Na Touru mladih zmaga Dancu, Anže Ravbar najboljši Slovenec

V tretji etapi mladinske dirke Tour de l'Avenir, 158,6 kilometra dolgi preizkušnji od Etang sur Arrouxa do Chatillon sur Chalarrona, se je zmage veselil Danec Carl-Frederik Bevort, najboljši Slovenec pa je bil Anže Ravbar na sedmem mestu. Skupno vodstvo je zadržal Francoz Maxime Decomble. Jaka Marolt je v skupnem seštevku 14.

Tretja etapa dirke Tour de l'Avenir naj bi bila dan za ubežnike, a ni šlo povsem gladko. Carl-Frederik Bévort je bil presenetljivi zmagovalec dneva, potem ko je bil že član prvotne ubežne skupine, a je to glavnina ujela. Dancu se je nato nato uspelo prebiti še v drug pobeg dneva, 28 kilometrov pred ciljem pa je napadel še enkrat in sam pripeljal v cilj, 12 sekund pred glavnino.

Vsi slovenski udeleženci dirke so etapo končali v glavnini, najvišje med njimi je bil Anže Ravbar na sedmem mestu. Jakob Omrzel je bil 31., Aljaž Turk 64., Erazem Valjavec 78., Jaka Marolt 99. in Nejc Komac 117.

Francoz Maxime Decomble je zadržal rumeno majico vodilnega na dirki, najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem seštevku ostaja Marolt na 14. mestu (+ 0:42), Omrzel je 29. (2:31), Valjavec 38. (2:42), Ravbar 65. (3:02), Turk 75. (3:02) in Komac 118. (11:11).

Jutri mlade kolesarje na Touru prihodnosti čaka podobna etapa današnji, 110-kilometrska preizkušnja od Montagnata do Val-Surana, v četrtek pa je na sporedu kraljevska preizkušnja s ciljnim vzponom na Tignes 2100. Dirka se bo končala v petek z dvojnim sporedom, najprej s kratko, 42-kilometrsko gorsko etapo v La Rosierju, pa nato še desetkilometrskim posamičnim gorskim kronometrom v istem kraju.

Slovenska reprezentanca, ki jo na Avenirju vodi Martin Hvastija, največ pričakuje od 19-letnega Omrzela, ki ima za seboj izjemno sezono. V tej je dobil dirko po Italiji za mlajše člane in bil četrti na dirki Po Sloveniji. Obenem je bil v Celju okronan še z naslovom državnega prvaka med člani na cestni dirki.

Prvi favorit za zmago na letošnjem Avenirju je domačin Paul Seixas, ki je včeraj izgubil skupno vodstvo in zdaj na 15. mestu za vodilnim rojakom zaostaja 29 sekund. Edini slovenski zmagovalec Avenirja je Tadej Pogačar, ki je zmagal leta 2018.

