času, ko je družina doživela to tragedijo, pa se je izkazalo, da je imel oče okrog 45 tisoč evrov dolgov, ki so zdaj prešli na mamo. Ta jih sama s svojimi prihodki ne more poplačati, obenem pa zaradi štirih otrok niti ni kreditno sposobna in ne more vzeti posojila. Grozi jim tudi zaplemba premoženja, saj so dolgovi že v postopkih izvršbe, njihov dom pa je pod hipoteko. Če dolgovi ne bodo kmalu poplačani, lahko družina v kratkem izgubi celo streho nad glavo in to v času, ko je pred vrati zima, poudarjajo v društvu.

Mama štirih otrok: Sem nemočna, čeprav sem vložila vse v to, da bi rešila situacijo z dolgovi

Mama, ki je zdaj ostala sama, s svojimi prihodki komaj zmore preživljati otroke, zato je edina rešitev, da bi lahko poplačala dolgove in obdržala dom, ta, da ta sredstva zbere s pomočjo donacij, dodajajo v Društvu Vilijem Julijan. "Sem v zelo hudi stiski in vsak dan me je strah, da bomo izgubili dom. Čeprav sem vložila vse v to, da bi rešila situacijo z dolgovi, sem nemočna in zato mi je ostala samo še ta možnost, da prosim ljudi, da nam pomagajo, da bomo lahko obdržali svoj dom," je povedala mama Kristina.

V Društvu Viljem Julijan so se na stisko družine iz Litije takoj odzvali in zanjo zagnali tudi humanitarno akcijo. "Gre za res težko in tragično situacijo. Mama Kristina se je čez noč znašla sama s štirimi otroki, med katerimi ima ena deklica tudi težko zdravstveno stanje, ki je posledica genetske bolezni. Ta družina je v izjemno hudem položaju in potrebuje našo pomoč. Če zanje namenimo donacijo, jim lahko omogočimo, da obdržijo dom in preživijo to zelo težko obdobje. Vsak prispevek šteje, tudi najmanjša pomoč lahko tej družini pomeni ogromno. Pomagajmo, da štirje otroci ne ostanejo brez doma," je povedal dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan.