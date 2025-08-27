Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
27. 8. 2025,
16.20

32-letni Belgijec prinaša izkušnje s klasik

Gianni Vermeersch se bo pridružil Red Bull - BORA - hansgrohe

Gianni Vermeersch bo od prihodnjega leta nosil dres Red Bull - BORA - hansgrohe.

Gianni Vermeersch bo od prihodnjega leta nosil dres Red Bull - BORA - hansgrohe.

Foto: Guliverimage

Izkušeni belgijski kolesar Gianni Vermeersch se poslavlja od ekipe Alpecin - Deceuninck, pri kateri je preživel zadnja leta, in se z naslednjo sezono seli k Red Bull - BORA - hansgrohe.

Nemška kolesarska ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe, katere člana sta tudi Slovenca Primož Roglič in Jan Tratnik, je sporočila novo ime v svoji vrsti. Od prihodnjega leta bo njen dres nosil 32-letni Gianni Vermeersch. Belgijec velja za vsestranskega kolesarja, ki ima rad enodnevne klasike, predvsem zahtevne severne dirke.

"Tlakovane ceste, flamski vzponi in makadamski odseki so njegov teren. Sedem nastopov na Dirki po Flandriji, pet nastopov na dirki Pariz–Roubaix in naslov prvega svetovnega prvaka UCI v gravlu poudarjajo njegovo vsestranskost in izkušnje," so o novi moči zapisali pri nemški zasedbi, ki želi z njegovim prihodom povečati svojo konkurenčnost na enodnevnih dirkah.

Ralph Denk pravi, da so Belgijca pripeljali, da bo na mlade prenesel prepotrebne izkušnje predvsem na klasikah. | Foto: Ana Kovač Ralph Denk pravi, da so Belgijca pripeljali, da bo na mlade prenesel prepotrebne izkušnje predvsem na klasikah. Foto: Ana Kovač

"Z Giannijem želimo zapolniti vrzeli, ki so se pokazale zadnjo pomlad. Naša ekipa ima zagotovo veliko kakovosti za klasike, nam je pa pogosto primanjkovalo rutine, globine in udarnosti ob zaključku. Prepričani smo, da lahko Gianni naredi prav to razliko," je za uradno spletno stran dejal izvršni direktor Red Bull - BORA - hansgrohe Ralph Denk.

"Resnično se veselim tega novega poglavja v svoji karieri. Po mnogih letih v istem okolju se mi odpira povsem nov svet. V čast mi je, da se bom pridružil Red Bull - BORA - hansgrohe. Navdušen sem, da bom svoje izkušnje s klasik delil z mlajšimi kolesarji," pa je ob tem dodal Vermeersch.

