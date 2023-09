Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sliko Vincenta van Gogha, ki so jo marca 2020 ukradli iz nizozemskega muzeja Singer Laren blizu Amsterdama, so nekoliko poškodovano, a še vedno v dobrem stanju vrnili v muzej Groninger. Poškodbe bodo v prihodnjih mesecih strokovno pregledali, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz muzeja Groninger.

Van Goghovo olje na platnu iz leta 1884 Spomladanski vrt, ki ga ocenjujejo na več milijonov evrov, so leta 2020 ukradli iz muzeja Singer Laren blizu Amsterdama, kamor so ga posodili za razstavo iz muzeja Groninger.

Posnetek kraje slike Spomladanski vrt:

"Slika je utrpela škodo, vendar je - na prvi pogled - še vedno v dobrem stanju," so sporočili iz muzeja Groninger in dodali, da bodo poškodbe v prihodnjih mesecih pregledali strokovnjaki.

Muzej vesel, da se je delo vrnilo

Delo so vrnili umetniškemu detektivu Arthurju Brandu, ki je sodeloval pri preiskavi z nizozemsko policijo.

"Muzej Groninger je izjemno vesel, da se je delo vrnilo," je povedal direktor muzeja Andreas Blühm. "Zelo smo hvaležni vsem, ki so prispevali k takšnemu dobremu izidu. Arthur Brand je v tem primeru odigral ključno vlogo, kar muzej zelo ceni," je dodal.

"Torej, tukaj je," je dejal Brand v videu, objavljenem na Instagramu, medtem ko je v rokah držal sliko. "Iskali smo jo več kot tri leta in pol, a končno je tukaj," je dodal. "Vrnila se je in čez nekaj minut jo bom predal direktorju muzeja, nato pa bom šel na pijačo z vsemi policisti, ki so sodelovali pri vračanju tega čudovitega dela Vincenta van Gogha," je še povedal Brand.

Osumljenca kraje so obsodili na osem let zapora

Britanska televizijska hiša BBC je navedla besede Branda, da je sliko v vrečki Ikea dostavil moški, ki je prišel do njegovih vhodnih vrat.

"To sem naredil v tesnem sodelovanju z nizozemsko policijo in vedeli smo, da ta moški ni bil vpleten v krajo," je BBC še navedel Brandove besede.

Osumljenca kraje slike so leta 2021 aretirali in obsodili na osem let zapora zaradi tatvine.