Vrhovni poveljnik Natovih sil v Evropi, ameriški general Alexus Grynkewich, je kljub grožnjam predsednika ZDA Donalda Trumpa o prevzemu nadzora nad Grenlandijo povedal, da je zveza Nato "daleč od krize". Trump je v četrtkovem intervjuju za New York Times nakazal, da bo morda moral izbrati med ohranitvijo Nata ali pridobitvijo Grenlandije.

"Do zdaj to ni vplivalo na moje delo na vojaški ravni. (...) Rekel bi le, da smo še danes pripravljeni braniti vsak centimeter ozemlja zavezništva," je danes med obiskom na Finskem povedal Grynkewich, ko so ga povprašali o ameriških grožnjah glede Grenlandije.

"Zato menim, da trenutno nismo niti približno v krizi," je dodal vrhovni poveljnik Natovih sil v Evropi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump si želi Grenlandijo

Trump je že večkrat izrazil namero po prevzemu Grenlandije, apetite do tega danskega avtonomnega ozemlja, ki ga skandinavska država nadzoruje že skoraj 300 let, pa utemeljuje z nacionalno varnostjo ZDA. V pogovoru, ki ga je ameriški časnik New York Times objavil v četrtek, je med drugim povedal, da bo morda moral izbrati med ohranitvijo zveze Nato ali pridobitvijo Grenlandije, pri čemer ni izključil uporabe vojaške sile.

Trumpu pri tem kljub sklicevanju na varnost ne zadostujejo še vedno veljavni dogovori, s katerimi so si Američani med drugo svetovno vojno in po njej zagotovili pravico do gradnje vojaških oporišč na Grenlandiji, kjer s približno 200 vojaki ohranjajo minimalno vojaško prisotnost.

Okrepljene ozemeljske težnje predsednika ZDA so razburile ameriške zaveznice v Evropi, zlasti Dansko, ki je tradicionalno blizu Washingtonu. Danska premierka Mette Frederiksen je povedala, da bi ameriški prevzem nadzora nad Grenlandijo z vojsko pomenil konec zveze Nato.

Skrbi so se še okrepile po nedavnem vojaškem posredovanju ZDA v Venezueli. Veleposlanik Danske Jesper Moller Sorensen in predstavnik Grenlandije v Washingtonu Jacob Isbosethsen sta se v četrtek sestala s predstavniki ameriškega Sveta za nacionalno varnost, državni sekretar ZDA Marco Rubio pa naj bi se prihodnji teden sestal s kolegoma iz Danske in Grenlandije na pogovorih o ozemeljskih težnjah ZDA.