Tragedija v Dallasu: po policijskem pregonu storil samomor

Obrambni igralec ekipe ameriškega nogometa Dallas Cowboys Marshawn Kneeland je umrl v starosti 24 let. Vzroka smrti v klubu niso razkrili, policija pa je nato sporočila, da je po policijskem pregonu storil samomor. Pred tremi dnevi je Kneeland, ki je igral svojo drugo sezono za Dallas v ligi NFL, dosegel prvi "touchdown".

"Dallas Cowboys z veliko žalostjo sporočajo, da je Marshawn Kneeland tragično umrl danes zjutraj. Marshawn je bil priljubljeni soigralec in član naše organizacije. Naše misli in molitve so z njegovim dekletom Catalino in njegovo družino," so pri klubu zapisali v izjavi za javnost.

Policija iz teksaškega mesta Frisco je sporočila, da je bil mladi športnik udeležen v policijski pregon. Ob begu pred policijo je trčil s svojim vozilom in pobegnil peš. Nato so ga iskali s psi in droni. Po treh urah so ga našli mrtvega. Sumijo, da si je s strelnih orožjem sodil sam.

Marshawn Kneeland je v tej sezoni nastopil na sedmih od devetih tekem ekipe. V svoji prvi sezoni leta 2024 je igral enajstkrat, potem ko so ga kavboji izbrali v drugem krogu nabora.