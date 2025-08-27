Protestniki na Vuelti, tarča pa kolesarji Israel-Premier Tech #video

Sredi pete etape dirke po Španiji, med 24-kilometrskim ekipnim kronometrom, se je več protestnikov s palestinskimi zastavami znašlo sredi ceste in oviralo izraelsko kolesarsko ekipo Israel-Premier Tech.

Peto etapo Dirke po Španiji je zaznamoval protest propalestinsko usmerjenih protestnikov, ki so blokirali ekipo Israel-Premier Tech, ki je bila ravno takrat sredi ekipnega kronometra.

Sur les routes du Tour d'Espagne @lavuelta, des militant•es viennent d'organiser une action pour barrer la route de l'équipe cycliste #Israël Premier Tech et dénoncer le Génocide Gaza #LaVuelta25 #VueltaRTVE27apic.twitter.com/NNUanuLoy4 — Association France Palestine Solidarité (@AFPSOfficiel) August 27, 2025

Okoli deset protestnikov je s transparenti in palestinskimi zastavami steklo na cesto in poskušalo ovirati kolesarje ekipe Israel-Premier Tech.

Israel-Premier Tech were held up by protestors on the road during Stage 5’s TTT at #LaVuelta25. The activists were waving Palestinian flags and held a banner. 🇵🇸 pic.twitter.com/6evL1zWWpJ — Ewan Wilson (@ewanswilson) August 27, 2025

Ekipa Israel-Premier Tech je imela na prvi časovni kontroli 47 sekund zaostanka za takrat najhitrejšo ekipo Ineos Grenadiers, na cilju pa so zaostali 45 sekund.