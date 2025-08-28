Kraja koles postaja vse pogostejši problem v profesionalnem kolesarstvu. Medtem ko je bila pred nekaj dnevi na Dirki po Španiji tarča tatov ekipa Visma | Lease a Bike, je bila žrtev kraje ponoči francoska ekipa TotalEnergies. Med dirko Tour Poitou-Charentes so jim ponoči ukradli kar dvajset koles.

"Ekipa TotalEnergies se je med dirko Tour Poitou-Charentes soočila s krajo dvajsetih koles. Kljub incidentu bomo danes nastopili na kronometru," so zapisali na omrežju X.

Le Team TotalEnergies a été victime cette nuit du vol de 20 vélos en marge du Tour Poitou-Charentes. Malgré cet incident, l’équipe prendra bien le départ du contre-la-montre aujourd’hui.#TPC2025 | #AllezTotalEnergies ⚡️ pic.twitter.com/fNMMe9xTRb — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) August 28, 2025

To je drugi večji primer kraje v zelo kratkem obdobju. V nedeljo ponoči so tatovi 'obiskali' tovornjak ekipe Visma | Lease a Bike na Vuelti in jim izmaknili 18 koles v skupni vrednosti 250 tisoč evrov. Nekaj ukradenih koles rumeno-črne zasedbe so medtem že našli, saj so jih nepridipravi iz neznanega razloga odvrgli kar v grmovje. Podobne napade organiziranega kriminala sta na letošnji Dirki po Franciji doživeli tudi moška in ženska ekipa Cofidis.

Glede na to, da gre za ponavljajoče dejanje, je vodja ekipe Visma Richard Plugge pozval k dodatnemu razmisleku glede zaščite. "Kot ekipe moramo razmisliti, kako se lahko bolje zavarujemo, saj organizatorji v hotelih ne zagotavljajo več varovanja, kot je bilo to včasih. To je nekaj, o čemer moramo konkretno razmisliti," je pozval Plugge.

Na težavo je pred dnevi opozoril tudi menedžer ekipe Lidl-Trek, Luca Guarcilena. "Mislim, da smo prišli do točke, ko bo treba najeti prave varnostnike za nočno varovanje, fizično varovanje," je dejal. Poudaril je, da je tveganje še večje, ker številne ekipe bivajo v istih hotelih. "Škoda je lahko ogromna, saj je oprema vse bolj dragocena."

Guarcilena opozarja, da gre za organiziran kriminal in ne za posameznike, ki zgolj vohljajo naokoli. "Na zimskih pripravah v Calpeju najemamo varnostnike. A na etapnih dirkah imamo s seboj približno petdeset koles, vključno s kronometrskimi. Vsega tega pa preprosto ni mogoče spraviti v hotelske prostore," je dodal Guarcilena.

