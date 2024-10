Predsednica Evropske centralne banke nosila broško slovenske oblikovalke #foto

Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je na obisku v Sloveniji nosila broško znane slovenske oblikovalke nakita Maje Licul. Slovenska umetnica je novico delila tudi na svojem profilu in ob tem zapisala, da je zelo vesela.

Slovenska oblikovalka nakita Maja Licul je na družbenem omrežju Facebook delila fotografijo predsednice Evropske centralne banke Christine Lagarde, ki je na obisku v Sloveniji nosila njeno kreacijo, srebrno broško v obliki lipovega lista.

Broške oblikovalke Licul stanejo od okoli 110 do 180 evrov, je razvidno na njeni spletni strani.

"Pač Christine Lagarde, velika dama s stilom, sicer predsednica Evropske centralne banke, ima pripeto mojo broško ... nič takega. Lipa, srebro," je zapisala slovenska oblikovalka Licul in fotografijam dodala zapis: "P. S. Mama, tata, jaz sem ful vesela!"

Christine Lagarde se je srečala in spregovorila tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom. Foto: Daniel Novakovič/STA

Predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde se je sicer v okviru dogajanja pred sejo sveta ECB, ki je v četrtek potekala na Brdu pri Kranju, v Sloveniji mudila na vljudnostnem obisku. V spremstvu guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta si je že v torek ogledala središče Ljubljane, popoldne istega dne pa se je srečala tudi s premierjem Robertom Golobom.

Svet Evropske centralne banke (ECB), ki je tokrat zasedal na Brdu pri Kranju, je skladno s pričakovanji drugič zapored znižal osrednje evrske obrestne mere. Znižanje za 0,25 odstotne točke je obenem tretji rez v obrestne mere po junijskem obratu v denarni politiki, je poročala STA.

Maja Licul je oblikovalka vizualnih komunikacij, unikatnega nakita in akademska slikarka, ki od leta 1996 izdeluje nakit iz žlahtnih kovin. Njen nakit s svojo naravno lepoto brez spreminjanja, korigiranja in nadgrajevanja form z oblikovalskimi posegi sproža pomemben asociativni tok, ki s svojo drugačnostjo in nekonvencionalnostjo opozarja na bistvene pomanjkljivosti našega globalnega civilizacijskega sistema, je zapisano na njeni spletni strani.

Francoska političarka in odvetnica Lagarde je broško slovenske oblikovalke nosila na obisku v Sloveniji. Foto: Bor Slana/STA

