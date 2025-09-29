V bodočem olimpijskem športu Slovenci med najboljšimi v Evropi

V Parizu je v minulem tednu potekalo evropsko prvenstvo v tako imenovanem flag footballu, v brezkontaktni različici ameriškega nogometa, ki se v zadnjih letih vse bolj množično igra tudi v Sloveniji, ker bo šport v Los Angelesu leta 2028 postal olimpijski šport. Sodelovali sta tudi slovenski reprezentanci, ženska je bila šesta in si je s tem priborila mesto na naslednjem svetovnem prvenstvu, moška pa sedma.

Slovenski reprezentanci v flag footballu – olimpijski različici ameriškega nogometa z zastavicami brez kontakta, ki bo prvič del olimpijskih iger v Los Angelesu 2028 – sta na evropskem prvenstvu v Parizu obstali v četrtfinalu. Dekleta so na koncu zasedla šesto mesto in se uvrstila na svetovno prvenstvo, fantom to ni uspelo, bili so sedmi.

Dekleta so v Parizu v boju za uvrstitev od petega do osmega mesta z 19:13 najprej premagala Italijo, v tekmi za peto mesto pa so izgubile proti Nemčiji. Fantje so izgubili proti Švici, s tem zapravili uvrstitev na svetovno prvenstvo, nato so za sedmo mesto po predaji premagali Dansko. Medtem ko je kontaktni ameriški nogomet po covidu v Sloveniji skoraj zamrl (pomanjkanje kadra in premalo posluha s strani potencialih pokroviteljev), pa se flag igra vse bolj množično.

Evropski prvaki so v predmestju Pariza postali Italijani, ki so v finalu s 27:19 premagali Avstrijo. Na tekmi za bron so bili Francozi s 34:20 boljši od Velike Britanije. V ženski konkurenci so zlato osvojile Britanke, ki so s 34:33 premagale Avstrijke. Tesen je bil tudi boj za bron. Španke so z 41:40 premagale Francozinje.

Svetovno prvenstvo bo avgusta naslednje leto v Nemčiji.