Avtor:
J. L.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
11.47

1 ura, 20 minut

Trump doživel hladen tuš in sramoto: glasne salve žvižganja #video

J. L.

Donald Trump | Donald Trump je ob govoru naletel na glasno nasprotovanje ljudi. | Foto Guliverimage

Donald Trump je ob govoru naletel na glasno nasprotovanje ljudi.

Foto: Guliverimage

Donald Trump je postal prvi predsednik ZDA po skoraj pol stoletja, ki se je udeležil redne tekme lige NFL. Na nedeljski tekmi med Washington Commanders in Detroit Lions v Landoverju (Maryland) pa ga je ob prikazu na velikem zaslonu pričakala salva glasnih žvižgov.

Donald Trump je sedel v loži skupaj s predsednikom predstavniškega doma Mikom Johnsonom, med polčasom pa je na igrišču sodeloval pri prisegi novih vojakov. Kljub bučnemu ozračju je predsednik dejal, da se "državi godi dobro" in da "Demokrati morajo ponovno omogočiti delovanje vlade", s čimer je mislil na aktualno zaprtje zvezne uprave. Ves čas njegovega govora je bilo slušati glasno negodovanje s strani navijačev na štadionu, ki so med drugim tudi glasno žvižgali.

Prvi predsednik po Carterju

Nazadnje se je redne tekme NFL udeležil Jimmy Carter leta 1978, pred njim Richard Nixon leta 1969. Trump je že februarja postal tudi prvi predsednik, ki je med mandatom obiskal Super Bowl.

Med tekmo je Trump za nekaj minut gostoval tudi pri komentatorjih televizije Fox Sports, kjer se je šalil o svojih nogometnih začetkih in pohvalil nove načrte za gradnjo stadionov v Washingtonu. Po poročanju ESPN naj bi si Trump celo želel, da bi nov stadion nosil njegovo ime.

“Šport je kot življenje – dobro, slabo in grdo”

Trump, ki pogosto obiskuje športne dogodke, je dejal, da ljubi šport, ker "odseva življenje – z vsem dobrim, slabim in grdim". Na tribunah so bili z njim tudi obrambni minister Pete Hegseth, šefinja kabineta Susie Wiles in senatorka Steve Daines.

Med njegovim prvim mandatom je imel Trump napete odnose z ligo NFL, saj je ostro kritiziral igralce, ki so klečali med himno v znak protesta proti rasni neenakosti. Tokrat pa je obisk potekal brez incidentov, razen glasnih žvižgov, ki so predsednika spremljali ob prihodu in odhodu s stadiona.

