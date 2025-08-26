Ukradeno sliko opazili v Argentini v hiši potomcev nacistov

Sliko iz zbirke zbiratelja umetnin, nizozemskega Juda Jacquesa Goodstickerja, so opazili v hiši v Argentini, za katero se je izkazalo, da pripada potomcem nacističnega uradnika, poroča Dutch News. Goodsticker je umrl v nesreči na ladji, ki naj bi ga odpeljala v svobodo, ko so Nemci maja 1940 okupirali Nizozemsko. Nacisti so zasegli številna njegova umetniška dela, vključno s sliko Portret dame italijanskega slikarja iz 17. stoletja Giuseppeja Ghislandija.

Slika, Portret grofice Colleoni, je na mednarodnem seznamu izgubljenih umetniških del in uradnem nizozemskem seznamu umetniških del, ki so jih nacisti oropali.

Sliko si je prilastil Friedrich Kadgien, ki je bil blizu takratnemu nemškemu kanclerju Adolfu Hitlerju in svetovalec rajhmaršala Hermanna Göringa, poveljnika letalskih sil nacistične Nemčije, ki je po vojni pobegnil v Argentino.

Umetnino so nedavno opazili na spletni strani nepremičninske agencije, ki oglašuje Kadgienovo vilo, ki je zdaj v lasti njegovih dveh hčera. Glede na fotografijo v oglasu slika visi na steni v dnevni sobi.

Story of the Day: The painting Portrait of a Lady by Giuseppe Ghislandi once belonged to Jewish art dealer Jacques Goudstikker. It was seized by the Nazis and acquired by Friedrich Kadgien, a close associate of Göring and an SS member. Kadgien later fled to Argentina. Recently,… pic.twitter.com/n4bEH1HVWT — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) August 25, 2025

Nizozemski svetovalci za kulturno dediščino so potrdili pristnost slike in opozorili, da bo njen izvor verjetno potrjen po nadaljnjih preiskavah.

Potomci Goodstickerja, ki so leta 2007 uspešno pridobili 202 umetniški deli od nizozemske države in si prizadevajo tudi za vrnitev umetniških del v zasebni lasti, so odločeni, da bodo vrnili tudi Portret dame, je potrdil njihov ameriški odvetnik.

"Moje iskanje umetniških del mojega očeta Jacquesa Goodstickerja se je začelo konec 90. let in ne nameravam se ustaviti. Moja družina si prizadeva vrniti vsako umetniško delo, ki je bilo ukradeno očetu, in obnoviti njegovo zapuščino," je dejal 81-letni Murray von Sacher.

Visoki nacistični uradniki, vključno z Göringom, so ukradli in za drobiž kupili več kot 1.100 umetniških del iz Goodstickerjeve zbirke.

Strokovnjaki Inštituta za kulturno dediščino RCE so povedali, da so očitno odkrili še eno sliko iz Goodstickerjeve zbirke. Gre za sliko Abrahama Mignona, nizozemskega slikarja iz 17. stoletja, znanega po tihožitjih. Opazili so jo na družbenih omrežjih obeh sester Kadgien. Znano je, da je bila slika v njegovi lasti leta 1946.

Kadgien, ki je imel ključno vlogo pri plenjenju judovskega premoženja, je leta 1949 pobegnil najprej v Švico, nato pa v Brazilijo in Argentino, kjer je pridobil precejšnje premoženje in postal posrednik za nemške korporacije. Umrl je leta 1978.