Pe. M., STA

Tour de l'Avenir Anže Ravbar

Tour de l'Avenir, 5. etapa

Anže Ravbar tretji v peti etapi Tour de l'Avenirja

Pe. M., STA

Anže Ravbar

Anže Ravbar je zasedel tretje mesto.

Foto: Jaka Lopatič

Slovenski kolesar Anže Ravbar se je v peti, 110 kilometrov dolgi etapi najprestižnejše večdnevne dirke mlajših članov Tour de l'Avenir še tretjič uvrstil med najboljšo deseterico. Po desetem mestu v drugi in sedmem v četrti etapi je tokrat zasedel tretje mesto. V sprintu glavnine sta ga prehitela le Luksemburžan Mathieu Kockelmann in Mehičan Cesar Macias.

Luka Maksimović
Sportal "Hvaležen za vso pomoč, za to, da so se žrtvovali zame"

Preostalih članov slovenske reprezentance ni bilo pri vrhu, z izjemo Nejca Komaca, ki je zaostal minuto in 31 sekund, in Aljaža Turka, ta je zaostal deset minut in 55 sekund. Tako so na cilj v Val-Suran prišli v glavnini in so zadržali ali celo za malenkost izboljšali uvrstitve v skupnem seštevku, v katerem vodi ponedeljkov ubežni zmagovalec Francoz Maxime Decomble.

Jaka Marolt je še vedno 14., za vodilnim zaostaja minuto in 11 sekund, prvi slovenski adut Jakob Omrzel je pridobil mesto in je zdaj z zaostankom dveh minut in 31 sekund 28., Erazem Valjavec je 37. (+2:42), Ravbar pa 61. (+3:02).

Odločitev o skupnem zmagovalcu bo padla v naslednjih dveh dneh. V četrtek bo na sporedu kraljevska šesta etapa, v petek pa dvojni spored s sprintersko gorsko etapo (41,6 kilometra) v Tignesu in gorskim kronometrom (10,3 kilometra) na La Rosiere.

