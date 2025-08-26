Šprinterska zmaga Britancu Turnerju, Vingegaard izgubil rdečo majico

V četrti etapi 80. Dirke po Španiji so morali kolesarji premagati tri kategorizirane vzpone, a v prvi polovici dneva, iz Italije so se zapeljali v Francijo, v Voironu pa so se za zmago pomerili šprinterski asi. Najmočnejši je bil Britanec Ben Turner (Ineos Grenadiers), drugo in tretje mesto sta zasedla belgijska asa moštva Alpecin - Deceuninck Jasper Philipsen in Edward Planckaert. Skupno vodstvo na dirki je prevzel Francoz David Gaudu (Groupama - FDJ).

David Gaudu (Groupama-FDJ) je majico vodilnega prevzel zaradi manjšega seštevka dosedanjih uvrstitev, z Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) imata namreč na vrhu seštevka enak čas. Na tretjem mestu je Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki zaostaja osem sekund.

V današnji najdaljši etapi španske pentlje je pričakovano prišlo do sprinterskega obračuna, ta pa je postregel s presenetljivim zmagovalcem. To je postal Ben Turner, za katerega je to prva zmaga v etapah tritedenskih dirk, skupno pa šele tretja v karieri, potem ko je letos dobil tretjo etapo dirke po Poljski, pred dvema letoma in pol pa je bil najboljši še na enodnevni dirki po Murcii.

Drugo mesto je pripadlo prvemu favoritu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), ki je bil malce zaprt, a se tudi kasneje iz zavetrja ni mogel približati Turnerju. Tretje mesto je zasedel še en Belgijec in Philipsenov ekipni kolega Edward Planckaert.

"Ne vem, kaj naj rečem. Za mano je resnično nor teden," je v izjavi za organizatorje dejal Turner, ki je dva dni dirkal v Belgiji na Renewi Touru, potem pa ga je ekipa poklicala na start Vuelte v Torinu.

"Želel sem priti na Vuelto v dobri formi, a imel sem težave z nogami že od Gira. Ekipa je kljub temu ves čas verjela vame. Šel sem na Renewi Tour, a po dveh dneh so mi rekli, da me potrebujejo tu. Seveda sem se odzval, rad dirkam na teh preizkušnjah. V prvi etapi sem bil na tleh, saj se mi je v sprintu snela veriga. Verjel sem vase, dobro sem se počutil ves dan," je dodal 26-letni Britanec.

"Ekipa me je pripeljala v popoln položaj, verjela je v moje sposobnosti. To so super fantje. Popolno je bilo. Zadnjih 100 m se je tako vleklo ..." je še s solzami v očeh zaključek etape pospremil kolesar iz Doncastra.

Slovenca Domen Novak (UAE Team Emirates) in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) sta bila znova v ozadju na 151. oziroma 176. mestu. Novak je sicer pomočnik Portugalcu Joau Almeidi in Špancu Juanu Ayusu pri emiratih, medtem ko Glivar čaka na priložnostih v begih. V skupnem seštevku sta pri repu uvrščenih. Glivar je 158., Novak pa 174.

V sredo bo na sporedu ekipna vožnja na čas v španskem Figuerasu. Trasa bo ravninska in dolga 24,1 km.

