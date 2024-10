Svet ECB se vsako leto sestane tudi zunaj Frankfurta in veseli jo, da jih tokrat gostijo v Sloveniji, je v izjavi za medije na ljubljanski tržnici dejala Lagarde. "Na tržnico sem prišla, ker pokaže utrip države in lokalno proizvodnjo, poleg tega pa vedno preverim cene. To mi pove veliko o razmerah v državi," je povedala Christine Lagarde. Nekaj utrinkov z njenega sprehoda po tržnici si lahko ogledate v spodnji galeriji:

Ljubljansko tržnico je danes obiskala tretjič v zadnjih štirih ali petih letih. "Preverila sem nekaj izdelkov, ki jih poznam, na primer avokado. Cene tega so primerljive s cenami drugod po Evropi. Cene lokalnih pridelkov zaradi zgodnje ure še niso prikazane, vendar sem prepričana, da so glede na neverjetno kakovost izdelkov razumne. Inflacija se je namreč precej znižala," je dejala.

Guverner Vasle napoveduje velike odločitve

V Banki Slovenije so po Vasletovih besedah veseli in počaščeni, da lahko gostijo predsednico ECB Lagarde in druge visoke goste. "Pred nami so pomembne razprave glede naših nadaljnjih korakov in tudi pomembne odločitve. Naša odločitev bo zagotovo novica, ki bo odmevala na globalni ravni, velike posledice pa bo imela tudi za naše prebivalce. Nekateri varčujejo, drugi imajo posojila, tretji se odločajo za investiranje. Kar se bomo odločili v četrtek, bo pomembno za vse," je dejal.

Vse bolj uveljavljeno mnenje je, da bo svet ECB na zasedanju na Brdu pri Kranju znižal ključno obrestno mero. Če se bo res odločil za znižanje, bo to drugo zaporedno in tretje v nizu po daljšem obdobju visokih obrestnih mer kot eden od ukrepov v boju proti visoki inflaciji.

Depozitno obrestno mero, po kateri banke nalagajo sredstva pri centralnih bankah območja z evrom in je po novem referenčna za denarno politiko, je svet ECB septembra znižal za 0,25 odstotne točke na 3,50 odstotka, še bolj je znižal osrednje evrske obrestne mere. Pred tem je junija vse osrednje obrestne mere znižal za 0,25 odstotne točke.