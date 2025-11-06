Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Četrtek,
6. 11. 2025,
18.00

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Dallas Cowboys ameriški nogomet NFL

Četrtek, 6. 11. 2025, 18.00

41 minut

Marshawn Kneeland

Tragedija v Dallasu: po policijskem pregonu storil samomor

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Marshawn Kneeland | Marshawn Kneeland je pred dnevi dosegel svoj prvi "touchdown" v ligi NFL. | Foto Reuters

Marshawn Kneeland je pred dnevi dosegel svoj prvi "touchdown" v ligi NFL.

Foto: Reuters

Obrambni igralec ekipe ameriškega nogometa Dallas Cowboys Marshawn Kneeland je umrl v starosti 24 let. Vzroka smrti v klubu niso razkrili, policija pa je nato sporočila, da je po policijskem pregonu storil samomor. Pred tremi dnevi je Kneeland, ki je igral svojo drugo sezono za Dallas v ligi NFL, dosegel prvi "touchdown".

"Dallas Cowboys z veliko žalostjo sporočajo, da je Marshawn Kneeland tragično umrl danes zjutraj. Marshawn je bil priljubljeni soigralec in član naše organizacije. Naše misli in molitve so z njegovim dekletom Catalino in njegovo družino," so pri klubu zapisali v izjavi za javnost.

Policija iz teksaškega mesta Frisco je sporočila, da je bil mladi športnik udeležen v policijski pregon. Ob begu pred policijo je trčil s svojim vozilom in pobegnil peš. Nato so ga iskali s psi in droni. Po treh urah so ga našli mrtvega. Sumijo, da si je s strelnih orožjem sodil sam.

Marshawn Kneeland je v tej sezoni nastopil na sedmih od devetih tekem ekipe. V svoji prvi sezoni leta 2024 je igral enajstkrat, potem ko so ga kavboji izbrali v drugem krogu nabora.

Dallas Cowboys ameriški nogomet NFL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.