Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
27. 8. 2025,
18.41

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
protest kolesarstvo Israel - Premier Tech Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji

Sreda, 27. 8. 2025, 18.41

5 minut

Protestniki na Vuelti, tarča pa kolesarji Israel-Premier Tech #video

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Israel-Premier Tech | Kolesarje Israel-Premier Tech so med kronometrom pričakali protestniki. | Foto Guliverimage

Kolesarje Israel-Premier Tech so med kronometrom pričakali protestniki.

Foto: Guliverimage

Sredi pete etape dirke po Španiji, med 24-kilometrskim ekipnim kronometrom, se je več protestnikov s palestinskimi zastavami znašlo sredi ceste in oviralo izraelsko kolesarsko ekipo Israel-Premier Tech.

Ben Turner
Sportal Šprinterska zmaga Britancu Turnerju, Vingegaard izgubil rdečo majico

Peto etapo Dirke po Španiji je zaznamoval protest propalestinsko usmerjenih protestnikov, ki so blokirali ekipo Israel-Premier Tech, ki je bila ravno takrat sredi ekipnega kronometra.

Okoli deset protestnikov je s transparenti in palestinskimi zastavami steklo na cesto in poskušalo ovirati kolesarje ekipe Israel-Premier Tech. 

Ekipa Israel-Premier Tech je imela na prvi časovni kontroli 47 sekund zaostanka za takrat najhitrejšo ekipo Ineos Grenadiers, na cilju pa so zaostali 45 sekund.

Anže Ravbar
Sportal Lep uspeh mladega Slovenca! #video
Gianni Vermeersch
Sportal Rogličevi se krepijo za klasike
protest kolesarstvo Israel - Premier Tech Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.